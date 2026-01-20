Ce avere are, de fapt, Floyd Mayweather. Deși se afișază ca un milionar, adevărul ar fi altul

ADVERTISEMENT

În ultimii ani s-a vehiculat că a adunat o avere uriașă din box, însă nu a fost deloc cumpătat. Ultimele informații arată că Floyd Mayweather nu mai are niciun ban în conturile bancare, deși promovează luxul și opulența.

Floyd Mayweather, la sapă de lemn?

Floyd Mayweather apare în diverse , dar realitatea e cu totul alta. În online se pozează cu teancuri de bani, în avioane private sau în locații exclusiviste. Toate postările sale sunt apreciate de internauți.

Unii spun că a reușit să dea lovitura în afaceri, după retragerea din 2017. De-a lungul carierei a adunat profituri foarte mari. Odinioară a fost cel mai bine plătit sportiv din lume, dar în ultima perioadă se zvonește că a ajuns la sapă de lemn.

Jurnaliștii de investigații de la sunt de părere că boxerul de 48 de ani nu mai are deloc bani în conturi. Aceștia transmit că investițiile cu care se laudă în social media nu sunt deloc reale. Dimpotrivă, afacerile sale au eșuat lamentabil.

Mai mult, se pare că Floyd Mayweather ar fi adunat datorii inclusiv pentru colectarea deșeurilor. Totodată, ar oferi informații false despre .

Anchetatorii din SUA susțin că nu există înregistrări care să confirme astfel de tranzacții. În altă ordine de idei, renumitul pugilist american ar fi pierdut două proprietăți importante, după ce a fost executat silit.

Cum îl apără avocatul pe Floyd Mayweather

Zvonurile că Floyd Mayweather este falit au ajuns și la urechile apărătorului său legal, Bobby Samini. Avocatul a intentat un proces de defăimare, precizând că celebrul boxer a muncit enorm pentru a atinge cele mai mari succes în planul financiar.

„A ieșit din sărăcie și dificultăți pentru a deveni unul dintre cei mai mari campioni din istoria boxului, transformându-și talentul și disciplina într-o moștenire invincibilă și un imperiu de afaceri de succes.

Crearea de narațiuni care denaturează adevărul și diminuează realizările unui individ care a sfidat destinul și a devenit unul dintre cei mai de succes sportivi și antreprenori ai generației sale e nefondată”, a spus avocatul lui Floyd Mayweather.

În urmă cu câțiva ani sportivul spunea că are o situație financiară foarte bine pusă la punct. La acea vreme sublinia că fiecare proprietate pe care o deține în portofoliul său este plătită din luptele pe care le-a practicat. Nu a pierdut niciodată.