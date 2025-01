Ce avere are Mohammad Murad, noul parlamentar AUR. Milionarul are 100 de dolari și 113 euro în conturi

Propus de către George Simion să preia frâiele turismului românesc, Mohammad Murad este, alături poate de care au intrat în Parlament pe listele AUR. Declarația sa de avere arată însă câteva surprize.

Mohammad Murad, milionarul cu 100$ și 113 euro în conturile în valută

Mohammad Murad, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori în spațiul public românesc, cu afaceri în special în domeniul turismului, este unul dintre noii parlamentari, aleși în decembrie pe listele AUR. Potrivit declarației sale de avere, depuse în luna septembrie, odată cu candidatura la Camera Deputaților, acesta este salariat la una dintre societățile pe care le deține, Perla Majestic SA.

Firma Perla Majestic SA, care a avut anul trecut un profit de 14,6 milioane lei, este deținută de către MBM Phen Holding SRL, o firmă deținută de familia Murad, și unde Mohammad Murad deține peste 90% din acțiuni. Salariul pe care proaspătul deputat îl încasează la această firmă este de 1.000 lei lunar.

Pe lângă acest salariu, omul de afaceri mai încasează trei (sau două) indemnizații de administrator, de asemenea, în propriile firme. În declarația de avere menționează că ocupă trei poziții de administrator în CA-ul a trei companii, venitul total încasat astfel fiind de 80.000 lei. (În declarația de interese menționează doar două funcții de administrator, de pe urma cărora ar încasa însă doar 50.000 lei.)

Cu venituri active de 92.000 lei (sau 62.000 după declarația de interese), Mohammad Murad a declarat active financiare extrem de modeste. Mai exact, treci conturi în lei, unde deține mai puțin de 20.000 lei, și două conturi în valută, unde deține 100$ și 113 euro.

Aceste cifre din conturile lui Mohammad Murad sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât omul de afaceri a obținut anul trecut peste trei milioane de lei din dividendele a două dintre firmele sale. Este vorba de Triumf Construct SA, de unde a obținut 2,88 milioane lei, și MBM Phen Holding SRL, firmă care i-a adus încă 580.000 lei. Practic, vorbim de venituri pasive de peste 3,4 milioane de lei.

Alte bunuri care mai apar menționate în declarația de avere a omului de afaceri sunt două terenuri intravilane, cu o suprafață de peste 10.000 mp, în Capitală, o casă de locuit, cu o suprafață impresionantă, de peste 1.300 mp, și un autoturism Mercedes-Benz, fabricat în anul 1998. Mai sunt menționate două ceasuri, marca Rolex, fiecare în valoare de 4.000 de euro.

Datorii de peste 30 de milioane de dolari

Dacă la capitolul active financiare cifrele sunt oarecum surprinzătoare, la capitolul datorii ele sunt impresionante. Omul de afaceri are datorii de câteva zeci de milioane de dolari la bănci. Concret, este vorba de peste 17 milioane de dolari, în urm a două credite contractate în anul 2022, plus peste 12,5 milioane de euro, tot din două credite, contractate în anul 2019.

Pe lângă acestea, se mai adaugă alte aproape 15 milioane de lei, în mai multe credite contractate începând cu anul 2014. Ultimul împrumut în lei a fost luat chiar în anul 2024, în sumă de două milioane. Tot anul trecut a mai luat un credit pe zece ani, acesta în valoare de doar 45.000 euro.

De altfel, și firmele sale au datorii semnificative. Triumf Construct SA, care anul trecut i-a adus deputatului AUR aproape 3 milioane de lei, a avut anul trecut un profit de 370.000 lei, în scădere de la peste 6 milioane în anul precedent. Firma are datorii de peste 62 de milioane, însă această cifră a fost în continuă scădere în ultimii ani, după ce în anul 2009 era de peste 222 de milioane.

Cealaltă firmă din care a încasat dividende, Phen Holding, are și ea datorii declarate de peste două milioane de lei. Perla Majestic SA, firma unde este angajat în acte Mohammad Murat, are și ea datorii declarate de peste 36 de milioane lei. Pheonicia Express SRL, firma prin care administrează multe dintre hotelurile pe care le deține și care a avut un profit de 20 de milioane de lei anul trecut, are și ea datorii de peste 188 de milioane de lei.

Înaintea alegerilor parlamentare din 1 decembrie, care avea să-i aducă actualul mandat de deputat, Mohammad Murat , asta deși liderul AUR, George Simion, ratase intrarea în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Ce s-a întâmplat pe 24 Noiembrie mi-a arătat cum se poate trezi o națiune, un popor, milioane de oameni neîndreptățiți. A fost cea mai mare bucurie trăită pe deplin de la revoluție încoace. (…) Călin Georgescu este un simplu român, unul dintre noi care nu a dorit să facă parte din planul lor și de aceea nu este bine primit și de asta revoltă stăpânii, pentru a nu pierde scaunele”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook, în data de 29 noiembrie.