Ce au vorbit Trump și Zelenski la telefon, după ce Rusia a bombardat din nou Kievul: „Președintele SUA este bine informat”

Donald Trump și Volodimir Zelenski au vorbit la telefon vineri, 4 iulie, la o zi după convorbirea liderului SUA cu Vladimir Putin. Oficialul american încearcă să găsească soluții pentru a stopa războiul, însă conflictul este departe de a ajunge la un final.

Ce au vorbit Donald Trump și Zelenski la telefon

La scurt timp după ce Vladimir Putin și Donald Trump au vorbit la telefon aproape o oră, Vineri, 4 iulie, a venit rândul președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, să vorbească cu Donald Trump.

Acesta a declarat că au discutat și au căutat soluții pentru ca Ucraina să reziste în fața atacurilor rusești. Zelenski a transmis că liderul de la Casa Albă „este foarte bine informat” despre situația din teren. De asemenea, liderul de la Kiev a dezvăluit că țara pe care o conduce este pregătită pentru proiecte directe cu America.

„Astăzi am discutat despre situație: atacurile aeriene rusești și, într-un sens mai larg, situația de pe linia frontului. Președintele Trump este foarte bine informat. Am discutat opțiunile de apărare aeriană și am convenit să lucrăm la creșterea protecției spațiului aerian.

Am convenit asupra unei întâlniri între echipele noastre. Suntem pregătiți pentru proiecte directe cu America și credem că acest lucru este extrem de necesar pentru securitate, în special în ceea ce privește dronele și tehnologiile conexe”, a declarat Volodimir Zelenski, conform

Donald Trump, dezamăgit de Vladimir Putin: „Rusia nu vrea să ajungă la pace”

Apelul dintre cei doi vine la o zi după ce . Președintele american a declarat ulterior că este foarte dezamăgit, spunând că nu crede că liderul de la Kremlin vrea să pună capăt războiului. Și a avut dreptate, pentru că la câteva ore de la discuția dintre cei doi lideri, Kievul a fost din nou bombardat.

„Sunt foarte dezamăgit de conversația pe care am avut-o astăzi cu președintele Putin, deoarece nu cred că este dispus să negocieze, și sunt foarte dezamăgit. Spun doar că nu cred că el intenționează să se oprească, și e păcat. Nu am făcut niciun progres cu el”, a declarat oficialul de la Casa Albă.