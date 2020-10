Ce avere are Nicolae Bănicioiu, deputatul rămas fără imunitate. Totul despre ministrul „avem de toate”

FANATIK îți spune cine este Nicolae Bănicioiu, ministrul poreclit „avem de toate” și omul zilei după ce deputații au supus la vot ridicarea imunității parlamentare a acestuia. Deși votul a fost unul secret, cu bile, atât deputații PSD, cât și cei de la PNL, USR și PMP au votat la vedere. Toți au fost în favoarea ridicării imunității, lucru care s-a și petrecut.

Fostul ministru al Sănătății este acuzat de DNA de trafic de influenţă şi luare de mită. Concret, acesta ar fi primit de la doi oameni de afaceri aproximativ 4 milioane de lei, adică aproximativ 800.000 de euro, șpagă. Bănicioiu a transmis însă că acuzaţiile vehiculate în presă sunt false şi a precizat că doreşte să aibă acces la dosar cât de repede posibil.

Își dorește acest lucru pentru a putea confrunta datele pe care le au procurorii. Dată fiind situaţia, Bănicioiu a decis să nu mai candideze pentru un nou mandat parlamentar.

Totul despre Nicolae Bănicioiu, ministrul „avem de toate”

În prezent, procurorii de caz solicită Parlamentului încuviinţarea urmăririi penale a lui Nicolae Bănicioiu, suspectat de trafic de influenţă şi luare de mită, pe vremea când era ministru. DNA a trimis 182 de volume la Camera Deputaţilor.

Potrivit procurorilor, „în perioada 21 decembrie 2012 – 5 martie 2014, persoana respectivă, în calitate de ministru, ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri şi ar fi primit direct, de la unul dintre aceştia, suma totală de 1.292.122 lei, lăsând să se creadă că are influenţă asupra ministrului Sănătăţii şi a funcţionarilor publici din cadrul acestei instituţii şi că îi va determina să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în îndatoririle lor de serviciu”.

„Ulterior, aceeaşi persoană ar fi primit de la aceiaşi oameni de afaceri, prin intermediul unui complice, suspect în cauză, suma totală de 2.612.389 lei în legătură cu exercitarea atribuţiilor de ministru, funcţie deţinută în perioada 05.03.2014-17.11.2015”, a mai transmis DNA.

Cine este Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății

Nicolae Bănicioiu a fost ales vicepreședinte al Tineretului Social Democrat în anul 2004. Era o primă mare funcție pe care acesta o ocupa în politica românească. În același an, încheia studiile la Facultatea de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

După finalizarea studiilor s-a implicat și mai mult în viața politică, alăturându-se membrilor Partidului Social Democrat, fiind ales deputat în Parlamentul României. Din 2006 a devenit președintele „Tineretului Social Democrat”, după ce a preluat această funcție de la Victor Ponta.

În 2012, Bănicioiu a candidat şi a fost ales deputat într-un colegiu din Bucureşti, iar în 21 decembrie a fost validat ministru al Tineretului şi Sportului. În februarie 2014, după plecarea PNL de la Guvernare, Bănicioiu a preluat interimatul la Ministerul Sănătăţii.

Interesant este că între 2002 şi 2004, Bănicioiu a fost preşedinte al Asociaţiei Studenţilor din România, iar între 2000 şi 2004 a fost preşedintele Asociaţiei Studenţilor Stomatologi.

Ce avere are Nicolae Bănicioiu

Nicolae Bănicioiu este un parlamentar bogat judecând după ultima declarație de avere pe care a publicat-o pe site-ul Camerei Deputaților. Concret, social democratul deține alături de soția lui nu mai puțin de 3 case de locuit și un apartament în București.

Una dintre case are 350 de metri pătrați și se află în Voluntari, în timp ce celelalte două sunt în comuna Dăești, județul Vâlcea. De asemenea, Bănicioiu are și două terenuri intravilane, ambele în Dăești, în suprafață totală de peste 2000 de mp, dar și unul agricol de 40 de mii de metri pătraţi în Scorniceşti, Olt, cumpărat în 2010, care figurează pe numele soţiei.

