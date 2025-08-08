Ce audiențe au făcut posturile TV cu înmormântarea lui Ion Iliescu. Surpriza din clasament

Funeraliile lui Ion Iliescu, care au avut loc miercuri, 7 august, au fost transmise în direct de marile posturi TV din România. Evenimentul a avut loc în intervalul orar 10:00 – 13:00 și a atras un public numeros, mai ales din mediul rural.

Ce audiențe au făcut posturile TV cu înmormântarea lui Ion Iliescu

În total, peste 1,6 milioane de români s-au uitat la televizor în timpul Pro TV a fost liderul de audiență la nivel național, cu o medie de 472.000 de telespectatori. Dar surpriza vine de la România TV, care a fost extrem de aproape, cu 440.000 de persoane în fața televizoarelor.

Pe locul al treilea s-a clasat Antena 3 CNN, cu 277.000 de telespectatori, în timp ce Antena 1 a fost abia pe poziția a cincea. Postul generalist a fost depășit chiar și de Kanal D, care nici măcar nu a transmis ceremonia, dar a avut 229.000 de telespectatori, conform

TVR Info, B1 TV, Euronews România și Prima News au transmis și ele funeraliile, însă au avut audiențe foarte mici. De exemplu, TVR Info a strâns doar 18.000 de privitori, în timp ce Prima News, doar 2.000. La coadă se află și posturi ca Euronews România (4.000) și B1 TV (14.000).

Pro TV, lider detașat. Câți români au urmărit la TV înmormântarea lui Iliescu

În mediul urban, clasamentul a rămas în mare parte același. Pro TV a condus detașat cu 238.000 de telespectatori. Antena 3 CNN a prins locul al doilea cu 210.000, iar România TV a fost aproape, cu 207.000 de urmăritori.

Publicul comercial (21-54 de ani), un segment important pentru televiziuni, a ales tot Pro TV, care a avut o medie de 74.000 de persoane. Interesant este că pe acest segment Kanal D, care nu a difuzat funeraliile, a fost pe locul 2, în fața Antenei 3 CNN. Antena 1 s-a situat pe poziția a cincea și la acest capitol.

Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august 2025, la Cimitirul Ghencea III din București, cu onoruri militare. A fost zi de doliu național în România, iar ceremonia a fost transmisă de televiziunile importante din țară.

Ion Iliescu a murit. Fostul președinte a avut cancer la pulmonar

unde oficiali, foști președinți, membri ai Guvernului și cetățeni simpli au venit să-i aducă un ultim omagiu. După slujba religioasă de la Biserica Cotroceni, cortegiul funerar s-a deplasat la cimitir, unde a avut loc înhumarea.

Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, după ce mai multe luni a fost internat în spital. Fostul șef de stat a fost diagnosticat cu o boală gravă, cancer la plămâni, iar în ultimele zile de viață starea de sănătate i s-a deteriorat semnificativ.