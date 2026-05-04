Ce avere are Cristi Chivu. Ce salariu are la Inter antrenorul român care a câștigat Serie A

Cristi Chivu, 45 de ani, este numele românului aflat pe buzele tuturor în aceste zile. Tânărul tehnician, care a preluat pe Inter Milano în vara lui 2025, a reușit să aducă titlul pe San Siro încă din primul său sezon pe banca echipei la care a și evoluat timp de șapte ani. Cum se descurcă pe plan financiar antrenorul campioanei din Serie A. Ce avere a acumulat conaționalul nostru în cariera sa impresionantă și ce salariu primește la echipa din Italia.

La ce avere a ajuns Cristi Chivu după o carieră impresionantă ca jucător în fotbalul din vestul Europei

Explozie de bucurie duminică, 3 mai, la Milano. Internazionale, echipa antrenată de Cristian Chivu, a câștigat campionatul din Italia. ”Nerazzuri” au intrat în posesia Lo Scudetto cu trei etape înainte de final, după ce au reușit să învingă Parma, scor 2-0. Grație performanței deosebite din Italia, Chivu a devenit primul antrenor din România care a reușit să câștige un titlu de campion cu o echipă de fotbal din primele 5 ligi ale Europei (Anglia, Italia, Spania, Franța și Germania).

, fie că vorbim de anii ca jucător, iar acum de cei ca antrenor, a venit la pachet și cu sume importante de bani. Astfel, tehnicianul român a ajuns la o avere impresionantă. În conturile acestuia ar fi, în prezent, undeva la peste 20-25 de milioane de euro. Această sumă impresionantă provine în principal din salariile mari pe care le-a avut ca jucător. În cele șapte sezoane pe care le-a petrecut la Inter, acesta a câștigat zeci de milioane de euro.

Între 2007 și 2014, Chivu a fost unul dintre jucătorii foarte bine plătiți ai echipei din Milano. S-a scris de-a lungul vremii că salariul său anual se situa în jurul sumei de 2,5 milioane de euro. Aici nu se luau în considerare bonusurile și alte beneficii care veneau grație trofeelor. Și înainte de perioada Inter, Chivu avea venituri uriașe. La AS Roma, românul avea un salariu anual de aproape 2 milioane de euro. A jucat pe Olimpico timp de patru sezoane.

Ce salariu a avut la Inter antrenorul român care a câștigat Serie A. Venitul său va exploda din sezonul viitor

Grație performanței de duminică, . El este doar al doilea om care câștigă titlul atât din postura de jucător, cât și din cea de antrenor. Până în prezent, această performanță îi aparținea doar lui Armando Castellazzi. Acesta a fost campion ca jucător în 1930 și apoi ca antrenor în 1938.

La începutul actualului sezon, Cristi Chivu nu era în top 3 al celor mai bine plătiți antrenori din Serie A. Pe locul 1 era Antonio Conte (Napoli) – 8 milioane de euro, urmat de Massimiliano Allegri (AC Milan) și Gian Piero Gasperini (AS Roma) – 5 milioane de euro. Urmau Vincenzo Italiano (Bologna) și Igor Tudor (demis între timp de Juventus), ambii cu 3 milioane de euro. Cu cei 2,5 milioane pe care îi avea anual, Cristi Chivu era la egalitate cu Maurizio Sarri (Lazio).

În afară de performanța sportivă cu Inter, Chivu mai primește o veste uriașă. Presa italiană scrie că noua campioană a Italiei îi va oferi prelungirea contractului pe încă două sezoane, până în 2028. Și asta nu e tot. Inter plănuiește să îi ofere românului un salariu anual dublu: 5 milioane de euro pe an. Chivu va avea astfel unul dintre cele mai mari venituri din Serie A.

Ce primă în bani au avut Cristi Chivu și jucătorii de la Inter pentru Lo Scudetto

Clubului lombard, titlul cu numărul 21 îi aduce o sumă de peste 20 de milioane de euro în conturi. Banii provin din drepturile TV şi din cota de market pool. Pentru Cristi Chivu și jucătorii săi, trofeul în Serie A înseamnă, de asemenea, mulți bani în buzunar.

Presa italiană notează că antrenorul român și elevii săi vor primi și vor împărți o primă uriașă. Conducerea Interului e generoasă și oferă un premiu în valoare de 6 milioane de euro pentru Scudetto, scriu cei de la . Și asta nu e tot. Un eventual succes în finala Cupei Italiei contra lui Lazio va mai aduce în conturile clubului milanez încă 7 milioane de euro.