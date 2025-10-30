Sport

Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”

Florin Tănase este unul dintre fotbaliștii de top atât pe teren, cât și în afaceri. Ce avere are, de fapt, mijlocașul lui FCSB și ce sumă uluitoare poate încasa pentru două blocuri
Ciprian Păvăleanu
30.10.2025 | 10:30
Ce avere are de fapt Florin Tanase A intrat puternic in afaceri Dar a gresit ca a dat in Giovanni Becali
ULTIMA ORĂ
Florin Tănase a făcut avere din imobiliare! Mitică Dragomir a dezvăluit cât va încasa pe apartamentele din Noura Residence. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Florin Tănase și-a petrecut câțiva ani în Golf și nu și-a bătut joc de banii câștigați acolo. Mijlocașul lui FCSB a investit cu cap în afaceri imobiliare, iar Mitică Dragomir anunță că preferatul lui Gigi Becali ar putea da lovitura cu vânzarea a două blocuri de apartamente.

Florin Tănase, lovitură financiară. Care este afacerea din care fotbalistul lui FCSB așteaptă multe milioane de euro

Ajuns la 30 de ani, Florin Tănase are un atu foarte important datorită spiritului său de antreprenor. Mijlocașul lui FCSB își permite să refuze ofertele de 1 milion de euro din zona Golfului, deoarece mișcările pe care le-a făcut pe piața imobiliară îi oferă o liniște financiară extraordinară.

ADVERTISEMENT

Astfel, Tase poate să stea liniștit acasă, alături de familia sa, câștigând un salariu foarte bun de la Gigi Becali, mai ales datorită primelor de cupe europene. Însă, pe lângă banii din fotbal, Florin Tănase s-a îmbogățit în urma afacerilor sale. În direct la podcastul „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a dezvăluit că fotbalistul va da lovitura cu două blocuri de apartamente:

„Tănase stă pe cai mari. Nu știu dacă este cel mai bun fotbalist, dar este cel mai pricopsit. Are două blocuri lângă mine. După ce le vinde, face cel puțin 15 milioane de euro. Văd că se interesează să cumpere terenuri în continuare. Când ai bani și știi în ce să-i bagi… tu deja știi drumul, ai înțeles? Nu riști banii. În imobiliare nu mai câștigi 30%, dar câștigi 20%. Ce bancă îți dă 20%?”, a explicat Mitică Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
Digi24.ro
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”

Cine este partenerul de afaceri al lui Florin Tănase

Florin Tănase nu a pornit singur pe acest drum, ci alături de impresarul favorit al lui Gigi Becali: Florin Vulturar. Cei doi au clădit, astfel, Noura Residence, care are patru imobile, a câte 32 de apartamente fiecare, iar mijlocașul lui FCSB deține două dintre ele:

ADVERTISEMENT
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel,...
Digisport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei

„Am ales una dintre cele mai căutate zone de către cumpărători, în special de către cei care lucrează în zonele din nordul orașului, și am încheiat un parteneriat cu SVN Romania, care este cel mai mare vânzător de locuințe noi din țară.

Am îmbinat elementele pozitive prezente în alte proiecte pentru a rezulta produsul ideal pentru cumpărătorii care doresc să locuiască într-un apartament premium, cu finisaje de top, amplasat într-o zonă verde situată la o distanță mică de toate punctele de interes din nordul Bucureștiului”, a declarat Florin Tănase despre proiectul său.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Mitică Dragomir despre conflictul Florin Tănase – Giovanni Becali: „Și ce dacă i-a zis sifon?”

Imediat după meciul FCSB – UTA Arad 4-0, Florin Tănase i-a dat un răspuns acid lui Giovanni Becali, după ce celebrul impresar l-a deranjat prin mai multe declarații făcute pentru FANATIK. Fostul președinte LPF este de părere că fotbalistul de 30 de ani a greșit când s-a luat de Giovanni Becali:

„Convingerea mea este că Tănase a greșit răspunzându-i lui Giovanni. Cu toate că l-am auzit pe Gigi că i-a luat apărarea. E bine că a făcut-o, e fotbalistul lui până la urmă, dar convingerea mea este că Tănase a greșit.

Este foarte ușor să distrugi un om prin câteva fraze. Mă uit pe rețelele de socializare ce pot să mintă unii jurnaliști, care n-au scris zece rânduri în viața lor, iar lumea e credulă. Tănase trebuia să aibă respect. Giovanni nu l-a înjurat. Și ce dacă i-a zis sifon? Ce înseamnă sifon? Te duci la o masă și vorbești la mișto de cineva, află ăla de-o șmecherie și zice că ești sifon. Oamenii greșesc, mă. De-aia suntem oameni, să greșim”, a mai spus Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir, despre averea lui Florin Tănase și scandalul fotbalistului cu Giovanni Becali

Gică Popescu pregătește un proiect rezidențial uriaș pe terenul de 5,8 milioane de...
Fanatik
Gică Popescu pregătește un proiect rezidențial uriaș pe terenul de 5,8 milioane de euro! Va renunța la Academia de Fotbal care-i poartă numele
Ce-i pregătesc politicienii lui David Popovici. Surpriză totală pentru campionul olimpic din partea...
Fanatik
Ce-i pregătesc politicienii lui David Popovici. Surpriză totală pentru campionul olimpic din partea unui parlamentar PSD!
Cum a trăit Mirel Rădoi ultimele 24 de ore după scandalul care a...
Fanatik
Cum a trăit Mirel Rădoi ultimele 24 de ore după scandalul care a făcut valuri la Craiova! Liniștit la antrenament și pe bancă, dar triumfător pe tabelă și la conferință: „Simt că sunt susținut!“
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A jucat împotriva lui Gică Popescu și a fost ȘOCAT de ce i-a...
iamsport.ro
A jucat împotriva lui Gică Popescu și a fost ȘOCAT de ce i-a spus 'Baciul' pe parcursul meciului: 'Pe cuvântul meu de onoare!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!