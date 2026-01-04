Sport

Ce avere are, de fapt, Victor Pițurcă. Care sunt afacerile cu care a dat lovitura în România

Câți bani a adunat, în realitate, în conturile bancare Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României s-a axat pe businessuri de succes după ieșirea din fotbal.
Alexa Serdan
04.01.2026 | 07:00
Ce avere are de fapt Victor Piturca Care sunt afacerile cu care a dat lovitura in Romania
ULTIMA ORĂ
Victor Pițurcă are o avere uriașă. Sursa foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă s-a retras din fotbal în urmă cu ani buni, concentrându-se pe afaceri în țara noastră. Ce avere are, de fapt, fostul sportiv și care sunt ideile în care a investit de-a lungul anilor. A dat cărțile pe față abia acum.

Victor Pițurcă, detalii despre banii pe care i-a adunat

Fostul selecţioner al României, Victor Pițurcă, a primit un salariu uriaș în perioada în care era antrenor la arabi. A încasat suma de 2,1 milioane de dolari pe an de la Al-Ittihad, după retragerea din activitate adunând și mai mulți bani.

ADVERTISEMENT

Celebrul antrenor, șocat de ce s-a petrece la Universitatea Craiova, se ocupă de ani buni de afaceri, reușind să aibă succes în mai multe domenii de activitate. A investit în imobiliare, după ce a dezvoltat mai multe proiecte notabile. De asemenea, deține un teren în sectorul 5 din București.

În această zonă vrea să ridice un nou complex imobiliar. Pentru că și-a atins potențialul maxim în aceste businessuri a renunțat să mai antreneze. Așa se face că la un moment dat, Dumitru Dragomir a vorbit despre averea pe care o are fostul fotbalist.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei

A transmis că este vorba de aproximativ 50 de milioane de euro, însă realitatea este cu totul alta. Victor Pițurcă i-a dat replica, precizând că nu are atât de mulți bani în conturile bancare. Cu toate acestea, nu a spus despre ce sumă este vorba.

ADVERTISEMENT
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost...
Digisport.ro
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii

Victor Pițurcă, adevărul despre banii pe care-i are

„De unde atâția bani? Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Am antrenat eu 10 – 12 ani pe Șahtior Donețk? Eu am câștigat bani în acei doi ani când am antrenat în Arabia Saudită. Bine, am câștigat și cât am fost la Federația Română de Fotbal, dar…

Eu întrețin 15-20 de oameni. Am o familie mare, dacă n-aș fi eu ar fi greu. Nu, nu pot să spun că sunt mare bogat”, a declarat în urmă cu ceva vreme, fostul selecționer român, Victor Piţurcă, conform as.ro.

ADVERTISEMENT

Cu această ocazie, trebuie menționat faptul că fostul sportiv, care se menține ca la 20 de ani, are doi copii cu partenera sa de viață. De asemenea, mai are un băiat care este rodul unei aventuri sentimentale cu Vica Blochina. Relația a durat 16 ani.

Fosta balerină l-a crescut aproape singură pe Edan, însă de ceva vreme acesta locuiește cu figura paternă. Victor Pițurcă are numai cuvinte de laudă pentru fiul său cel mic, dar și pentru cel mare, Alexandru Pițurcă.

Cupa Africii 2025. Știm primul sfert de finală! Surpriză în optimi. Meciul s-a...
Fanatik
Cupa Africii 2025. Știm primul sfert de finală! Surpriză în optimi. Meciul s-a decis la loviturile de departajare
Scandal monstru la o echipă de top din Europa! Vedeta și-a lovit din...
Fanatik
Scandal monstru la o echipă de top din Europa! Vedeta și-a lovit din senin un coechipier cu piciorul în spate. Video
Fotbalistul român crescut de Juventus și Manchester City umilește Franța la „mondialul” lui...
Fanatik
Fotbalistul român crescut de Juventus și Manchester City umilește Franța la „mondialul” lui Piqué! Pasă de gol, sub privirile lui Ronaldo
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Conducerea Rapidului, criticată aspru de fostul oficial din Giulești: 'Oameni care n-au treabă...
iamsport.ro
Conducerea Rapidului, criticată aspru de fostul oficial din Giulești: 'Oameni care n-au treabă cu ceea ce se cere la echipă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!