Ce avere are Bogdan Costaș, noul șef de la TAROM. Soția directorului care s-a certat cu ministrul Miruță, dividende uriașe!

Numirea lui Bogdan Costaș în fruntea TAROM, companie aflată într-o veșnică reformă, dar fără niște concluzii clare de ani buni încoace, nu este una banală. Începând cu 15 ianuarie, Costaș preia conducerea companiei de stat într-un moment extrem de sensibil din punct de vedere financiar.

Ce avere are Bogdan Costaș, numit șef interimar la TAROM

Un detaliu care stârnește deja interesul cetățenilor este ce avere are fostul director de la Romaero, cel care a avut un meci dur cu fostul ministru al economiei, Radu Miruță, anul trecut (demnitar care, între timp, a preluat portofoliul apărării), iar FANATIK a făcut câteva descoperiri interesante.

Potrivit celei mai recente declarații de avere, publicată la finalul anului 2023, Bogdan Costaș nu se înscria (cel puțin acum 2 ani și ceva) în tiparul clasic al șefului de companie de stat cu conturi explozive și proprietăți de lux la vedere. Din contră, datele oficiale conturează profilul unui manager cu o avere consistentă, dar nu ostentativă, construită din salarii, funcții în consilii de administrație și dividende.

Ce venituri încasa Costaș și de unde

Șeful interimar de la deține o casă în , achiziționată în anul 2014, în timp ce soția acestuia, Izabela, deține un apartament tot în capitală. La capitolul bunuri imobile, fostul director de la Romaero figura cu o motocicletă Yamaha TMax, un model premium, extrem de popular printre pasionații de motorete, și o Mazda 3. Sunt câteva lucruri care ne atrag atenția din declarația sa de avere. În 2022, de pildă, Costaș a vândut un teren cu 27.000 de euro, tranzacție din care și-a umflat nițel veniturile. În perioada în care activa ca director la Aviația Utilitară București SA, boss-ul de la TAROM încasa aproximativ 60.000 de lei pe an și, în paralel, ca administrator neexecutiv la Electrica Serv SA, mai adăuga 22.600 de lei sumelor din conturile sale.

Soția fostului director de la Romaero, dividende de 570.000 de lei în 2023

Menționăm, totodată, dividende în valoare de 27.000 lei. Adevărata surpriză vine din zona veniturilor soției sale. În 2023, Izabela Costaș declara dividende în valoare totală de 570.650 de lei, o cifră care ridică niște semne de întrebare și confirmă că familia poate gestiona investiții profitabile, chiar dacă discreția rămâne regula de bază.

Costaș pilotează elicoptere Robinson

Dincolo de bani, Costaș figurează și cu un CV care nu poate fi ignorat. Ca manager, are o experiență de peste 20 de ani, cu funcții-cheie la ROMATSA, IAR Ghimbav, Romaero sau, așa cum am precizat mai sus, Aviația Utilitară București SA. Costaș deține și licență de pilot de elicopter, cu calificări pentru Robinson R22 și R44, aparate cunoscute pentru standardele ridicate de precizie și disciplină în pilotaj.

Scandalul cu Miruță

Cariera sa recentă este marcată de un conflict exploziv cu ministrul Miruță. Actualul responsabil cu apărarea țării a izbucnit după demisia lui Costaș de la Romaero, spunând că a aflat despre asta din presă, sugerând dă directorul „știe de ce se grăbește”, invocând date delicate din raportul administratorului judiciar. Concret, Miruță a spus că datoriile curente ale Romaero a crescut într-o lună de la 15 la 19 milioane de lei, insinuând gestionarea defectuoasă a lui Costaș.

Anul trecut, când a explodat scandalul, Costaș a reacționat printr-un drept la replică amplu în care l-a acuzat pe Miruță de dezinformare și acțiuni rău intenționate, care ar atenta la procesul de redresare al companiei. Fostul director spunea că sumele invocate de Miruță includeau obligații contractuale anterioare, facturi care nu au ajuns la scadență. În apărarea sa, Costaș arăta că Romaero avea datorii de peste 760 de milioane de lei, la finalul anului 2023, pierderi nete de 142 de milioane și un blocaj operațional sever. Comparativ, semestrul I din 2025 arăta o companie trecută pe profit brut, cu o cifră de afaceri mai mare cu 50%. Costaș mai zicea că parteneriatul cu WizzAir și Albatehnics a reprezentat o șansă de dezvoltare reală pentru companie.