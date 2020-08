Ce avere are Deliric, iubitul Innei. La un pas de milionul de euro

Deliric, Răzvan Eremia pe numele din buletin, este iubitul pe care Inna l-a ținut ascuns în ultima vreme, iar identitatea lui este cunoscută acum de toată lumea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deliric, pasionat de muzica rap încă din liceu

Despre partenerul celei mai de succes cântărețe din România se știe că este pasionat de rap, însă ceea ce puțini au aflat este că bărbatul este putred de bogat, aproape depășind milionul de euro.

Răzvan deține brandurile PORC și FACEM Records, casă de discuri independentă de rap. Este în industria muzicală încă din adolescență, atunci când și-a compus propriile melodii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În perioada liceului, Deliric și-a făcut o trupă alături de alți coleg și, deși n-a avut mare succes cu genul muzical abordat, a mers mai departe crezând cu tărie în visul său.

Cifră de afaceri de aproape un milion de euro

„Nu m-am înțeles cu casele de discuri pentru că nu îmi place să îmi spună alții ce să fac. Când am descoperit internetul, la sfârșitul anilor 90, am sesizat o portiță și că pot să dau muzica mea direct oamenilor. Ne făceam singuri CD-urile și le vindeam pe forumuri.

ADVERTISEMENT

Am ținut cu dinții să fiu independent. Muzica am vândut-o direct noi. Am învățat de unul singur să fac grafică pentru CD-uri, îmi făceam poze…

Și pentru că rapperii trebuiau să aibă blugii foarte largi, când eram copil mi-i făceam singur. Am rămas cu visul asta de a face hainele tot eu și am făcut un magazin online, să vând hainele mele. Am pornit cu trei tricouri în 2011 și acum am ajuns undeva le vreo 300 de produse și la un business cu o cifră de afaceri de aproape 1 milion de euro”, a povestit Răzvan, alias Deliric pentru revistabiz.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața Inna a confirmat relația cu Răzvan săptămâna aceasta, după ce jurnaliștii au descoperit că au plecat împreună în vacanță.