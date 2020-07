Ce avere are Carmen Harra. Celebra clarvăzătoare câștigă zeci de mii de dolari în fiecare lună

Carmen Harra (65 de ani), pe numele adevărat Doina Carmen Mureșan, locuiește în Statele Unite ale Americii din anul 1983, acolo unde și-a făcut un nume. Renumita clarvăzătoare a clădit un adevărat imperiu datorită afacerilor pe care le are în domeniul imobiliar, dar și mulțumită predicțiilor.

Fosta membră a grupului muzical Trio Express a dezvăluit care este averea pe care o are în momentul de față, dar și cât de mult câștigă lunar datorită previziunilor sale. Cine dorește să meargă la consulații în materie de predicție în cabinetul lui Carmen Harra trebuie să scoată din buzunar între 400 și 600 de euro pe oră.

Dacă în prima lună în care a ajuns peste Ocean renumita prezicătoare a încasat 10.000 de dolari, iată că acum veniturile acesteia sunt mult mai mari. Vedeta câștigă între 40.000 și 50.000 de dolari și asta numai într-o singură lună, averea sa fiind una impresionantă.

Așadar, Carmen Harra nu cere bani puțini pentru consultațiile sale. Cu toate acestea, cabinetul său este mereu plin, numeroase vedete de la Hollywood apelând la „serviciile sale”. Vedete cunoscute în întreaga lume, inclusiv Jennifer Lopez, au trecut pragul cabinetului fostei artiste.

„Acum, eu pot să fac foarte ușor 40.000 – 50.000 de dolari pe lună. Asta pentru că eu sunt cunoscută, am un nume, America mă recunoaște și mă apreciază. În primul rând, eu fiind consilier în America, câștig între 400 și 600 pe oră.

Aveam oficiul meu pe cea mai scumpă stradă din New York, pe Fifth Avenue. Eu am lucrat peste 20 de ani la 800 Fifth Avenue. La mine venea Jennifer Lopez, veneau cei mai cunoscuți oameni din lume”, a declarat vedeta în cadrul unei emisiuni TV, relatează spynews.ro.

Nu este de mirare că averea prezicătoarei se ridică la suma de 40 de milioane de dolari, avere care constă în case în Florida, apartamente în New York, mașini, dar și numeroase bijuterii. Numai obiectele de valoare din locuință ajung la suma de 2 milioane de euro, precizând că soțul ei a fost un adevărat colecționar de artă.

„Am obiecte în casă în valoare de aproximativ două milioane de euro. Soțul meu a fost colecționar de artă”, a mai spus Carmen Harra.

În plus, vedeta cunoscută pentru capacitățile sale senzoriale, mai are și o altă sursă de venit, primind bani din vânzarea cărților sale. Cartea sa de debut a fost publicată în anul 2003, în America și se numește „Karma de fiecare zi”, volumul cunoscând un adevărat succes.

