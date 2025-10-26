Sport

Ce avere are, de fapt, Imad Kassas, patronul lui Metaloglobus. Dezvăluirea lui Dumitru Dragomir

Imad Kassas este patronul lui Metaloglobus, echipă care a reuşit surpriza campionatului. Dumitru Dragomir a dezvăluit ce avere are discretul om de afaceri.
Marian Popovici
26.10.2025 | 12:41
Ce avere are de fapt Imad Kassas patronul lui Metaloglobus Dezvaluirea lui Dumitru Dragomir
EXCLUSIV FANATIK
Ce avere are, de fapt, Imad Kassas, patronul lui Metaloglobus. Dezvăluirea lui Dumitru Dragomir. Sursa: colaj Fanatik
Metaloglobus a obţinut o victorie şoc, 2-1 în faţa FCSB-ului. Este primul succes al echipei din istorie, în SuperLiga şi a venit în etapa a 13-a. Pentru această victorie, jucătorii au luat o primă de 300 de euro.

Ce avere are Imad Kassas. Dezvăluirea lui Mitică Dragomir

Dumitru Dragomir a declarat că patronul echipei, Imad Kassas, este un om de afaceri foarte discret şi a dezvăluit averea omului de afaceri, care se ridică la 20 de milioane de euro, conform estimării fostului şef al Ligii:

„Este un om foarte serios. Este un sirian care a reuşit în România. A cumpărat fabrica Metaloglobus, face bani buni. E multimilionar. Nu ştiu cât are, dar eu zic că are peste 20 de milioane de euro.

Are proprietăţi, stă aici, în Nordului. Este un tip serios, respectuos, nu se bagă în niciun fel de clinciuri, fuge de presă ca să nu greşească. Mie îmi place de el. Un comportament de gentleman. 

Este şmecherit, bărbat bine. Nu deranjează pe nimeni. Copii sunt de educaţie bună. Nu cred că e aşa prieten cu Gigi că nu am văzut să îi dea jucători. L-a refuzat. A zis că nu are condiţii bune de pregătire.

Când te refuză cineva îţi pică bine. L-a aşteptat puţin pe paletă. Şi antrenorul la fel. Nu face valuri, dar este foarte bun, foarte serios”, a spus Dragomir la Profeţiile lui Mitică.

Imad Kassas, prieten cu Gigi Becali

Omul de afaceri este o prezenţă foarte discretă în fotbal. Imediat după victoria cu Metaloglobus, patronul echipei a plecat rapid de la stadion, spunând că nu vrea ca declaraţiile sale să fie interpretate:

„Imad Kassas este singur în spatele echipei. Făcea ședințe pe vremuri, iar Metaloglobus e o mare pasiune a familiei. Fata lui este căsătorită. Erau banii familiei, se discuta dacă e cazul să facă investiție. Mereu, Imad Kassas a spus: ‘facem, dăm pentru băieți’.

Imad Kassas mi-a spus să transmit următorul lucru în direct astăzi, știa că intru. Îți mărturisesc că eu l-am scos din stadion aseară. M-a întrebat: ‘unde e presa, hai, repede să plecăm’. Orice ar fi spus Imad Kassas, ținând cont că e foarte bun prieten cu Gigi Becali, s-ar fi interpretat. Orice cuvânt. Și ce n-ar fi spus s-ar fi interpretat.

‘Gabi, nu vreau, pentru că orice aș spune s-ar interpreta și ce n-aș spune. Au apărut lucruri pe care nu le-am zis și au deranjat. Am o relație de prietenie cu Gigi Becali’.

Îmi aduc aminte în campanie, când Gigi Becali a vrut să fie președintele României. L-a ajutat, au fost împreună pe zona Moldova. ‘Eu sunt patron, eu vreau să fiu patron, așa cum îi vedeți voi în străinătate”, a dezvăluit Gabi Safta la FANATIK SUPERLIGA.

