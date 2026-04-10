Ce avere are, de fapt, Rinat Ahmetov, miliardarul care a venit să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu

În ultimele două zile, mii de oameni din țară și din străinătate au ajuns la Arena Națională pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu. Printre aceștia s-a aflat și Rinat Ahmetov, cel care i-a fost patron, dar înainte de toate prieten, mai mult de un deceniu la Șahtior lui ”Il Luce”. Miliardarul din țara vecină are o avere impresionantă și a intrat în topul Forbes.

Cuvintele spuse de Rinat Ahmetov la căpătâiul lui Mircea Lucescu

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului selecționer Mircea Lucescu a fost depus miercuri, 8 aprilie 2026, la Arena Națională. Aici, publicul a avut acces pentru a-i aduce un ultim omagiu legendarului antrenor. În a doua zi de priveghi pentru Mircea Lucescu, care s-a desfășurat joi, la Arena Națională, accesul publicului a fost permis timp de 10 ore. În acest interval, mii de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu fostului mare antrenor. Estimările indică aproximativ 15.000 de participanți în cele două zile. Printre cei care l-au admirat, iubit și au avut o relație excelentă cu ”Il Luce” s-a numărat și fostul său patron de la Șahtior, Rinat Ahmetov.

, apoi i-a adus un ultim omagiu legendarului tehnician român plecat dintre noi. Tot la stadionul din Capitală, înainte de a pleca, Ahmetov a făcut câteva declarații. Nu a uitat să amintească de prietenia sa cu marele antrenor român.

”Este o mare tragedie pentru suporterii lui Șahtior Donețk, pentru suporterii fotbalului din Ucraina și pentru microbiștii din România și din toată lumea, precum și pentru fanii echipelor unde a antrenat Mircea Lucescu. A fost prietenul meu, am lucrat 12 ani împreună. Am cucerit 22 de trofee – opt campionate, șase cupe ale Ucrainei am cucerit, șapte supercupe, precum și Cupa UEFA”, a declarat Rinat Ahmetov.

În finalul declarației sale, ucraineanul a transmis un mesaj emoționant pentru români: ”Fiți mândri de Mircea Lucescu!”. ”Îmi amintesc că atunci când am câștigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit și a purtat pe umeri drapelul României. Trebuie să fiți mândri că un antrenor din România a reprezentat fotbalul din țara sa în alte țări, în alte campionate”, a punctat miliardarul.

2004 – 2016 : perioada în care Mircea Lucescu a antrenat Șahtiorul lui Rinat Ahmetov

Ce avere are, în 2026, Rinat Ahmetov, patronul cu care Mircea Lucescu a scris istorie în Ucraina, la Șahtior: 22 de trofee în 12 ani

. De-a lungul ultimilor ani, în contextul invaziei declanșate de Rusia în țara vecină, s-a vorbit mult despre suma de bani care există în conturile afaceristului. În cele ce urmează vă vom spune, cu date oficiale, care este, de fapt, averea lui Ahmetov.

În primul rând, un lucru clar este acela că Rinat Ahmetov este, de departe, cel mai bogat om din Ucraina. Conform listelor actualizate din 2026 (Forbes, ), averea lui este estimată la aproximativ 7,5 -7,9 miliarde de dolari. El rămâne pe primul loc la acest capitol în țara vecină, la o distanță semnificativă față de ceilalți miliardari locali.

Conform datelor cele mai recente, din martie 2026, cu 7,8 miliarde de dolari, Ahmetov este pe locul 477 în topul mondial al miliardarilor. În anul precedent acesta avea 7,9 miliarde, așadar, o ușoară scădere. Averea patronului de la Șahtior provine în principal din System Capital Management (SCM), grupul de investiții pe care îl controlează integral. Principalele active includ:

Metinvest: cel mai mare producător de oțel din Ucraina (mina și metalurgie; deține ~71% din acțiuni).

DTEK: energie, cărbune și electricitate (una dintre cele mai importante companii energetice din țară).

Alte domenii: minerit, logistică, bănci, telecomunicații, retail, transporturi și agricultură

Cum a fluctuat averea lui Rinat Ahmetov după începutul războiului din Ucraina

Trebuie spus că averea lui Rinat Ahmetov a suferit o lovitură puternică din cauza invaziei ruse din 2022. Afaceristul a pierdut o parte semnificativă din active. Vorbim de combinatele siderurgice din Mariupol precum Azovstal și Ilich Steel, plus active energetice și agricole. La polul opus, el a recuperat parțial prin diversificarea în energie și alte operațiuni.

SCM, grupul de investiții pe care îl controlează integral Ahmetov constă în peste 100 de companii. Omul de afaceri a plătit miliarde de dolari în taxe în Ucraina chiar și în timpul războiului, investind sute de milioane în reconstrucție și modernizare.

Averea sa a fluctuat dramatic în ultimii ani. În 2021 avea 7,6 miliarde de dolari. Războiul i-a ”mâncat” apoi 3,6 miliarde în doar câteva luni, iar în 2022 mai avea doar 4,2 miliarde. Între 2024 și 2025, conturile lui Ahmetov au explodat și averea sa i s-a dublat, de la 4 la aproape 8 miliarde de dolari.

Topul celor mai bogați 4 ucraineni:

Rinat Ahmetov (SCM, Metinvest, DTEK – oțel, energie, minerit): 7,5 – 7,9 miliarde dolari Viktor Pinchuk (Interpipe, EastOne): 2,8 miliarde dolari Vlad Yatsenko (co-fondator Revolut): 2,2 miliarde dolari Petro Poroshenko (Roshen): 1,5 miliarde dolari