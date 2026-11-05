Ce avere are, de fapt, Aurel Munteanu, fostul jucător de la Sportul Studențesc. De unde își permite să investească milioane de euro în reabilitarea ”Circului Foamei”

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Destul de discret până acum, Aurel Munteanu (71 de ani) a ieșit în față după ce a apărut informația că vrea să reabiliteze ”Circul Foamei”, clădirea ajunsă în paragină de la Piața Unirii. Ce avere are, de fapt, fostul jucător din Regie.

Aurel Munteanu a strâns o avere considerabilă

Fost mijlocaș la Sportul Studențesc în anii ’70-’80, Aurel ”Relu” Munteanu a înțeles că viața de fotbalist nu-i va aduce câștiguri foarte mari și a început încă din acea perioadă să facă afaceri. Conform , el era un protejat al regimului comunist și putea aduce din deplasările în străinătate făcute cu echipa blugi și video pe care apoi le comercializa.

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După Revoluția din 1989, Munteanu și-a investit banii cu succes în afaceri imobiliare. De aici nu a mai fost decât un pas până la a ajunge unul dintre cei mai bogați oameni din România, cu peste 400 de spații comerciale deținute în toată țara, în special în București și la Sibiu.

În plus, fostul fotbalist este proprietarul magazinului Victoria din Capitală și al lanțului hotelier ”Împăratul Romanilor”, care deține locațiile Carpați din București, Aurelius din Brașov, Cetate din Alba și Împăratul Romanilor din Piața Mare a Sibiului.

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Așa cum îi stă bine oricărui afacerist ajuns la un anumit nivel, Aurel Munteanu a fost implicat și în zona politică. Chiar dacă nu direct. El a fost considerat întotdeauna un apropiat al lui Klaus Iohannis și chiar s-a scris la un moment dat că a fost unul dintre sponsorii fostului președinte al României. Și avea și de unde dacă ținem cont că .

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Cum vrea să transforme ”Circul Foamei”

Printre proprietățile pe care le deține Aurel Munteanu se află și clădirea dezafectată din spatele magazinului Unirea Shopping Center, cunoscută publicului larg încă din vremea comunismului sub numele de ”Circul Foamei”.

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După ce inițiativa de acum mai bine de 10 ani de a construi pe acel loc un mall a eșuat, omul de afaceri sibian vrea să readucă, totuși, la viață clădirea. Și și-a propus să transforme locul într-un .

Întreaga construcție va avea o suprafață închiriabilă de 27.000 de metri pătrați. Proiectul include și o parcare subterană cu 307 locuri, una exterioară cu 45 de locuri și 18 locuri de parcare dotate cu stații de încărcare pentru mașinile electrice. Noul complex ar urma să fie gata în al doilea trimestru din 2028.