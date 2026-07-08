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Ce avere are, de fapt, Damjan Djokovic, mijlocașul lui CFR Cluj implicat într-un scandal al pariurilor. Suma uriașă pe care a strâns-o din fotbal și numărul apartamentelor deținute

Damjan Djokovic este în centrul unui scandal uriaș în acest moment. Mijlocașul lui CFR Cluj este acuzat că ar fi luat cartonaș galben intenționat pentru a genera câștiguri la pariuri, dar prietenul său îi ia apărarea
Ciprian Păvăleanu
08.07.2026 | 07:38
Ce avere are de fapt Damjan Djokovic mijlocasul lui CFR Cluj implicat intrun scandal al pariurilor Suma uriasa pe care a stranso din fotbal si numarul apartamentelor detinute
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Ce avere a strâns Damjan Djokovic din fotbal. Foto: Sportpictures.eu
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Ajuns la finalul carierei, Damjan Djokovic (36 de ani) trece prin momente dificile. Fotbalistul croat care și-a petrecut foarte mulți ani în România este acuzat că ar fi luat intenționat un cartonaș galben, care a generat la casele de pariuri nu mai puțin de 800.000 de euro. Prietenul său, Alessandro Caparco, i-a luat apărarea la TV și a dezvăluit că mijlocașul lui CFR nu are nevoie să recurgă la astfel de șiretlicuri.

Ce avere a strâns Damjan Djokovic din fotbal? Alessandro Caparco i-a luat apărarea

Alessandro Caparco, fostul portar italian care a evoluat nu mai puțin de 10 ani în România, este prieten foarte bun cu Damjan Djokovic, și a explicat că mijlocașul croat nu ar putea face niciodată lucrurile de care este acuzat în prezent. Italianul dezvăluie că fotbalistul lui CFR Cluj are o situație financiară foarte bună în urma carierei sale, după ce a evoluat atât în Turcia, cât și în zona Golfului, și nu ar avea de ce să vrea să genereze mai multe venituri, mai ales pe căi ilegale.

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Caparco a dezvăluit că din banii câștigați din fotbal, Djokovic și-a achiziționat nu mai puțin de 32 de apartamente: „Cum poți să acuzi un fotbalist pentru cartonaș galben, mai ales că era înainte de pauza de iarnă? De obicei, mulți fotbaliști iau galben ca să aibă o săptămână în plus de vacanță. Nu e cazul lui Damjan. Vorbim de un om care are 32 de apartamente din banii din fotbal, nu are nevoie de prostia asta”, a declarat Caparco la Digi Sport.

Alessandro Caparco acuză CFR Cluj că a pus totul la cale împotriva lui Damjan Djokovic

Fostul portar de la Poli Iași și Concordia Chiajna și-a continuat discursul acuzându-i pe cei de la CFR Cluj că vor să scape de Damjan Djokovic într-un mod „murdar”. El este de părere că tot acest scandal a fost pornit de clubul ardelean, ca o strategie prin care să renunțe la contractul său foarte mare: „E o persoană foarte inteligentă, cu caracter puternic. Țin la el, sunt foarte apropiat de el. Știu de chestia asta de mai mult timp, când încă nu apăruse public. Asta e o strategie a celor de la CFR Cluj, care vor să renunțe la Damjan, care are un contract destul de bun, o spun clar.

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Am făcut o vacanță alături de Damjan Djokovic, când nu avea echipă. Se trezea dimineața, antrenament, după-masă – antrenament, seara – antrenament. Profesionist adevărat. Cu siguranță timpul îi va da dreptate lui Damjan. Nu cred ce a apărut, pentru că știu de mai mult timp. Scuzați cuvântul, dar m-am aprins destul de tare. E clară strategia celor de la CFR Cluj! Un fotbalist care a făcut istorie la CFR Cluj, cum poți să-l tratezi așa? Am vorbit și azi dimineață cu Damjan, cu siguranță timpul îi va da dreptate, 100%. E un tip de nota 10 și nu are nevoie de aceste chestii, cu investițiile pe care le-a făcut. El are un avocat destul de competent, ajută fotbaliștii și cred că CFR e destul de frustrată”, a mai declarat Alessandro Caparco pentru sursa citată. Același lucru susținut de Caparco a fost explicat și de Sabin Gherdan, avocatul lui Djokovic, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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