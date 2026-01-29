Zeci de terenuri și sute de mii de dolari moșteniți. Ce avere are Adriana Georgescu, avocata reținută de DNA pe care PNL a vrut să o bage în Parlament

ADVERTISEMENT

Avocata Adriana Mihaela Georgescu, reținută de DNA într-un dosar de trafic de influență și corupție, a deținut mai multe funcții publice în administrația centrală. A fost director la CNAIR în 2008, a trecut apoi pe la Ministerul Economiei, pentru a reveni la Transporturi, unde a fost consiliera ministrului Ioan Rus (PSD). Deși membru PNL, între iulie 2022 și noiembrie 2024, Adriana Georgescu a fost consiliera unui secretar de stat. A fost perioada când Ministerul Transporturilor a fost condus de Sorin Grindeanu. În 2020, ea a candidat pentru un mandat de parlamentar în Camera Deputaților, pe listele PNL.

Venituri și proprietăți în declarația de avere a Adrianei Georgescu

În ciuda numeroaselor funcții publice, pe site-ul ANI există foarte puține declarații de avere depusă de avocata PNL. În baza de date a Agenției de Integritate există doar două declarații din perioada 2014, când a fost consiliera ministrului transporturilor și una din 2020, când a candidat la alegerile parlamentare. Aceasta este și cea mai recentă declarație publică a Adrianei Georgescu.

Potrivit datelor din această ultimă declarație de avere, avocata PNL deține un portofoliu semnificativ de bunuri imobiliare, terenuri, venituri și obligații financiare.

În ceea ce privește terenurile, Adriana Georgescu figurează cu numeroase suprafețe dobândite în anul 2020, majoritatea prin moștenire. Acestea sunt situate în special în județul Prahova, în comunele Salcia (5 parcele), Lapoș (8 parcele) și Tătaru (doar o parcelă). Terenurile sunt încadrate în mai multe categorii (agricole, forestier și intravilan) și au suprafețe foarte variate, de la 2.500 mp până la peste 900.000 mp, în unele cazuri chiar câteva hectare. Cota-parte deținută este, de regulă, 1/4, 1/2 sau integral, în funcție de parcelă.

Pe lângă proprietățile menționate anterior, mai deține și trei clădiri: una în București, achiziționată în 2008 în cotă de 100%, cu o suprafață de 110 metri. Una în Ploiești, primită prin moștenire în 2020, în cotă de 1/2, cu o suprafață de 182 metri și una în comuna Lapoș, primită tot prin moștenire în 2020, în cotă de 1/5, având 2.500 metri.

Site-urile de specialitate, consultate de către FANATIK, arată că prețul unui metru pătrat de teren intravilan în localitatea Lapoș, Prahova, acolo unde Adriana Georgescu, moștenise peste 45.000 mp, este de 22 de euro. La valoarea de astăzi, asta ar însemna aproape un milion de euro, fără a lua în calcul cele 150 de hectare de teren forestier, moștenite și ele.

Situația financiară și bunurile avocatei prinsă în flagrant

La capitolul datorii, Adriana Georgescu declară mai multe credite contractate la BRD, toate încheiate în anul 2014, cu scadență în 2019. după cum urmează: 2.000 lei, 30.000 lei și 45.000 lei.

În privința veniturilor, Adriana Georgescu a obținut sume atât din salarii, cât și din activități independente. Din funcția de la Primărie, a încasat anual aproximativ 4.587 lei sub formă de indemnizație. În calitate de avocat, prin activitatea desfășurată în cadrul Baroului București, , care au totalizat 116.123 lei într-un an fiscal.

De asemenea, aceasta deține un autoturism BMW din 2016.

De menționat că singurele alte declarații de avere publice pe site-ul Agenției Naționale de Integritate ale Adrianei Georgescu sunt din anul 2014, atunci când a ocupat funcția de consilier al ministrului Ioan Rus (PSD), iar apoi este numită director juridic la CFR SA. Declarațiile de avere arată alte bunuri moștenite. Mai exact, este vorba de un apartament în Târgu Mureș și peste 250.000 de dolari, în două conturi din Deutsche Bank. Mai apare menționat un ceas Omega, în valoare de 7.500 dolari, un ceas achiziționat în anul 2013.

La capitolul datorii, avocata Adriana Georgescu a menționat un credit bancar de 174.000 franci elvețieni, credit contractat în anul 2008.

Avocata PNL Adriana Georgescu, prinsă luând mită de 60.000 de euro

Adriana Georgescu, avocată și membră PNL Sector 1, a fost reținută joi dimineață, 29 ianuarie, de procurorii DNA, după ce a fost prinsă în flagrant primind 60.000 de euro de la un om de afaceri din Constanța.

Femeia ar fi pretins că are influență atât la Guvern, cât și la șeful DNA, promițând că îl poate ajuta pe omul de afaceri să-și rezolve problemele penale. Alături de ea a fost prins și un bărbat care se prezenta drept general SIE, identificat ulterior ca fiind Gheorghe Iscru.

Cei doi ar fi cerut inițial o sumă mult mai mare, de aproximativ jumătate de milion de euro, de la Jean Paul Tucan, patronul uneia dintre cele mai importante firme din județul Constanța. Tucan se află deja sub urmărire penală, fiind trimis în judecată de Parchetul European (EPPO) pentru schimbarea destinației fondurilor obținute sau reținute din bugetul Uniunii Europene. În acest dosar mai sunt inculpați și firma J.T. Grup Oil SA, administrată de Tucan, și administratorul acesteia, Andreea Elena Dublea.

Cine este Jean Paul Tucan

Jean Paul Tucan, în vârstă de 56 de ani, este un om de afaceri cunoscut în județul Constanța și . De-a lungul carierei sale, Tucan a investit în mai multe domenii, printre care agrement, imobiliare și panificație, reușind să-și consolideze poziția în mediul economic local.

În trecut, el a fost apropiat de Radu Mazăre, fostul baron PSD al Constanței, cu care a întreținut o relație de prietenie. Legătura cu Mazăre era atât de strânsă încât Tucan i-a oferit un cadou simbolic, o șapcă în stil Che Guevara, adusă direct din Cuba.