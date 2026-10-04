Ce avere are Gică Hagi. Afacerile în care și-a investit banii câștigați din fotbal

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a strâns milioane de euro în perioada în care a jucat la Real Madrid, Brescia, Barcelona și Galatasaray, iar după retragerea din fotbal a ales să reinvestească o parte importantă din banii câștigați în proiectele construite în România. „Regele” și-a dezvoltat propriile afaceri în zona litoralului, a cumpărat și modernizat Hotelul Iaki din Mamaia, dar cea mai importantă parte a banilor a mers către fotbal, prin Academia Hagi și proiectul care avea să devină FC Viitorul, apoi Farul Constanța. Estimările publice plasează în prezent averea lui Gică Hagi în jurul pragului de 30-35 de milioane de euro, însă suma exactă nu este una făcută publică oficial.

Averea lui Gică Hagi este estimată la aproximativ 30-35 de milioane de euro

Una dintre cele mai clare evaluări publice vine din , unde Gică Hagi apărea în ediția analizată în 2023 pe locul 250 în clasamentul celor mai bogați români, cu o avere estimată între 28 și 34 de milioane de euro. Capital indica drept surse ale averii sale fotbalul și investițiile în zona imobiliară. O estimare publicată în aprilie 2026 a ridicat valoarea la aproximativ 35 de milioane de euro, însă aceasta provine dintr-o evaluare jurnalistică și nu reprezintă o declarație oficială a lui Hagi. Din acest motiv, suma trebuie privită ca o estimare a averii, nu ca valoarea exactă a tuturor bunurilor și participațiilor deținute de familia Hagi.

ADVERTISEMENT

Cert este că o parte importantă din banii câștigați în cariera de fotbalist au fost transformați în investiții. Hagi a ales să pună o sumă considerabilă în proiecte care au legătură directă cu fotbalul, dar și în afaceri din industria hotelieră.

Hotelul Iaki, una dintre cele mai importante afaceri ale familiei Hagi

. „Regele” a preluat hotelul în 1999 și l-a transformat, în timp, într-una dintre afacerile importante ale familiei. Hotelul are patru stele și funcționează prin intermediul companiei Hagi Sport SRL.

ADVERTISEMENT

În 2025, Iaki a trecut printr-un amplu proces de renovare, investiția fiind de aproximativ 2 milioane de euro. În primele patru luni ale anului, hotelul a funcționat la doar aproximativ 30% din capacitate din cauza lucrărilor, iar compania estima pentru întregul an o cifră de afaceri apropiată de cea din 2024. Cifrele financiare arată dimensiunea afacerii. Hagi Sport SRL a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 24,02 milioane de lei, potrivit datelor publicate în urma bilanțului companiei. Firma a încheiat anul cu o pierdere netă de aproximativ 288.000 de lei.

ADVERTISEMENT

În septembrie 2026 a apărut și o schimbare importantă în conducerea companiei. Gică Hagi a renunțat la funcția de administrator, iar Marilena Hagi a preluat această poziție pentru o perioadă de 50 de ani. Important este, însă, că Hagi nu și-a cedat participația. El deține în continuare 98,58% din Hagi Sport SRL, în timp ce soția sa are 1,42%.

ADVERTISEMENT

Academia Hagi, proiectul în care „Regele” a băgat zeci de milioane de euro

Dacă există o investiție care definește modul în care Gică Hagi și-a folosit banii după retragerea din fotbal, aceea este Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”. Proiectul a fost început în 2009, iar baza de la Ovidiu s-a dezvoltat treptat. Academia se întinde în prezent pe aproximativ șapte hectare și include stadionul principal, șapte terenuri secundare, hotel, vestiare și alte spații destinate pregătirii fotbaliștilor. Site-ul oficial al Academiei prezintă complexul drept unul dintre cele mai importante proiecte fotbalistice din sud-estul Europei.

