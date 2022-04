Ce avere are femeia care conduce ANAF și CEC. Mirela Călugăreanu încasează lunar o sumă impresionantă

Mirela Călugăreanu ocupă, la 54 de ani, poziții cheie în cadrul a două instituții de stat de importanță majoră, ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) și CEC (Casa de Economii și Consemnațiuni). În consecință, Călugăreanu, care în curând se estimează că va părăsi șefia ANAF, a raportat venituri mai mult decât consistente.

La 54 de ani, Mirela Călugăreanu conduce ANAF și CEC

De meserie economist, Mirela Călugăreanu este licențiată a Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Din 1991, Călugăreanu s-a angajat ca inspector la Administrația Financiară a Sectorului 1 București, trecând apoi în domeniul privat.

Înainte de a prelua conducerea ANAF, Mirela Călugăreanu a fost director executiv la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucuresti (DGRFP – București). Prima dată, Călugăreanu a fost numită în fruntea ANAF pe 22 iulie 2017, dupa ce Mihai Tudose, premierul de atunci, l-a demis pe Bogdan Stan.

Călugăreanu a fost schimbată din post după nici un an, în martie 2018, când a venit Ionuț Mișa. Apoi, în iunie 2019, Mirela Călugăreanu (păstrată în funcție și pe timpul guvernului Orban) a preluat din nou conducerea ANAF.

Mirela Călugăreanu va fi transferată de la ANAF la Curtea de Conturi

Însă, potrivit presei economice, cât de curând șefa Agenției Naționale de Administrare Fiscală va fi înlocuită, Mirela Călugăreanu urmând să fie detașată în funcția de consilier de conturi în cadrul Curții de Conturi.

”În mandatul lui Călugăreanu a început un proces amplu de modernizare a Fiscului, derulat însă cu greu, din cauza rezistenței interne, dar și a lipsei alocării de fonduri de către guvernanți, fiind nevoie ca pentru multe proiecte de modernizare să fie accesate fonduri europene.

Acum, comisiile reunite de buget-finanțe ale celor două camere ale Legislativului au decis, prin vot, să o propună pe Călugăreanu plenului Parlamentului pentru ocuparea funcției de consilier de conturi în cadrul Curții de Conturi.

Parlamentul, unde PNL și PSD au majoritate, votează, de obicei, așa cum propun comisiile. La Curtea de Conturi mai sunt și alți foști demnitari din ANAF, cum ar fi fostul președinte Bogdan Stan sau fostul vicepreședinte Florin Tunaru”, nota profit.ro la sfârșitul lunii februarie.

În paralel cu activitatea de la Fisc, Mirela Călugăreanu lucrează și în sistemul bancar, tot la cel mai înalt nivel, fiind instalată în septembrie 2020 în funcția de președinte al , cea mai mare bancă de stat.

Averea Mirelei Călugăreanu: 4 terenuri, 5 imobile, minilingouri de aur și sute de mii de lei pe an din salariu

Declarația de avere a Mirelei Călugăreanu arată că șefa de la ANAF și de la CEC deține trei terenuri intravilane (două în București, unul în Giurgiu), plus un teren agricol în județul Giurgiu, primit cu titlul de moștenire de familie.

Călugăreanu are și două case în București, dar și două apartamente în Capitală și o casă de vacanță în județul Giurgiu. Averea șefei ANAF este completată de minilingouri de aur în valoare de 8.600 euro, de o mașină de teren și de 30.000 euro într-un cont bancar.

Veniturile Mirelei Călugăreanu sunt și ele impresionate. 129.792 lei pe an încasează demnitarul de la ANAF, sumă la care se adaugă 252.972 lei pe an proveniți de la CEC. Soțul Mirelei Călugăreanu, angajat la o direcție de taxe și impozite din București, aduce în casă 98.154 lei pe an.