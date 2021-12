Ce avere are Larisa Drăgulescu și cum a ajuns milionară în euro. Ce face pentru a câștiga mulți bani

Fosta parteneră de viață a gimnastului are două locuri de muncă, în ultimii 5-6 aani recunoscând că a strâns o avere de pe urma unor platforme.

Prima soție a lui Marian Drăgulescu a recunoscut că este creator de conținut pentru adulți, lucru care îi aduce venituri generoase.

Larisa Drăgulescu, dezvăluiri despre avere. Cum face bani fosta soție a lui Marian Drăgulescu

„Soțul meu m-a cunoscut în club, nu la Biserică. Știa cu cine s-a căsătorit. Eu am 37 de ani, el are 41. Copiii mei au 15 și 17 ani și știu ce fac și nu au nimic împotrivă.

ADVERTISEMENT

Eu zic că i-am crescut bine, au amândoi bursă la liceu. Ce legătură are ce fac cu educația dată? Ne înțelegem foarte bine.

Nu fac videochat, fac filmulețe și poze destinate adulților, înainte am lucrat în cluburi de noapte în Germania, apoi a venit pandemia.

ADVERTISEMENT

Am câștigat o avere impresionantă, dar din tot ce am făcut în ultimii 5-6 ani, nu doar din platformă”, a mărturisit Larisa Drăgulescu în cadrul emisiunii „La Măruță”, notează .

Mai mult decât atât, spune că pe lângă slujba de funcționar administrativ la o firmă de petrol din Reșița reușește să-și dubleze veniturile lucrând la un site de adulți.

ADVERTISEMENT

Larisa Drăgulescu, avere de aproximativ 2 milioane de euro

muncește seara, precizând că averea pe care a strâns-o până în momentul de față se ridică la suma de aproape 2 milioane de euro.

„Am lucrat în Dubai, în Germania în cluburi de noapte, am câştigat sume mari lunar. Uneori făceam şi 50.000 de euro pe lună. Am toţi banii făcuţi scrişi, dar nu am făcut o sumă.

ADVERTISEMENT

Am în jur de două milioane de euro. O seară «la muncă» înseamnă să fac bărbaţii să se simtă bine. Mi-am schimbat des look-ul pentru a fi pe placul lor”, a completat femeia.

În prezent, Larisa Drăgulescu câștigă în jur de 50.000 de euro în fiecare lună, sumă pe care se gândește să o investească în operații estetice.