Bănicioiu deţine bijuterii în valoare de 5.000 de euro, dar și obiecte de artă de 3500 de euro. Mai mult de atât, familia Bănicioiu are 10 conturi deschise. Cel mai important este pe numele soției și are 20.649 de euro, dar și observația că suma totală a acestuia se modifică zilnic.

Alte două conturi în euro sunt pe numele fostului ministru, acestea însumând aproximativ 6 mii de euro. De asemenea, Bănicioiu are și un cont în lei în care se află aproximativ 17 mii de lei.

Soția fostului ministru are un credit de 2 mii de euro, dar și unul de 450 de mii de lei scadent în 2048. Totodată, pe numele familiei există și un PFA care are un credit de 60 de mii de euro. Nicolae Bănicioiu a încasat anul trecut 224.640 de lei de la Camera Deputaților, în timp ce soția lui a luat 123.331 lei de la Netprise Consulting SRL.

Bănicioiu, cea mai contestată declarație după Colectiv

Pe 30 octombrie 2015, Nicolae Bănicioiu era ministru al Sănătății. La puține momente după incendiul de la Colectiv, acesta a ieșit în fața presei și a explicat că România nu are nevoie de sprijin extern. Drept urmare, mulți dintre răniții de la Colectiv nu au fost trimiși în străinătate, iar în spitalele românești au dobândit infecții care, unora le-au fost fatale.

„Chiar mai devreme mă sună doamna ministru din Moldova, însă i-am comunicat că chiar nu avem nevoie de nimic în acest moment.

Medicii noştri pot gestiona situaţia. Franţa şi din Germania – deci am primit din foarte multe părţi astfel de solicitări, încercăm… momentan noi ne descurcam foarte bine, ne descurcam foarte bine, iar medicii noştri pot face faţă cu brio oricărei situaţii. Nu este nicio diferenţă între medicii care au venit şi medicii de aici”, a zis Nicolae Bănicioiu, după tragedia de la Colectiv.

În cele din urmă, Nicolae Bănicioiu a fost audiat ore întregi la Parchetul General în dosarul Colectiv. Acesta nu a fost scutit de dialoguri încinse cu supraviețuitorii tragediei. Mihai Grecea o victimă a acelei seri l-a întrebat pe fostul ministru de ce oamenii au fost lăsaţi să moară „ca nişte câini”. Bănicioiu s-a apărat și i-a spus că „statul român a făcut tot ce a putut”.

„Am răspuns la toate întrebările. (…) Credeţi-mă că şi eu şi ceilalţi am fi vrut să facem mai mult. Şi credeţi-mă că am făcut tot ceea ce era omeneşte posibil (…) Nu am refuzat niciun ajutor”, a declarat fostul ministru Nicolae Bănicioiu la ieşirea de la Parchetul General.

După ce declarația lui a inflamat spiritele, Nicolae Bănicioiu a revenit și a spus că totul a fost o răstălmăcire. „Nu am spus in niciun moment ca nu avem nevoie de ajutor. Am spus tot timpul ca noi asiguram tot ce este necesar pentru tratament.

Am spus, da, avem medicatie, aducem medicatia de nivel european, doamna, nu am spus niciodata si nu-mi rastalmaciti cuvintele cum am vazut ca s-au intamplat zilele trecute ca am spus ca e in Romania mai bine ca in Germania. Am spus ca acceptat orice ajutor si i-am informat chiar din noaptea respectiva tot ce am facut pentru lucrurile acestea”, a explicat Nicolae Bănicioiu.

5 ani de la incendiul Colectiv, zero vinovați

Vă readucem aminte că incendiul din clubul Colectiv a avut loc în noaptea de vineri 30 octombrie 2015, în incinta unui club situat în sectorul 4 din București, într-o fostă hală a fabricii Pionierul. Incendiul s-a declanșat în timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity, cu ocazia lansării unui nou album, numit „Mantras of War”.

În urma tragediei au murit nu mai puțin de 64 de persoane. În afară de cele 26 de persoane decedate în incinta clubului și de una care a murit în drum spre spital, în faza inițială au fost identificate alte 186 de persoane rănite, din care 146 au fost spitalizate. În săptămânile de după incendiu au decedat alte 33 de persoane. Deocamdată, autoritățile nu au găsit niciun vinovat.