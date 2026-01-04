Ce avere are, de fapt, Victor Pițurcă. Care sunt afacerile cu care a dat lovitura în România

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă s-a retras din fotbal în urmă cu ani buni, concentrându-se pe afaceri în țara noastră. Ce avere are, de fapt, fostul sportiv și care sunt ideile în care a investit de-a lungul anilor. A dat cărțile pe față abia acum.

Victor Pițurcă, detalii despre banii pe care i-a adunat

Fostul selecţioner al României, Victor Pițurcă, a primit un salariu uriaș în perioada în care era antrenor la arabi. A încasat suma de 2,1 milioane de dolari pe an de la Al-Ittihad, după retragerea din activitate adunând și mai mulți bani.

ADVERTISEMENT

Celebrul antrenor, , se ocupă de ani buni de afaceri, reușind să aibă succes în mai multe domenii de activitate. A investit în imobiliare, după ce a dezvoltat mai multe proiecte notabile. De asemenea, deține un teren în sectorul 5 din București.

În această zonă vrea să ridice un nou complex imobiliar. Pentru că și-a atins potențialul maxim în aceste businessuri a renunțat să mai antreneze. Așa se face că la un moment dat, Dumitru Dragomir a vorbit despre averea pe care o are fostul fotbalist.

ADVERTISEMENT

A transmis că este vorba de aproximativ 50 de milioane de euro, însă realitatea este cu totul alta. Victor Pițurcă i-a dat replica, precizând că nu are atât de mulți bani în conturile bancare. Cu toate acestea, nu a spus despre ce sumă este vorba.

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă, adevărul despre banii pe care-i are

„De unde atâția bani? Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Am antrenat eu 10 – 12 ani pe Șahtior Donețk? Eu am câștigat bani în acei doi ani când am antrenat în Arabia Saudită. Bine, am câștigat și cât am fost la Federația Română de Fotbal, dar…

Eu întrețin 15-20 de oameni. Am o familie mare, dacă n-aș fi eu ar fi greu. Nu, nu pot să spun că sunt mare bogat”, a declarat în urmă cu ceva vreme, fostul selecționer român, Victor Piţurcă, conform .

ADVERTISEMENT

Cu această ocazie, trebuie menționat faptul că , are doi copii cu partenera sa de viață. De asemenea, mai are un băiat care este rodul unei aventuri sentimentale cu Vica Blochina. Relația a durat 16 ani.

Fosta balerină l-a crescut aproape singură pe Edan, însă de ceva vreme acesta locuiește cu figura paternă. Victor Pițurcă are numai cuvinte de laudă pentru fiul său cel mic, dar și pentru cel mare, Alexandru Pițurcă.