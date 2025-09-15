Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România

Fostul atacant George Țucudean a renunțat la fotbal, însă și-a îndreptat atenția spre alt domeniu de activitate. Ce are, de fapt, fostul fotbalist care plănuiește să construiască un castel în România. Unde se va situa acesta.

Ce avere are George Ţucudean

George Țucudean are o carieră sportivă impresionantă, dar puțini știu câți bani a adunat din fotbal. A jucat pentru mai multe echipe din România și din străinătate, dar a fost forțat să se retragă la doar 29 de ani.

În anul 2020 a luat decizia de a se retrage din sport din cauza unor probleme cardiace. În perioada în care era fotbalist la cluburile românești de top, FCSB și CFR Cluj, ar fi primit între 20.000 și 30.000 euro pe lună.

Conform presei sportive, în toată cariera sa de jucător profesionist, ar fi adunat foarte mulți bani. Concret, ar avea în conturile bancare între 2 și 4 milioane de euro, bani care proveni din salariile și primele de sportiv.

Cu toate acestea, George Țucudean are o avere uriașă. A preluat afacerile familiei sale, imperiul financiar fiind construit de către bunicul său. Potrivit , fostul atacant deține o moștenire de 35 de milioane de euro.

Cum e împărțită averea lui George Țucudean

George Țucudean deține în portofoliul familiei sale mai multe proprietăți. Fostul fotbalist administrează o podgorie de peste 80 de hectare și o cramă premium. Terenul cu viță-de-vie este aflat în regiunea Miniș-Măderat, județul Arad.

Procesul de producție a vinului este condus de un oenolog italian pe nume Emanuele Reolon. Crama este una modernă, fiind investiți mulți bani pentru a ajunge la designul pe care îl are în momentul de față. Ar fi vorba de 10 milioane de euro.

Crama fostului român, în vârstă de 34 de ani, are o producție anuală de aproape un milion de sticle de vin. Are sortimente variate, printre care se numără Pinot Noir, Merlot, Mustoasă de Măderat și Cadarca.

O sticlă de vin pleacă de la 24 de ani și poate ajunge până la 90 de lei. De asemenea, George Țucudean are un hotel de 5 stele în orașul Arad. Locația oferă 80 de camere, dintre care 7 apartamente. În plus, include foarte multe facilități.

Turiștii care se cazează în acest hotel au parte de un mobilier frumos, precum și o sală de fitness, SPA, sală de conferințe și o terasă extrem de generoasă. O singură noapte de cazare pleacă de la suma de 407 lei.

Detalii despre crama lui George Țucudean

„Vrem să păstrăm și să continuăm tradiția zonei, să dezvoltăm turismul viticol, iar alături de celelate crame să facem cunoscută această zonă la nivel național și, de ce nu, peste hotare.

Am început vinificarea primelor vinuri în 2016, în crama veche, care acum este zonă de maturare, pentru ca astăzi procesarea și vinificarea strugurilor să se facă în construcția nouă, dotată cu tehnologie de ultimă generație.

Obiectivul nostru pentru fiecare vin este să punem terroir-ul în pahar. Iar acest lucru se întâmplă prin obținerea acestor nuanțe, arome, care ne ajută să arătăm potențialul podgoriei noastre.

Simbolul nostru este un arbore de Sequoia care există în podgorie și a fost adus și plantat de baronul Jozsef Dietrich în 1845. Acest arbore încă supraviețuiește și astăzi are peste 35 metri înălțime.

Am ales să fie simbolul nostru pentru că reprezintă capacitatea de a se dezvolta, iar rădăcinile lui centenare reprezintă legătura noastră cu trecutul”, au notat reprezentanții cramei deținute de George Țucudean, pe .

Ce alte businessuri mai are George Țucudean

George Țucudean este proprietarul unei firme de mobilă pe care o gestionează împreună cu tatăl său. Cea mai mare parte a producției pleacă direct spre export, ceea ce înseamnă că este o fabrică care se bucură de succes.

În anul 2018 cifra de afaceri a fabricii de mobilă s-a ridicat la peste 60 de milioane de euro. Mai mult decât atât, familia fostului fotbalist are o fermă de porci și vite. Are aproximativ 1.400 de angajați și nu se oprește aici cu investițiile.

Unde vrea George Țucudean să ridice un castel

George Țucudean a declarat că are în plan să construiască un castel. Momentan, nu a oferit prea multe informații pentru că nu a așternut pe foaie ideea. Știe doar că acesta se va situa pe moşia pe care o deține în Arad.

Ar urma să fie ridicat pe un sit istoric din satul Măderat, comuna Pâncota, județul Arad. Mai exact, se va situa pe ruinele unui palat care a fost distrus în perioada Austro-Ungaro. Legendele spun că a fost vandalizat de căutătorii de aur.

Construcția se va baza pe documente istorice, care au fost descoperite în arhivele vieneze. Clădirea ar urma să intre în circuitul turistic sub denumirea de Castel Sofia, care vine de la numele pe care-l poartă fiica lui George Țucudean.

„(n.r. Care este situația lucrărilor la castel?) E în plan, nu am renunțat la idee. Urmează să îl punem pe hârtie. Nu știu care vor fi costurile sau ce o să conțină acolo, dacă fac sală de evenimente și piscină…

E mai complex proiectul. (n.r. În cât timp estimezi că vor fi finalizare lucrările?) Sper să încep într-un an, doi, trei și sunt importante pentru mine camerele de cazare în zona aia pentru că oamenii vin.

Aș vrea să le leg puțin, crama cu turismul viticol… Ar veni să stea 2-3 nopți și apoi duminică plece. Vreau un traseu legat”, a spus în urmă cu ceva vreme George Țucudean, în podcastul .

George Țucudean, familie și premii sportive

Fostul atacat nu are doar o fată, ci și doi băieți, Maximilian și Marc. Copiii sunt rodul relației cu Anamaria cu care sportivul este căsătorit din anul 2017. Ambii băieți sunt pasionați de fotbal și fac parte deja din grupele de juniori ale Academiei UTA Arad.

În altă ordine de idei, fotbalistul a câştigat cinci titluri în Liga 1: trei cu CFR Cluj (2018, 2019, 2020), unul cu FCSB (2015) şi unul cu Viitorul (2017). În perioada în care a jucat la Dinamo a câștigat o cupă a României şi o Supercupă, ambele în 2012.