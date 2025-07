Ce avere are, de fapt, Selly. Suma impresionantă pe care a strâns-o până la 24 de ani

Selly, pe numele din buletin Andrei Șelaru, este cunoscut în social media de la o vârstă fragedă. A început să facă bani de la 13 ani și acum mulți se întreabă ce are, de fapt. Care este suma impresionantă pe care a strâns-o tânărul până la 24 de ani.

Ce avere are vloggerul Selly

Câți bani a adunat Selly în conturile bancare. Renumitul creator de conținut duce o viață de lux, subliniind la un moment dat că are cheltuieli lunare impresionante. Tânărul a declarat că este vorba de o sumă destul de mare.

Aceasta se încadrează între 10.000 și 20.000 de euro. Cu toate acestea, vloggerul dispune de venituri uriașe la numai 24 de ani. A făcut primul milion de euro la doar 19 ani și de atunci a continuat să adune și mai mulți bani.

„Primii mei bani au fost făcuți din Youtube . Am făcut primul meu milion de Euro la 19 ani. Sincer, nu m-aș fi așteptat niciodată să îl fac așa devreme”, a dezvăluit tânărul originar din orașul Craiova, conform .

Veniturile sale vin în cea mai mare parte din YouTube, platformă pe care a postat prima oară la 11 ani. De atunci Selly a continuat să fie o prezență constantă, canalul aducându-i între 10 și 15 mii de euro. Ulterior, a început să câștige și mai bine.

Cum își câștigă banii Selly

Într-un clip video în care vorbește despre filmul Buzz House, Selly a dat de înțeles că în prezent încasează 35.00 de euro în fiecare lună din YouTube. Banii aceștia vin din Google AdSense, în urma vizualizărilor pe care le face.

În plus, are câștiguri substanțiale din festivalul Beach, please care a ajuns la a patra ediție în 2025. O perioadă destul de lungă creatorul de conținut a încasat venituri consistente din filmele pe care le-a produs.

Producțiile pe care le-a adus în cinematografele din România sunt: Romina, VTM, Tabăra, 5GANG – Un altfel de Crăciun și Buzz House: The Movie. Vloggerul încasează între 3.000 și 100.000 de euro din colaborări cu diferite branduri.

Mai mult decât atât, Selly a adunat în conturile bancare și bani de pe urma trupei 5GANG. Totodată, deține o companie, care poartă denumirea de Selly Media Network, cu o cifră de afaceri de 10.562. 715 în 2024. Are doar 2 angajați.

În aceeași notă, mai este asociat în mai multe firme din România. Una dintre ele este Hustle Entertainemnt SRL, unde împarte banii cu Robert Cristian Munthiu. Mai este asociat la Beach Please Festival SRL și Valiza SRL.

Ce mașini și proprietăți are Selly

Selly are o avere considerabilă care l-a ajutat să-și îndeplinească mai multe vise. Merge în vacanțe de lux alături de iubita sa, Smaranda, și conduce mașini de sute de mii de euro. Primul autoturism, un Mercedes CLS, l-a costat 100.000 de euro.

În 2022 și-a achiziționat un Porsche 911 Turbo. Pentru acest vehicul a scos din buzunar suma de 235.675,93 de euro. Din anul 2024 este posesorul unui Maybach, în valoare de 300.000 euro. La capitolul imobiliare nu investește foarte mult.

Deși are bani mulți în conturi, a ales să locuiască cu chirie alături de partenera sa de viață. Cei doi au stat inițial într-un apartament unde achitau o chirie lunară de 850 de euro. Ulterior, s-au mutat într-un complex rezidențial, într-un penthouse estimat la 500.000 de euro.

Pentru această proprietate Selly plătește o chirie lunară de 3.000 de euro. Spațiul este suficient de mare pentru el, iubită și animalele de companie. În schimb, a decis să investească într-un apartament pe litoralul românesc.