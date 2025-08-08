Ce audiențe au făcut posturile TV cu înmormântarea lui Ion Iliescu. Surpriza din clasament

Funeraliile lui Ion Iliescu, care au avut loc miercuri, 7 august, au fost transmise în direct de marile posturi TV din România. Evenimentul a avut loc în intervalul orar 10:00 – 13:00 și a atras un public numeros, mai ales din mediul rural.
În total, peste 1,6 milioane de români s-au uitat la televizor în timpul înmormântării fostului președinte. Pro TV a fost liderul de audiență la nivel național, cu o medie de 472.000 de telespectatori. Dar surpriza vine de la România TV, care a fost extrem de aproape, cu 440.000 de persoane în fața televizoarelor.
Pe locul al treilea s-a clasat Antena 3 CNN, cu 277.000 de telespectatori, în timp ce Antena 1 a fost abia pe poziția a cincea. Postul generalist a fost depășit chiar și de Kanal D, care nici măcar nu a transmis ceremonia, dar a avut 229.000 de telespectatori, conform Paginademedia.ro.
TVR Info, B1 TV, Euronews România și Prima News au transmis și ele funeraliile, însă au avut audiențe foarte mici. De exemplu, TVR Info a strâns doar 18.000 de privitori, în timp ce Prima News, doar 2.000. La coadă se află și posturi ca Euronews România (4.000) și B1 TV (14.000).
În mediul urban, clasamentul a rămas în mare parte același. Pro TV a condus detașat cu 238.000 de telespectatori. Antena 3 CNN a prins locul al doilea cu 210.000, iar România TV a fost aproape, cu 207.000 de urmăritori.
Publicul comercial (21-54 de ani), un segment important pentru televiziuni, a ales tot Pro TV, care a avut o medie de 74.000 de persoane. Interesant este că pe acest segment Kanal D, care nu a difuzat funeraliile, a fost pe locul 2, în fața Antenei 3 CNN. Antena 1 s-a situat pe poziția a cincea și la acest capitol.
Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august 2025, la Cimitirul Ghencea III din București, cu onoruri militare. A fost zi de doliu național în România, iar ceremonia a fost transmisă de televiziunile importante din țară.
Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus inițial la Palatul Cotroceni, unde oficiali, foști președinți, membri ai Guvernului și cetățeni simpli au venit să-i aducă un ultim omagiu. După slujba religioasă de la Biserica Cotroceni, cortegiul funerar s-a deplasat la cimitir, unde a avut loc înhumarea.
Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, după ce mai multe luni a fost internat în spital. Fostul șef de stat a fost diagnosticat cu o boală gravă, cancer la plămâni, iar în ultimele zile de viață starea de sănătate i s-a deteriorat semnificativ.