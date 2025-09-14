Ce avere are, de fapt, Roger Federer. Ion Țiriac deține un adevărat imperiu financiar în comparație cu faimosul tenismen

Ce avere are unul dintre cei mai cunoscuți tenismeni din lume. Roger Federer s-a retras de trei ani din lumea tenisului, însă îi merge foarte bine din punct de vedere financiar. Totuși, este la mare distanță de Ion Țiriac.

Ce avere are Roger Federer

Roger Federer se numără printre tenismenii care au scris istorie. Performanțele sale sunt de-a dreptul uimitoare, iar la trei ani de când s-a retras din lumea sportului, Federer are cu ce să se laude. Tenismenul are o avere impresionantă, însă surprinzător sau nu, o mare parte din ea nu provine din sport.

De-a lungul carierei sale, Roger Federer a reușit să câștige peste 100 de milioane de euro din tenis. Deși suma nu este deloc de neglijat, conturile lui Federer au început să se rotunjească abia după ce s-a implicat în lumea afacerilor. Similar multor sportivi, Roger Federer a ales să investească în domeniul imobiliar.

Lovitura de grație pe plan financiar a dat-o abia după ce a cumpărat acțiuni la un brand elvețian de încălțăminte și îmbrăcăminte, On. Pe lângă asta, Federer are o mulțime de contracte de imagine care nu fac decât să îi rotunjească veniturile.

Potrivit estimărilor publicate de Forbes, din istorie. Starul elvețian, retras din sport în 2022, are acum o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari. Timp de 16 ani consecutivi, Federer a fost jucătorul de tenis cel mai bine plătit, în ciuda faptului că a câștigat mai puțini bani din premii comparativ cu rivalii Novak Djokovic și Rafael Nadal.

În 2020, Federer a câștigat 106,3 milioane de dolari înainte de taxe, mai mult decât orice alt sportiv din lume. Astfel, Roger Federer devine al doilea miliardar al tenisului. Pe primul loc se află Ion Țiriac, câștigător al probei de dublu masculin la Roland Garros în 1970.

Pe lista sportivilor miliardari îi mai regăsim pe starurile din baschet Michael Jordan, Magic Johnson și LeBron James, dar și Junior Bridgeman, jucător de rezervă legendar al echipei Milwaukee Bucks. Tiger Woods completează lista și se alătură lui LeBron James, ambii fiind singurii sportivi care au devenit miliardari în timp ce încă evoluau la nivel profesionist.

Ce avere are Ion Țiriac

Așa cum am menționat, Ion Țiriac conduce detașat topul miliardarilor din tenis. În 2024, românul avea o avere estimate la 2,1 miliarde de dolari, dublu față de averea lui Roger Federer. Potrivit Forbes, în 2024, , reiușind să-l devanseze în clasament pe afaceristul Daniel Dineș.

Cu o avere impresionantă de peste 2 miliarde de euro, mulți s-au întrebat cui îi va rămâne moștenire această comoară financiară. Ei bine, Ion Țiriac are trei copii legitimi, pe Ion Alexandru Țiriac, Karim Mihai Țiriac și Ioana Natalia Țiriac. Deși aceștia sunt copiii legitimi, Țiriac are în total 33 de copii și a declarat că va împărți averea cu toți.

„Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă. Dacă le cade totul din cer, vor avea un handicap.”, a spus Ion Țiriac, potrivit