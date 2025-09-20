Ce avere are Cristi Borcea, de fapt. În ce a investit fostul acționar de la Dinamo în ultimii ani

Într-adevăr, Cristi Borcea a reușit să adune o adevărată avere de-a lungul anilor. Despre ce sumă ar fi vorba însă? Aceasta vorbit deschis despre investițiile sale din ultimii ani, dar și despre o mare greșeală pe care a făcut-o.

Ce avere are Cristi Borcea și cât ajungea să câștige anual

Cristi Borcea a fost invitat la podcast-ul lui Victor Vrînceanu. Acesta a fost întrebat care a fost cea mai mare cifră de afaceri pe care a atins-o într-un an.

Și totuși ce avere ar avea Cristi Borcea, de fapt? Fostul acționar de la Dinamo spune că ar fi vorba de 300 de milioane de euro. Totodată, el a mai dezvăluit că în urmă cu mai bine de trei decenii, ajungea să încaseze în medie 10 milioane de dolari pe an.

Menționăm faptul că 1990, la scurt timp după Revoluție, Cristi Borcea își făcea debutul în lumea afacerilor. Acesta a început să vândă butelii GPL și iată că ulterior a reușit să dea naștere unui adevărat imperiu.

„Undeva la 300 de milioane de euro. Profitul meu a fost foarte puțin, unu virgulă…Ce-am făcut eu cu buteliile, vorbim de 1990 și acum… Media, la mine, din 90 și până acum a fost 10 milioane de dolari pe an (n.r. profit)”, a dezvăluit milionarul pentru iamsport.ro.

Țeapa pe care și-a luat-o Cristi Borcea în Dubai

Deși Cristi Borcea are o avere uriașă, acesta recunoaște că a întâmpinat și dificultăți. Spre exemplu, un antreprenor român l-a sfătuit să investească în niște apartamente în Dubai. De altfel fostul patron de la Dinamo recunoaște că a investit 6 milioane de euro.

I s-a promis că valoarea proprietăților va crește, dar nimic nu s-a întâmplat. Mai mult de atât, acesta spune că cel mai probabil nici suma pe care a plătit-o inițial nu o va mai putea recupera.

Cât despre cei care tot spun că merită să investești în Dubai, Borcea spune că lucrurile s-au tot schimbat în ultimii ani. Astfel, poate fi dificil să ieși pe profit după unele achiziții.

„Am luat 4 apartamente. Am investit 6 milioane (n.r. de euro) în Dubai. Acum trei ani. Printr-un antreprenor român, Brânzei (n.r. Mircea Brânzei). Ne-a zis «Domne, se dublează, se…» Nici banii pe ele nu mai luăm. Și mai sunt o grămadă.

Din vrăjeala asta, «Le iei, cresc, 30-40%.Să vezi ce se ia», am luat piscină la etajul 62. Și am luat și trei. Am luat și pentru închiriat. Cât e în chirii? «În chirii o să fie 10-15%…» 2% îți rămân. Deci e mai prost decât în București. Dubai nu-i chiar așa, cum zice toată lumea, că te îmbogățești acolo dacă investești. Așa zic toți: «Domne’, ia în Dubai, că e senzațional».

Nu mai e, a fost. Nu mai e ce a fost. Asta e vrăjeală. Te ia că dai o rată, că dai după, că nu știu ce, că nu știu cum. Și când vrei să le dai (n.r. să vinzi apartamente), nu mai iei nici banii pe care i-ai dat…”, a spus Cristi Borcea.

Cât cheltuie lunar Cristi Borcea pentru întreținerea copiilor săi

Deși Cristi Borcea are o avere uriașă, cheltuielile sunt și ele unele pe măsură. De altfel fostul acționar de la Dinamo a dezvăluit suma pe care ajunge să o cheltuie lunar pentru copiii săi.

Amintim faptul că acesta are 9 copii, cu 4 femei diferite. Iar dacă ar fi să adune banii pentru meditații, chirii, școli impozite și pensii alimentare, .

„E uluitor, dar în momentul în care le pui pe foaie, sunt nouă copii, meditaţii, şcoli, chirii, maşini, impozite, case, pensii alimentare, sunt foarte multe lucruri. E o presiune foarte mare, mai ales în această perioadă în care lucrurile nu mai merg aşa ca înainte”, a spus Borcea, în cadrul podcastului lui Victor Vrînceanu.