Ce avere are, de fapt, Cristian Popescu Piedone. Din ce trăiește șeful ANPC, câți bani câștigă

Percheziţiile de marţi dimineaţa ale procurorilor DNA au vizat inclusiv locuinţa lui Cristian Popescu Piedone din Bragadiru, în dosarul de corupţie în care şeful ANPC că urmează controale ale inspectorilor la hotelul acestuia din Sinaia.

Ce avere are Cristian Popescu Piedone. Declarația oficială

Piedone neagă toate acuzaţiile care i se aduc şi susţine că nu a luat niciun ban. „Nu am făcut un trafic de influenţă, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da”, a spus şeful ANPC.

O privire asupra declaraţiei de avere a acestuia ne arată că . În Bragadiru, unde îşi are domiciliul, el mai deţine patru terenuri, cu suprafeţe cuprinse între 416 şi 540 metri pătraţi. În ceea ce priveşte locuinţele, conform declaraţiei de avere actualizate, Cristian Popescu Piedone deţine o casă de 73 de metri pătraţi în Bucureşti, în posesia căreia a intrat în 2003, printr-un schimb de proprietăţi cu fratele său, după o moştenire de familie.

Obiectele de valoare și colecțiile deținute de șeful ANPC

Comparând ultima declaraţie de avere a lui Cristian Popescu Piedone cu precedentele, se remarcă dispariţia mai multor bunuri de lux, între care colecții de timbre, ceasuri și bijuterii, evaluate în 2015 la aproximativ 40.000 de euro.

Întrebat de ce lipsesc aceste bunuri de lux din declarația actuală, Piedone a declarat că, în perioada în care nu a deținut funcții publice, nu avea obligația de a le include în documentele oficiale.

Câți bani câștigă Piedone ca șef al ANPC

În ceea ce priveşte salariul lunar pe care îl încasează Piedone ca director al ANPC, cifrele sunt publice și apar pe site-ul instituției. Conform acestora, suma se ridică la 16.640 lei brut (9.734 lei net).

Cristian Popescu Piedone a revenit în fruntea ANPC în luna martie a acestui an, dar legăturile sale cu instituţia sunt vechi de peste două decenii. El s-a angajat prima oară la ANPC în anul 2000, iar între timp a mai deţinut funcţiile de președinte al Comisiei de Comerț și Protecția Consumatorului, precum și pe cea de director al Direcției Inspecție Generală, din cadrul Primăriei Sectorului 6.

Proprietățile lui Piedone: case, terenuri și mașinile pe care le deține

Dacă bunurile mobile au suferit fluctuaţii de-a lungul anilor, terenurile din Bragadiru sunt de peste zece ani în proprietatea sa. Este vorba de trei terenuri, cu suprafeţe de 416 mp, 439 mp şi 540 mp, toate cumpărate în 2008, şi un teren de 538 mp cumpărat în 2009.

Piedone şi-a păstrat şi maşinile, cel puţin patru dintre ele fiind mai degrabă obiecte de colecţie decât mijloace de transport. Astfel, în garajul actualului şef al ANPC se regăseşte un Oldsmobile din 1959, trei autoturisme Cadillac – din 1968, 1973 și 1974, şi un Mercedes din anul 1996.

Alte surse de venit. Din ce trăiește în afara funcțiilor publice

Studiind conturile bancare ale lui Cristian Popescu Piedone, la capitolul economii declarația de avere include două conturi bancare deschise la BRD, unul în euro, celălalt în dolari.

În contul deschis în euro şeful ANPC are suma de 50.760 de euro, pe când în celălat se mai găsesc doar 691 dolari.

Cum a evoluat averea lui Piedone în ultimii ani

Faţă de declaraţiile de avere din 2015 şi 2020 se observă că averea lui Cristian Popescu Piedone nu a suferit modificări semnificative la niciun capitol.

Atât terenurile din Bragadiru, cât şi maşinile se regăsesc în declaraţiile de avere de acum 5 şi, respectiv, 10 ani. De asemenea, el avea puţin peste 50.000 de euro atât în 2015, cât şi în 2020.

Controverse legate de veniturile lui Piedone. Ce s-a scris în presă

Un moment de cotitură în viaţa lui Piedone a fost condamnarea sa în Dosarul Colectiv, când procurorii i-au pus un sechestru pe avere de 1,5 milioane euro. A fost momentul în care și-a donat întreaga avere către cei doi copii, Vlad și Ana Maria.

Astfel, maşinile Mercedes, Oldsmobile și cele trei automobile Cadillac au fost donate fiului său, actualul edil al sectorului 5. La Vlad și Ana Maria a ajuns și apartamentul de 73 mp, din Bucureşti, cedat lor prin contract de donație.