Ce avere are iubita lui Lamine Yamal și câți bani strâng împreună starul Barcelonei și cântăreața

Iubita lui Lamine Yamal învârte banii cu lopata! Cântăreața Nicki Nicole a făcut avere cu mult înainte să ajungă în brațele starului Barcelonei!

Cine este iubita lui Lamine Yamal

Iubita lui Lamine Yamal este o cunoscută cântăreață din Argentina, având o carieră impresionantă. Nicki Nicole, pe numele de scenă, născută ca Nicole Denise Cucco pe 25 august 2000, în Rosario, provincia argentiniană Santa Fe, a devenit celebră datorită compozițiilor sale muzicale, interpretând genul rap.

A devenit cunoscută după lansarea melodiei „Wapo Traketero” în luna aprilie 2019. În același an, un pic mai târziu, s-a impus pe scena muzicală latino-americană prin colaborarea cu Bizarrap în cadrul „Music Sessions 13”, ajungând pe locul trei în topurile Billboard din Argentina.

Cariera cântăreței și succesul internațional

De la lansare, cariera ei a fost una strălucitoare. În același an în care a debutat ca rapperiță a lansat și primul ei album, Recuerdos. Nicki a devenit prima femeie argentiniană care a ajuns pe primul loc în Argentina Hot 100 cu piesa „Mamichula”, interpretată cu Trueno și Bizarrap. Piesa a fost hit și în Spania, unde a primit discul de platină.

Conform unor surse recente, se pare că vedeta vrea să se extindă pe plan artistic urmând să debuteze ca actriță în al treilea sezon al serialului „Envidiosa” produs de Netflix.

Cum a început povestea de dragoste cu starul Barcelonei

Cum a început, însă, povestea de iubire dintre artistă și fotbalistul legendar al Barcelonei? Primele speculații despre cei doi au apărut în luna iulie, iar mai apoi, recent, pe 25 august, Lamine a făcut publică relația, postând o fotografie romantică alături de partenera lui.

Se pare că tinerii s-au cunoscut într-un club, în cadrul unei petreceri. Acolo au fost văzuți sărutându-se, dar au confirmat povestea de iubire la mai bine de o lună după zvonuri.

Ce avere are iubita lui Lamine Yamal

La capitolul avere, Nicki Nicole stă la fel de bine ca în dragoste. Se pare că muzica i-a adus suficienți bani încât să nu poarte grija zilei de mâine. Există mai multe surse cu privire la veniturile pe care le-ar câștiga și, dacă facem o medie a tuturor informațiilor apărute, averea ei e undeva între 2 și 5 milioane de dolari americani.

Printre cele mai credibile surse care au dezvăluit averea pe care o are iubita lui Nicki Nicole se numără ABTC și AutoBizz. O estimare făcută de PeopleAi dă o avere și mai mare, de 250 de milioane de dolari, însă este destul de improbabilă, căci site-ul folosește niște algoritmi sociali fără date concrete.

Sursele de venit din muzică și contracte

Milioanele de dolari pe care Nicki Nicole le-a făcut sunt în general din muzică sau colaborări cu artiști de renume precum Bizarrap, cu care a dat lovitura și Shakira după despărțirea de Gerard Pique. Concertele, turneele și vizualizările din YouTube îi aduc sute de mii de dolari săptămânal.

Branduri și colaborări care îi aduc bani

Iubita lui Lamine Yamal a fost asociată cu mai multe branduri de renume. O mare parte a averii vine și din reclamele pe care le-a făcut. Dintre acestea enumerăm Coca Cola, Puma (ar fi potențial ambasador, însă nu este ceva confirmat), iar în trecut a colaborat și cu marca de îmbrăcăminte Pull&Bear. Nicki a mai apărut și într-o producție promoțională pentru Samsung, inclusiv modelele ZFold și ZWatch.

Averea lui Lamine Yamal, noul star de la Barcelona

Lamine Yamal vine, însă, tare din urmă, căci la cei 18 ani împliniți câștigă mult peste banii făcuți în ultimii 6 ani de iubita lui. Potrivit Observatorului de Fotbal al Centrului Internațional de Studii Sportive (CIES), Lamine este cel mai valoros fotbalist din lume, depășind figuri precum Haaland, Bellingham sau Mbappe.

