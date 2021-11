Ce avere are Cristian Cioacă. Fostul soț al Elodiei Ghinescu ar fi aproape falit

S-a aflat ce avere are Cristian Cioacă. Fostul partener de viață al Elodiei nu ar avea o situație financiară prea bună, așa cum reiese din declarația de avere.

Cristian Cioacă a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru omor în 2014, însă ar putea ieși mai devreme din închisoare. Fostul polițist poate cere eliberarea condiționată la un moment dat întrucât a avut un comportament exemplar până acum.

Ce avere are Cristian Cioacă. Fostul polițist este aproape falit

are șanse să iasă mai devreme de după gratii pentru bună purtare. Chiar dacă acest lucru va fi posibil, fostul soț al Elodiei nu-și va mai putea relua vreodată cariera în poliție din cauza condamnării penale.

În plus, fostul polițist are de achitat despăgubiri în valoare de 250.000 de euro pentru familia Elodiei. Astfel, acesta are de plătit 150.000 de euro pentru fosta soacră și 100.000 de euro pentru fratele Elodiei.

Se pare că fostul soț al avocatei nu se poate lăuda cu o avere prea mare. Cristian Cioacă a depus o declarație de avere cu câteva luni înainte să fie încarcerat, în calitate de ofițer „pus la dispoziție” de IPJ Argeș, unde s-a transferat după moartea fostei soții.

Cristian Cioacă are doar o singură proprietate pe numele lui sau a rudelor de gradul I. Acesta deține 50% dintr-o garsonieră de 20 mp din Brașov, iar cealaltă jumătate încă este trecută pe numele Elodiei Ghinescu, notează .

În anul 2007, Elodia Ghinescu a fost dată dispărută, iar Cristian Cioacă a fost condamnat pentru omor, deși cadavrul fostei soții nu a fost găsit nici până acum.

Procurorii au așteptat cinci ani de când avocata a dispărut fără urmă, după care au declarat decesul acesteia, astfel că fostul ei soț a fost condamnat la închisoare. Acesta a susținut întotdeauna că nu el este cel care a ucis-o pe fosta parteneră de viață.

Fostul polițist ar putea fi eliberat condiționat peste 3 sau 4 ani. Avocata acestuia susține că eliberarea ar putea avea loc chiar mai devreme, însă numai dacă judecătorii vor accepta o eventuală cerere a lui Cioacă. Fostul soț al Elodiei nu a formulat o cerere de eliberare condiționată până în prezent.

Ce a spus avocata familiei Elodiei despre o eventuală eliberare condiționată

Crina Radu, , susține că fostul soț al acesteia ar beneficia de un regim preferențial în închisoare. Cristian Cioacă și-a ispășit aproape jumătate din pedeapsă.

Avocata familiei Elodiei crede că Cioacă ar putea fi eliberat mai devreme și că este privilegiat în închisoare. Acesta ar avea doar un coleg de celulă, fiind privit „ca un VIP”, după cum a declarat recent Crina Radu.

Fostul polițist ar putea executa 11 ani și 9 luni din pedeapsa inițială, adică trei sferturi, pentru bună purtare.

„Are acolo un regim preferențial. Ar fi în cameră doar cu încă o persoană. Dintotdeauna a avut un regim preferențial. Știu că acolo e privit așa ca un VIP, poate pentru faptul că e din Pitești.

Toate instituțiile care au fost implicate în situația lui Cristian Cioacă nu au fost obiective, și în privința copilului.

Cristian Cioacă este privit altfel decât alte persoane care sunt în situația dumnealui. Oricum i s-a aplicat o pedeapsă destul de mică. Dumnealui e tânăr și va ieși din închisoare, însă pe Elodia cine o mai aduce de acolo de unde e”, a declarat Crina Radu la Antena Stars.