Încă din 2010, chiar Forbes relata că Hagi era dispus să investească 10-12 milioane de euro în dezvoltarea Academiei, bani proveniți atât din surse proprii, cât și din credite bancare. Proiectul a continuat însă să se dezvolte și după inaugurarea bazei. În 2020, Hagi spunea că investiția totală în Academie depășise 20 de milioane de euro, explicând că aproximativ 10 milioane de euro reprezentau cheltuielile de funcționare acumulate, iar alte 10 milioane de euro fuseseră investite în baza sportivă.

ADVERTISEMENT

Hotelul de la Academie, încă 8 milioane de euro investiți la Ovidiu

Investițiile nu s-au oprit la terenurile de fotbal și clădirile deja existente. În septembrie 2024 a fost inaugurat un nou corp în cadrul complexului de la Ovidiu, proiect în valoare de 8 milioane de euro. Construcția include spații de cazare pentru juniorii Academiei și echipa Farului, sală de mese și bucătărie, muzeu, sală de forță, sală de lectură, spații pentru studii și ședințe.

Potrivit informațiilor publicate la inaugurare, investiția totală a lui Hagi în baza de la Ovidiu ajunsese la aproximativ 20 de milioane de euro, în funcție de modul de calcul al proiectelor și cheltuielilor incluse. Practic, Academia nu a fost pentru Hagi o simplă școală de fotbal. A devenit un complex sportiv în care au fost investite constant sume importante, cu terenuri, spații de pregătire, cazare și infrastructură pentru copii și echipa de seniori.

Gică Hagi a băgat bani și în FC Viitorul, proiectul care a devenit, între timp, Farul

Investiția lui Hagi în fotbal nu s-a limitat la Academie. Proiectul sportiv a fost legat de FC Viitorul, club construit în jurul generațiilor formate la Ovidiu. Hagi a explicat în repetate rânduri că banii obținuți din fotbal au fost reinvestiți în copii și în club. Într-o declarație devenită cunoscută, „Regele” spunea că Academia ajunsese să îi consume aproximativ un milion de euro pe an și că, deși transferurile aduceau venituri, au existat și ani în care investițiile au fost mult mai mari decât banii încasați. Modelul a produs în timp și rezultate sportive. FC Viitorul a devenit campioana României în 2017, iar proiectul construit de Hagi a continuat ulterior sub identitatea Farul Constanța.

Un capitol important din povestea averii lui Hagi este chiar clubul Farul. Înainte de schimbarea acționariatului din 2026, Hagi deținea pachetul majoritar al clubului constănțean. În martie 2026, Gică Popescu a preluat 70% din acțiunile Farului de la Hagi, într-o tranzacție despre care Ciprian Marica a dezvăluit că s-a ridicat la 3,5 milioane de euro. După tranzacție, Hagi a rămas cu 10% din acțiuni, la fel ca Rivaldo și Ciprian Marica. Schimbarea a fost făcută în contextul venirii lui Hagi la echipa națională, pentru a elimina problema legată de poziția sa de acționar majoritar la un club din SuperLiga României.

Cât a câștigat Hagi ca fotbalist la Real Madrid, Barcelona și Galatasaray

O parte esențială a capitalului cu care Hagi a pornit investițiile în România provine din cariera sa de fotbalist. A jucat la Real Madrid, Brescia, Barcelona și Galatasaray, iar veniturile sale au crescut semnificativ pe măsură ce a ajuns la marile cluburi europene.

Potrivit informațiilor publicate de FANATIK în aprilie 2026, , iar la Barcelona aproximativ 2 milioane de dolari pe sezon. La Galatasaray, Giovanni Becali a relatat că Hagi a semnat pentru un salariu de peste 3 milioane de dolari, la care se adăugau primele de performanță.

Banii câștigați în acea perioadă au reprezentat baza financiară pentru proiectele pe care Hagi le-a construit ulterior în România. Iar dacă astăzi vorbim despre o avere estimată la aproximativ 30-35 de milioane de euro, o parte importantă a poveștii se află tocmai în modul în care „Regele” a ales să reinvestească banii câștigați pe teren.