Tânărul de 18 ani trezește comparații cu mari fotbaliști precum Messi sau Ronaldo. CIES i-a estimat transferul la 458 de milioane de dolari, depășindu-i pe Kylian Mbappe sau Vinicius. Averea lui se ridică, așadar, la zeci de milioane de dolari și, la fel ca partenera sa, Yamal face bani și în afara terenului de joc.

Salariul de la Barcelona și bonusurile de performanță

Conform portalului , Lamine Yamal câștigă niște sume amețitoare, bani care vin ca o confirmare a performanțelor sale. Pe oră, tânărul încasează de la FC Barcelona undeva în jur de 40.000 de euro.

Raportat la săptămână, Yamal bagă în buzunar 292.000 de euro. Cu alte cuvinte, salariul său lunar ar ajunge undeva la 1,25 milioane de euro, adică aproximativ 15 milioane pe an.

Sponsorizări și contracte publicitare

Beats a fost primul mare brand care a pariat pe el înainte să debuteze în Primera Division. Adidas a câștigat competiția în fața Nike cu o ofertă care includea un mesaj personalizat de la Messi și campanii comune. Yamal poartă ghete personalizate cu inițialele sale și numărul 304, omagiu adus cartierului său.

În luna februarie, Konami l-a numit imagine globală a eFootball, înlocuindu-l pe Neymar, iar Oppo l-a transformat în ambasador în ianuarie. De asemenea, a purtat aparate dentare TwoJeys fără a fi plătit pentru asta. În spatele acestui fenomen care produce bani pe bandă rulantă se află, însă, două societăți înregistrate: Lyly Sports Management SL, creată în august 2023, firmă care gestionează drepturile de imagine și contractele publicitare, și LY 304 FC, constituită în noiembrie 2024, axată pe divertisment, comunicare și entertainment.

Câți bani adună împreună Lamine Yamal și iubita sa

Dacă facem un calcul la prima vedere, Lamine Yamal și Nicki Nicole sunt multimilionari. Însumând banii obținuți din profesiile lor, dar și din contractele de publicitate, cei doi depășesc o sută de milioane de euro împreună lejer. În acest ritm, Yamal cel puțin ar putea deveni miliardar foarte curând.

Cum arată viața de lux a cuplului

Cei doi tineri știu să își trăiască și viața, dincolo de munca din care scot bani cu lopata. Sunt fanii petrecerilor de fițe, în cluburi sau pe iahturi de lux. Nu își irosesc, însă, banii doar pe plăcerile trecătoare.

Lamine Yamal, de pildă, a investit în propria sa familie, învățând de mic că din imobiliare se pot scoate bani frumoși pe termen lung în cazul în care o rupe cu fotbalul. Pe plan imobiliar, a cumpărat trei locuințe pentru familia sa în Mataro și Rocafonda la doar 16 ani. La fel ca prietenul său, Nico Williams, este un fan al vieții boeme din Marbella, unde jucătorul lui Athletic are o proprietate exclusivistă.

Investiții și planuri de viitor

Cei doi investesc cei mai mulți bani în cariera lor, dar și în lucruri de care se pot folosi cu adevărat. Yamal, de pildă, începând cu sezonul 2025-2026 va avea propria echipă în Kings League. Cât despre planurile lor, nu există informații dacă au de gând să se și căsătorească.

Ba mai mult, mulți dintre apropiații fotbalistului cred că relația lui cu Nicki Nicole este ca o iubire de-o vară, neavând cine știe ce viitor. Potrivit jurnalistului spaniol Rober Antolin, familia starului Barcelonei nu văd cu ochi buni relația cu Nicki Nicole, pe care ar califica-o drept o vânătoare de averi.

Lamine Yamal, povestea celui mai tânăr star al Barcelonei

nu a avut întotdeauna luxul de care se bucură acum. A crescut într-o familie modestă, în Rocafonda, un cartier muncitoresc din orașul Mataro (lângă Barcelona), cunoscut pentru problemele sociale și economice.

Familia lui, cu rădăcini în Maroc și Guineea Ecuatorială nu era deloc înstărită. De aici și gestul său impresionant de a le cumpăra case la doar 16 ani. l-a dus, în timp, departe, iar astăzi nu se poate plânge de lipsuri.

Ascensiunea fulminantă în fotbalul mondial

Remarcat la celebra academie La Masia a FC Barcelona, Yamal a cucerit boșii fotbalului spaniol, căci la doar 15 ani a debutat în LaLiga pentru prima echipă a Barcelonei. Talentul său de invidiat, viteza de reacție și instinctul ofensiv l-au transformat rapid în titular și a atras atenția internațională.