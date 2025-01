Ce avere are, de fapt, Crin Antonescu. Din ce trăiește candidatul la prezidențiale

Crin Antonescu și soția sa, Adina Vălean, au o avere de 400.000 de euro, sumă deținută în conturile bancare, dar și mai multe terenuri, mașini, case și apartamente. În ultimii ani, candidatul la prezidențiale nu ar fi lucrat.

Antonescu, validat de Consiliul Național al PNL pentru alegerile prezidențiale

Crin Antonescu a fost validat, duminică, de Consiliul Național al PNL pentru alegerile prezidențiale. El va fi candidatul PNL-PSD-UDMR la scrutinul din acest an desfășurat în luna mai. De asemenea, PSD urmează să valideze candidatura lui Antonescu săptămâna viitoare.

La ședința de duminică, Crin Antonescu a ținut să precizeze că va urma o bătălie pe care clasa politică nu a știut să o prevină și la care nu s-a așteptat nimeni. Acesta a punctat că tot ceea ce a făcut România bine, în ultimii ani, „este pus în discuție” și este pus „sub risc”.

Amintim că turul doi al alegerilor prezidențiale din 2024 a fost anulat în urma deciziei CCR din luna decembrie. Hotărârea a fost luată după desecretizarea documentelor CSAT, din care reiese „imixtiunea unui actor statal” în campania unuia dintre candidații clasați în turul 2, Călin Georgescu.

Curtea Constituțională anunța că procesul electoral va fi reluat de la zero. La începutul acestei luni, coaliția guvernamentală a decis ca primul tur al alegerilor prezidențiale să aibă loc la data de 4 mai, iar al doilea tur pe 18 mai 2025.

Crin Antonescu îi va avea contracandidați pe Elena Lasconi (USR), Nicușor Dan, Ana Birchall și Daniel Funeriu, ei fiind cei care și-au anunțat intenția de a candida până în prezent. Cel mai probabil, Călin Georgescu își va dori să candideze, din nou, la prezidențiale. Recent, liderul AUR, George Simion, a declarat că partidul său îl va susține.

De câți ani nu a mai luat Crin Antonescu salariu

Despre activitatea lui Crin Antonescu, din ultimii ani, s-a tot discutat în ultima perioadă. Într-un articol publicat în mai 2024, FANATIK arăta că . În 2016, Crin Antonescu anunța că se retrage de pe scena politică, după ce și-a încheiat mandatul de senator.

Din acel an, candidatul la alegerile prezidențiale din 2025 nu ar fi avut nicio activitate din care să obțină venituri, așa cum reieșea din declarația de avere .

Într-o emisiune la Prima TV, Crin Antonescu declara, la începutul lui 2025, că în ultimii ani a avut timp să acorde atenție lucrurilor care îl pasionează: citit, scris, studiat. Într-o altă intervenție, la Antena 3, el spunea că a trăit din veniturile soției și din economiile sale „destul de firave”.

Declarație de avere Crin Antonescu

În 2022 și 2023, Crin Antonescu nu a avut niciun venit, așa cum reiese din declarația de avere a soției sale, Adina Vălean. Din meseria sa de comisar european, partenera lui Antonescu a obținut un salariu de 280.000 de euro euro în anul 2023. De asemenea, în 2022 a obținut 269.000 de euro.

Cuplul deține două apartamente, două case de locuit, trei terenuri intravilane și bijuterii în valoare de 18.000 de euro. Au 400.000 de euro în conturile bancare și investiții în obligațiuni de stat de aproximativ 90.000 de euro.

Cei doi mai dețin trei autoturisme, așa cum reiese din declarația de avere a soției lui Crin Antonescu: Mercedes, BMW și Kia.

Ce spune Crin Antonescu despre candidatura la prezidențiale

După validarea PNL la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu a declarat că nu pretinde că este un „salvator” al României, dar nu are nicio scuză să refuze bătălia pentru funcția supremă în stat. Acesta a subliniat că „la o astfel de bătălie” nu poate sta deoparte, făcând trimitere la tensiunile apărute în ultima perioadă în România.

„Acum puțin mai bine de 10 ani, tot în această clădire, președintele partidului nostru, Mircea Ionescu Quintus, mi-a pus o întrebare procedural: Candidezi?

Atunci am urcat la tribună și am ținut cel mai scurt discurs din viața mea, constând într-o singură silabă: Da. Au trecut 10 ani și astăzi sunt cumva din nou chemat să răspund aceleiași întrebări. Și răspunsul meu nu poate fi decât același.

Nu am avut și nu am nicio pretenție că sunt vreun salvator sau neapărat și necesar singurul care poate conduce această bătălie. Dar nu am nicio scuză dacă dumneavoastră și alții îmi cereți acest lucru, nu am nicio scuză să refuz. Bătălia în fruntea căruia mă puneți este una pe care nu o bănuiam, la care nu ne-am așteptat. Nu este o bătălie, este un șoc, este un spectru de cataclism”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul lider al PNL a terminat ultimul mandat de senator în decembrie 2016. Ulterior s-a mutat în Belgia, alături de soția sa. Crin Antonescu a fost ministru al Sportului, dar și președinte interimar al țării în perioada iulie-august 2012, atunci când Traian Băsescu a fost suspendat. Crin Antonescu a mai candidat la prezidențialele din 2009, fiind pe locul trei în primul tur.