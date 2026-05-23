Ce avantaje primesc, de fapt, jucătorii Universității Craiova pentru titlul de cetățean de onoare al Craiovei: „Nu sunt scutiți de impozit, nu primesc loc de veci!”. Exclusiv

Universitatea Craiova continuă să trăiască la intensitate maximă după sezonul istoric încheiat cu titlul și Cupa României, iar după trei zile de sărbătoare în Bănie urmează un nou moment special pentru campioana României. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a decis ca jucătorii și staff-ul Universității Craiova, în frunte cu antrenorul Filipe Coelho, să primească titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Craiova, însă mulți suporteri se întreabă deja ce beneficii concrete aduce, de fapt, această distincție oferită de municipalitate.

Ce beneficii primesc, în realitate, noii cetățeni de onoare ai Craiovei

Dincolo de emoția și încărcătura simbolică a momentului, mulți suporteri s-au întrebat ce avantaje concrete aduce titlul de Cetățean de Onoare al Craiovei pentru jucătorii Universității Craiova.

Conform regulamentului oficial actualizat de Consiliul Local Craiova în a doua jumătate a anului 2024, acest statut reprezintă în primul rând o distincție onorifică acordată persoanelor care au adus un plus important de imagine și prestigiu municipiului.

Totuși, titlul vine și cu mai multe beneficii oficiale prevăzute în regulament:

acces gratuit la toate instituțiile social-culturale aflate în subordinea municipalității și în locurile publice administrate de oraș pe raza municipiului Craiova;

participare gratuită la spectacolele, manifestările cultural-artistice, științifice și sportive organizate de Primăria Craiova;

invitații oficiale la ședințele solemne ale Consiliului Local Craiova;

posibilitatea de a participa, ca invitați de onoare, la diverse acțiuni și evenimente importante pentru comunitatea locală;

înscrierea permanentă în Cartea de Onoare a municipiului Craiova, alături de diploma și distincția oferite în cadrul ceremoniei festive.

Titlul de Cetățean de Onoare al Craiovei este acordat pentru merite deosebite și reprezintă una dintre cele mai importante distincții simbolice oferite de municipalitate.

Ce presupune, în realitate, titlul de Cetățean de Onoare primit de campionii Universității Craiova

În jurul titlului de Cetățean de Onoare au existat de-a lungul timpului mai multe interpretări legate de eventuale avantaje financiare sau facilități speciale acordate de municipalitate.

FANATIK a luat legătura cu Marina Andronache, purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova, pentru a clarifica exact ce presupune această distincție oferită jucătorilor Universității Craiova după cucerirea eventului.

„Este un titlu onorific, simbolic, nu are alte conotații. Este un simbol, un titlu important, care nu îi scutește de impozite și nici nu li se dă vreun loc de veci”, a declarat Marina Andronache, în exclusivitate pentru FANATIK.

Regulamentul actual al municipiului Craiova nu prevede, în baza acestui titlu, scutiri de taxe și impozite sau gratuități pentru transportul public local, așa cum se întâmplă în anumite orașe din România.

Titlul de Cetățean de Onoare poate fi retras doar în situații excepționale, precum o condamnare penală definitivă sau desfășurarea unor acțiuni considerate ostile la adresa municipiului Craiova și a comunității locale.

Cine sunt jucătorii de la Universitatea Craiova care vor primi titlul de cetățean de onoare

Sâmbătă, 23 mai, de la ora 14:00, va avea loc ceremonia de decernare a titlului de Cetățean de Onoare pentru cei din lotul și staff-ul Universității Craiova, însă , ci doar 24 dintre ei, cei care au evoluat în minim 10% din meciurile jucate în acest sezon.

Este vorba despre Laurențiu Popescu, Pavlo Isenko, Silviu Lung, Vasile Mogoș, Nikola Stevanovic, Adrian Rus, Oleksandr Romanchuk, Juraj Badelj, Vladimir Screciu, Carlos Mora, Florin Ștefan, Nicușor Bancu, Alexandru Crețu, Samuel Teles, Alexandru Cicâldău, Tudor Băluță, Anzor Mekvabishvili, Mihnea Rădulescu, Luca Băsceanu, David Matei, Ștefan Baiaram, Assad Al-Hamlawi, Steven Nsimba și Monday Etim. Din staff, vor fi premiați , antrenorii secunzi Markus Berger și Bruno Romao și antrenorul de portari Daniel Tudor.