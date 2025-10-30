Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”

ADVERTISEMENT

Florin Tănase și-a petrecut câțiva ani în Golf și nu și-a bătut joc de banii câștigați acolo. Mijlocașul lui FCSB a investit cu cap în afaceri imobiliare, iar Mitică Dragomir anunță că preferatul lui Gigi Becali ar putea da lovitura cu vânzarea a două blocuri de apartamente.

Florin Tănase, lovitură financiară. Care este afacerea din care fotbalistul lui FCSB așteaptă multe milioane de euro

Ajuns la 30 de ani, Florin Tănase are un atu foarte important datorită spiritului său de antreprenor. Mijlocașul lui FCSB își permite să refuze ofertele de 1 milion de euro din zona Golfului, deoarece mișcările pe care le-a făcut pe piața imobiliară îi oferă o liniște financiară extraordinară.

Astfel, Tase poate să stea liniștit acasă, alături de familia sa, câștigând un salariu foarte bun de la Gigi Becali, mai ales datorită primelor de cupe europene. Însă, pe lângă banii din fotbal, Florin Tănase s-a îmbogățit în urma afacerilor sale. În direct la podcastul „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a dezvăluit că fotbalistul va da lovitura cu două blocuri de apartamente:

„Tănase stă pe cai mari. Nu știu dacă este cel mai bun fotbalist, dar este cel mai pricopsit. Are două blocuri lângă mine. După ce le vinde, face cel puțin 15 milioane de euro. Văd că se interesează să cumpere terenuri în continuare. Când ai bani și știi în ce să-i bagi… tu deja știi drumul, ai înțeles? Nu riști banii. În imobiliare nu mai câștigi 30%, dar câștigi 20%. Ce bancă îți dă 20%?”, a explicat Mitică Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Cine este partenerul de afaceri al lui Florin Tănase

Florin Tănase nu a pornit singur pe acest drum, ci alături de impresarul favorit al lui Gigi Becali: Florin Vulturar. iar mijlocașul lui FCSB deține două dintre ele:

„Am ales una dintre cele mai căutate zone de către cumpărători, în special de către cei care lucrează în zonele din nordul orașului, și am încheiat un parteneriat cu SVN Romania, care este cel mai mare vânzător de locuințe noi din țară.

Am îmbinat elementele pozitive prezente în alte proiecte pentru a rezulta produsul ideal pentru cumpărătorii care doresc să locuiască într-un apartament premium, cu finisaje de top, amplasat într-o zonă verde situată la o distanță mică de toate punctele de interes din nordul Bucureștiului”, a declarat Florin Tănase despre proiectul său.

Ce a spus Mitică Dragomir despre conflictul Florin Tănase – Giovanni Becali: „Și ce dacă i-a zis sifon?”

Imediat după meciul FCSB – UTA Arad 4-0, după ce celebrul impresar . Fostul președinte LPF este de părere că fotbalistul de 30 de ani a greșit când s-a luat de Giovanni Becali:

„Convingerea mea este că Tănase a greșit răspunzându-i lui Giovanni. Cu toate că l-am auzit pe Gigi că i-a luat apărarea. E bine că a făcut-o, e fotbalistul lui până la urmă, dar convingerea mea este că Tănase a greșit.

Este foarte ușor să distrugi un om prin câteva fraze. Mă uit pe rețelele de socializare ce pot să mintă unii jurnaliști, care n-au scris zece rânduri în viața lor, iar lumea e credulă. Tănase trebuia să aibă respect. Giovanni nu l-a înjurat. Și ce dacă i-a zis sifon? Ce înseamnă sifon? Te duci la o masă și vorbești la mișto de cineva, află ăla de-o șmecherie și zice că ești sifon. Oamenii greșesc, mă. De-aia suntem oameni, să greșim”, a mai spus Mitică Dragomir.