Ce avere are Gabi Torje. Câștigătorul Asia Express 2026 a trecut prin probleme

ADVERTISEMENT

Fost fotbalist de anvergură, cu prezențe în echipa națională a României, Gabi Torje este o persoană fără grija zilei de mâine. La fel de adevărat este că nu are o avere uriașă, iar premiul câștigat la Asia Express este unul bine venit.

Averea lui Gabi Torje, ultimul câștigător al Asia Express

Retras din activitate la începutul lui 2025 și ajuns la 36 de ani, Gabi Torje a dat curs provocării de a participa la ediția cu numărul nouă a reality-show-ului Asia Express – Drumul Mătăsii. Iar la final alături de partenerul său, fostul luptător Alin Alexuc-Ciurariu.

ADVERTISEMENT

După două luni de , cei doi au ajuns primii în fața prezentatoarei Irina Fodor. Pentru faptul că și-au întrecut partenerii de concurs, Torje și Alexuc au fost recompensați cu 30.000 de euro.

Asta înseamnă 15.000 de euro de fiecare. Nu este o sumă wow pentru un fotbalist cu 57 de apariții în echipa națională și care a prins contracte în cariera sa în Italia, Spania, Turcia, Rusia sau Grecia, însă tot este ceva. Averea exactă a lui Gabi Torje nu este cunoscută, însă dacă ne uităm pe contractele pe care acestea le-a avut în perioada când era fotbalist ne putem da seama că are în conturi câteva milioane de euro.

ADVERTISEMENT

La Udinese a câștigat și a pierdut bani

Gabi Torje provine dintr-o familie absolut normală din Timișoara. Însă, viața sa a fost dată peste cap în copilărie atunci când întreaga familie a fost dată afară din casa unde locuiau. A urmat o perioadă tulbure de stat în chirie, cu schimbări foarte dese de locuință, și cu probleme financiare din ce în ce mai mari, deoarece părinții săi se descurcau tot mai greu. Și-a început cariera de fotbalist la Poli Timișoara, însă fiind doar un tânăr promițător salariul său nu era unul mare și nu-și putea ajuta prea mult familia.

ADVERTISEMENT

Însă, totul s-a schimbat la începutul anului 2008. Dinamo a plătit 2.000.000 de euro pentru a-l aduce în ”Groapă” și l-a convins cu un salariu de 60.000 de euro pe sezon. Iar de aici a început urcușul. A jucat trei ani și jumătate în tricoul ”câinilor”. Până a venit Udinese și a pus pe masă 5.000.000 de euro, iar acționarii lui Dinamo l-a vândut imediat. ”Piticul” a mers în Italia pe un salariu de aproximativ 600.000 de euro pe an, însă nu toate lucrurile au mers bine.

ADVERTISEMENT

A fost cinci ani sub contract cu friulanii, însă nu a convins și a fost tot timpul împrumutat. Doar că Torje a mărturisit că a pierdut banii pe 10 luni de contract pentru a putea pleca rând pe rând la Granada, Espanyol, Konyaspor sau Osmanlispor. ”Mă întorceam în fiecare an acolo, iar ca să mă lase să plec împrumut, trebuia să renunț la salariile pe lunile iulie și august”, a declarat el anul trecut, într-un interviu pentru .

Țeapa pe care Torje și-a luat-o în Turcia

În vara lui 2016, Gabi Torje a ajuns la Terek Grozny, club patronat de Ramzan Kadîrov. În Cecenia, internaționalul român era remunerat cu 360.000 de euro pe an, însă existau și prime colosale pe care le oferea controversatul proprietar. A stat doi ani sub contract cu formația rusă, însă în această perioadă a mai fost împrumutat la Karabukspor și Dinamo.

ADVERTISEMENT

Perioada petrecută în Turcia a fost una dintre cele de care fostul fotbalist își aduce aminte cu regret. Karabukspor s-a angajat să-i plătească un salariu stagional de 600.000 de euro, însă Torje nu a văzut niciun ban în cele șapte luni petrecute acolo. Iar șansele de a recupera datoria s-au evaporat în momentul în care clubul a intrat în faliment.

Au urmat alte contracte bune la Sivasspor, AE Larisa și Bandirmaspor, înainte de a se întoarce la Dinamo pe un salariu mult mai mic. A mers apoi la Farul lui Gică Hagi unde a primit în jur de 7.000 de euro pe lună.

Ultimul contract important l-a prins la începutul anului 2023, când a semnat cu Genclerbirligi pentru 20.000 de euro lunar, însă nu a stat decât puțin mai mult de jumătate de an. S-a întors în țară și a mai jucat pentru Concordia Chiajna și AFC Câmpulung Muscel înainte de a agăța ghetele în cui.

Gabi Torje, faliment în afaceri

În timp ce se afla în ultima parte a carierei de fotbalist, Gabi Torje a intrat în lumea afacerilor. Și-a deschis un restaurant în Deva, pe care apoi, după pandemie, l-a mutat în Capitală. Însă, lucrurile nu au mers așa cum a sperat.

A fost tot timpul tras pe sfoară de angajații care au simțit că nu este din domeniu și nu se pricepe foarte tare. Așa că a decis să închidă afacerea și să se întoarcă la ce știe. Pentru că în afară de Asia Express, Torje are un contract semnat cu Digi Sport, fiind invitat în emisiunile postului.