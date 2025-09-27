Sport

Ce avere are, de fapt, David Beckham. Afacerile cu care a reușit să facă bani mulți

Ce avere a reușit să acumuleze David Beckham și cum și-a construit un adevărat imperiu? Soția sa a avut de asemenea un rol important.
Valentina Vladoi
27.09.2025
Ce avere are de fapt David Beckham Afacerile cu care a reusit sa faca bani multi
Ce avere are David Beckham alături de soția sa, Victoria. Sursă foto: instagram, captură video / colaj Fanatik

Poate multă lume s-a întrebat la un moment dat ce avere are David Beckham. Fostul mare internațional englez, dar și soția sa, Victoria Beckham, au reușit să își construiască un adevărat imperiu.

Ce avere are David Beckham la 12 ani de când s-a retras

Au trecut în jur de 12 ani de când David Beckham s-a retras, iar viața sa continuă să fie una fabuloasă. Fostul mare internațional englez a dat lovitura în afaceri, iar alături de soția sa a construit un adevărat imperiu.

Afacerile sale au mers mai bine decât ar fi sperat după retragere, iar brandul Beckham i-a asigurat succesul. Un avantaj însă față de multe alte persoane l-a reprezentat faptul că Victoria, soția sa, i-a fost mereu alături.

Astfel, conform Sunday Times în 2025, Victoria și David Beckham au o avere combinată estimată la 500 de milioane de lire sterline. Asta ar însemna echivalentul a 578 de milioane de euro, o sumă cu adevărat fabuloasă.

Cu ce se ocupă, de fapt, David Beckham

Și totuși de unde vin banii celor doi și cum au ajuns David Beckham și Victoria să aibă o avere fabuloasă? Imperiul lor de afaceri este unul diversificat. David, spre exemplu, deține DB Ventures.

Vorbim despre o companie prin care își gestionează drepturile de imagine și parteneriatele globale. Aceste parteneriate sunt semnate cu branduri celebre inclusiv Adidas, H&M sau Tudor. Mai mult de atât, el este și este co-proprietar al echipei de fotbal Inter Miami din Statele Unite ale Americii.

Iar asta nu este tot. David Beckham a reușit să strângă o avere, după cum spuneam anterior și datorită brandului său. Fostul mare internațional englez are propriile linii de parfumuri, dar și de cosmetice. Totodată, el a vândut un pachet majoritar din afacerea sa de branding către Authentic Brands Group.

Cu ce se ocupă Victoria Beckham

Și nici soția sa Victoria Beckham nu e prea departe. Aceasta a dat la rândul său lovitura în afaceri. Are propriul brand de modă care-i poartă numele, „Victoria Beckham”. Totodată, aceasta mai deține și o linie de cosmetice, Victoria Beckham Beauty.

Iar lucrurile merg ca pe roate pentru ambii soți. Chiar recent, soția lui David Beckham a încheiat un parteneriat cu Mango pentru o colecție de modă accesibilă. Prin acest parteneriat, ideile sale pot ajunge la și mai mulți oameni, iar costurile sunt mai mici.

Se poate spune, deci, că soții Beckham sunt un adevărat exemplu în afaceri și nu numai. Practic cei doi și-au creat ”Brand Beckham”, un conglomerat care valorifică imaginea lor.

Și fix acest brand generează venituri de zeci de milioane de euro. Iar un aspect important e faptul că după ce a apărut pe Netflix documentarul cu viața lui David Beckham, veniturile lor au continuat de asemenea să crească.

