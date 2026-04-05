Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere

Gareth Bale, 36 de ani, este unul dintre cei mai importanți jucători de la Real Madrid din ultimul deceniu și jumătate. Galezul a petrecut 9 ani pe Santiago Bernabeu, perioadă în care a adunat cele mai importante trofee interne și externe cu clubul ”galactic”. Cum era normal, performanța a venit la pachet și cu o acumulară financiară importantă pentru britanic. Fosta extremă a strâns o avere impresionantă.

Drumul lui Gareth Bale de la Cardiff la Real Madrid și titlul de ”cel mai mare fotbalist galez din toate timpurile”

Născut pe 16 iulie 1989 în Cardiff, Gareth Bale este considerat de specialiști drept cel mai mare fotbalist galez din toate timpurile. Primii pași în fotbal i-a făcut la Cardiff. Apoi, a început cariera profesională la Southampton pe postul de fundaș stânga. S-a afirmat aici prin prin lovituri libere executate impecabil. A debutat la ”Sfinți” pe 17 aprilie 2006, la doar 16 ani.

În 2007 a făcut un pas înainte și s-a transferat în Londra, la Tottenham Hotspur. La început a avut probleme, însă treptat, sub comanda lui Harry Redknapp, a fost mutat pe postul de extremă. Aici a explodat și a devenit în scurt timp un jucător extrem de eficient. A fost desemnat de două ori Jucătorul Anului în Premier League (PFA) și a impresionat în sezonul 2012-2013 cu 21 de goluri.

Din acest punct până la un transfer la o echipă de legendă nu a mai fost decât un pas. În septembrie 2013, Real Madrid a pus o sumă uriașă pe masa lui Spurs: 101 milioane de euro. și Karim Benzema și a contribuit decisiv la una dintre cele mai de succes perioade din istoria clubului.

Bale nu a fost decisiv în momente cheie pentru Real. Astfel, fanii fotbalului își amintesc cu siguranță de faptul că a marcat în finala Copa del Rey 2014 (cu o cursă de senzație pe lângă fundașii catalani) și în finala Champions League 2014 (un gol cu capul). Apoi, în 2018 a înscris un gol spectaculos din foarfecă împotriva lui Liverpool, în finala Champions League. În total, la Madrid a câștigat 5 Ligi ale Campionilor, 3 titluri de La Liga, 4 Club World Cup și alte trofee majore. A marcat peste 100 de goluri în 258 de meciuri.

Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale

Dacă tragem linie vedem faptul că Bale a adunat 19 trofee majore în carieră. Majoritatea dintre acestea, 16, au fost obținute în perioada de 9 ani petrecută la Real Madrid. În afară de aceste numeroase distincții, jucătorul în vârstă de 36 de ani a adunat și milioane de euro. Acesta chiar a fost de altfel, pentru scurt timp, cel mai bine plătit fotbalist din lume, după ce a semnat un contract pe șase ani, în valoare de 150 de milioane de lire sterline, cu spaniolii, în 2016.

Grație salariilor sale colosale de la Real Madrid, a bonusurilor și a contractelor de publicitate, Bale a reușit să adune o avere uriașă. Apoi, acesta a făcut și o serie de investiții în mai multe domenii profitabile. Per total, presa din Marea Britanie scrie că fostul jucător de la Real ar avea o avere uriașă, de peste 150 de milioane de euro.

Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere Bale. Fostul galactic insistă pentru tranzacție

Încă din urmă cu un an, de a cumpăra un club galez care a trecut și prin Premier League. E vorba e Cardiff City, echipa din orașul în care s-a născut. Tranzacția nu s-a materializat deocamdată, însă dorința lui Bale de a deține proprietatea clubului a rămas. Recent, la începutul lunii martie, fostul ”galactic” a mărturisit în podcastul ”Stick to Football” că formația galeză rămâne atractivă pentru el.

”Întotdeauna am spus, după ce m-am retras, că vreau un an, doi, trei să mă relaxez și să mă bucur de copii, apoi să încerc să găsesc câteva căi pe care vreau să merg. Evident, tu (n.r. Gary Neville, gazda podcastului), având o echipă de fotbal, înțelegi stresul pe care îl implică. Dar noi am analizat această variantă. Este ceva care mă interesează și acum. Evident, am încercat cu Cardiff vara trecută, dar nu s-a concretizat”, a spus Bale, conform .