Ce avere are Gigi Becali! ”Dacă trăiește cinci mii de ani nu poate să rămână fără bani”

Gigi Becali și Dumitru Dragomir nu sunt doar prieteni, ci și parteneri de afaceri. Latifundiarul din Pipera deține sute de hectare de pământ, iar Dragomir este unul dintre marii dezvoltatori imobiliari.

Fostul șef al Ligii Profesioniste a declarat recent că patronul roș-albaștrilor deține de fapt o avere impresionantă, mult mai mare decât este estimată de specialiști.

De unde provin miliardele lui Gigi Becali

La sfârșitul anului trecut averea lui Gigi Becali era estimată la 350 – 400 de milioane de euro, conform Top 300 Capital. Conform sursei amintite patronul celor de la FCSB este al 12-lea în topul celor mai bogați oameni din țară și al treilea în clasamentul românilor din sport.

susține că prietenul său are o avere de cinci ori mai mare decât estimările specialiștilor.

”După părerea mea, Gigi Becali are cel puțin pământuri de un miliard jumate acum. Păi, mă, nu știe nimeni, nu știu dacă am eu dreptul să spun. Are pădure și din subvenție poate să trăiască oriunde în lume fără să mai muncească el și copiii lui toată viața.

Are mii de hectare de pădure, fraților! Pe asta nu o știe nimeni! Nici nu știu dacă e bine să spun sau nu că se supără ăsta, vă dați seama. Pământul lui Gigi dacă costa acum 300 de euro metrul, sub 250 nu se vinde.

În 2-3 ani, se vinde cu 800. După părerea mea, are peste două miliarde. Convingerea mea este că dacă trăiește cinci mii de ani nu poate să rămână fără bani”, a spus Dragomir pentru .

Gigi Becali, lăcătușul-mecanic care a devenit miliardar

Înainte de momentul Decembrie 1989, actualul patron al FCSB era lăcătuș-mecanic pe o platformă industrială. După Revoluție a demarat primele afaceri, cu banii moșteniți de la tatăl său.

A început să cumpere la prețuri de nimic terenurile din jurul Capitalei și odată cu dezvoltarea din domeniul imobiliar averea lui a crescut concomitent cu prețul pământului.

Becali a mai activat în industria armamentului, deține participații importante la Avicola Iași, Arco și la grupul de firme Arcom, în plus este acționarul majoritar al companiei Romes SA.

. Numai ultimul transfer, al lui Dennis Man, la Parma, i-a adus în conturi 13 milioane de euro.