Ce avere are, de fapt, Damjan Djokovic, mijlocașul lui CFR Cluj implicat într-un scandal al pariurilor. Suma uriașă pe care a strâns-o din fotbal și numărul apartamentelor deținute

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Ajuns la finalul carierei, Damjan Djokovic (36 de ani) trece prin momente dificile. Fotbalistul croat care și-a petrecut foarte mulți ani în România este acuzat că ar fi luat intenționat un cartonaș galben, care a generat la casele de pariuri nu mai puțin de 800.000 de euro. Prietenul său, Alessandro Caparco, i-a luat apărarea la TV și a dezvăluit că mijlocașul lui CFR nu are nevoie să recurgă la astfel de șiretlicuri.

Ce avere a strâns Damjan Djokovic din fotbal? Alessandro Caparco i-a luat apărarea

Alessandro Caparco, fostul portar italian care a evoluat nu mai puțin de 10 ani în România, este prieten foarte bun cu Damjan Djokovic, și a explicat că mijlocașul croat în prezent. Italianul dezvăluie că fotbalistul lui CFR Cluj are o situație financiară foarte bună în urma carierei sale, după ce a evoluat atât în Turcia, cât și în zona Golfului, și nu ar avea de ce să vrea să genereze mai multe venituri, mai ales pe căi ilegale.

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Caparco a dezvăluit că din banii câștigați din fotbal, Djokovic și-a achiziționat nu mai puțin de 32 de apartamente: „Cum poți să acuzi un fotbalist pentru cartonaș galben, mai ales că era înainte de pauza de iarnă? De obicei, mulți fotbaliști iau galben ca să aibă o săptămână în plus de vacanță. Nu e cazul lui Damjan. Vorbim de un om care are 32 de apartamente din banii din fotbal, nu are nevoie de prostia asta”, a declarat Caparco la

Alessandro Caparco acuză CFR Cluj că a pus totul la cale împotriva lui Damjan Djokovic

Fostul portar de la Poli Iași și Concordia Chiajna și-a continuat discursul acuzându-i pe cei de la CFR Cluj că vor să scape de Damjan Djokovic într-un mod „murdar”. El este de părere că ca o strategie prin care să renunțe la contractul său foarte mare: „E o persoană foarte inteligentă, cu caracter puternic. Țin la el, sunt foarte apropiat de el. Știu de chestia asta de mai mult timp, când încă nu apăruse public. Asta e o strategie a celor de la CFR Cluj, care vor să renunțe la Damjan, care are un contract destul de bun, o spun clar.

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Am făcut o vacanță alături de Damjan Djokovic, când nu avea echipă. Se trezea dimineața, antrenament, după-masă – antrenament, seara – antrenament. Profesionist adevărat. Cu siguranță timpul îi va da dreptate lui Damjan. Nu cred ce a apărut, pentru că știu de mai mult timp. Scuzați cuvântul, dar m-am aprins destul de tare. E clară strategia celor de la CFR Cluj! Un fotbalist care a făcut istorie la CFR Cluj, cum poți să-l tratezi așa? Am vorbit și azi dimineață cu Damjan, cu siguranță timpul îi va da dreptate, 100%. E un tip de nota 10 și nu are nevoie de aceste chestii, cu investițiile pe care le-a făcut. El are un avocat destul de competent, ajută fotbaliștii și cred că CFR e destul de frustrată”, a mai declarat Alessandro Caparco pentru sursa citată. Același lucru susținut de Caparco în exclusivitate pentru FANATIK.