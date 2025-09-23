Ce avere are Ousmane Dembele, câștigătorul Balonului de Aur 2025. Salariul săptămânal amețitor al fotbalistului

Ousmane Dembele, fotbalistul care i-a ”suflat” trofeul Balonul de Aur 2025 lui Lamine Yamal, marele favorit al premiului, are o avere impresionantă. Atacantul de la PSG (Paris Saint-German) duce o viață de lux.

Ce avere impresionantă are Ousmane Dembele, deținătorul Balonului de Aur 2025. Cât valorează trofeul primit de atacant

Francezul Ousmane Dembele a ridicat mult-râvnitul trofeu luni, 22 septembrie, într-o gală destul de comentată, care a provocat anumite discuții și chiar i-a supărat pe susținătorii lui Yamal, cel mai vocal dintre aceștia fiind tatăl starului de la care a spus că fiul lui este cel mai bun din lume chiar și fără Balonul de Aur.

Atacantul este al șaselea din țara lui care obține Balonul de Aur, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 și 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) și Karim Benzema (2022). Statueta în posesia căreia Dembele a intrat pe 22 septembrie nu are o valoare foarte mare din punct de vedere financiar, fiind evaluată la 3.500 de dolari (în jur de 15.000 de lei).

Cât de bogat e Dembele. Câți bani a strâns din fotbal de când a pășit pentru prima oară pe terenul de fotbal

Cu privire la averea lui Ousmane Dembele, potrivit Celebrity Net Worth, jucătorul francez se bucură de un patrimoniu net de 35 de milioane de dolari. Suma reprezintă salariul său combinat cu câștigurile clubului de-a lungul anului și contractele de publicitate plus bonusurile de performanță.

La 28 de ani, cu o stabilitate financiară pe care i-o oferă salariul, Dembele merită un loc printre cei mai bogați fotbaliști din lume1, chiar dacă e departe de veniturile unor megastaruri precum Kylian Mbappe sau Lionel Messi.

Câți bani ia pe săptămână Dembele de la PSG

Salariul net al lui Dembele la PSG vine undeva la 18 milioane de dolari pe an, conform SalarySport. Asta înseamnă aproximativ 346.000 de euro pe săptămână, înainte de taxe și comisioane pentru agenți. Chiar și așa, rămâne cu bani frumoși după ce trece de tirul birurilor.

La sumele de mai sus adăugăm bonusurile pentru numărul de apariții, goluri și rezultatele echipei din care face parte. Având în vedere că PSG luptă pentru titlurile naționale și Liga Campionilor, bonusurile contribuie serios la salariul său anual.

Tatăl lui Lamine Yamal, reacție nervoasă pentru că fiul său n-a câștigat Balonul de Aur

Așa cum precizam în rândurile de mai sus, victoria lui Ousmane Dembele nu a fost aplaudată de toată lumea. , Mounir Nasraoui, care a fost prezent la gala din Paris, a avut o reacție explozivă când a văzut că fiul său a pierdut în fața francezului.

„Cred că acesta este cel mai mare… nu jaf, nu voi spune asta, ci cel mai mare prejudiciu moral adus unui om. Lamine este de departe cel mai bun jucător din lume, la o diferență uriașă. Nu pentru că este fiul meu, ci pentru că este cel mai bun jucător din lume”, a reacționat Nasraoui

Ousmane Dembele, o traiectorie plină de suișuri și coborâșuri. Sportivul a bifat vestiarele de la Dortmund și FC Barcelona înainte să devină steaua de la PSG

Ousmane Dembele este originar din Normandia, Franța, unde a crescut într-un cartier de la periferia orașului Evreux. De la vârsta de 6 ani, Dembele lovea mingea la nesfârșit în fața terenurilor de fotbal din cartierul La Medeleine. La 13 ani, s-a alăturat centrului de antrenament al lui Rennes, marea echipă din Bretania vecină. Sub îndrumarea lui Philippe Montanier, a făcut saltul la prima echipă în anil 2015, la 17 ani, iar apoi numele său a apărut pe agendele marilor cluburi de fotbal, deși fotbalistul a fost cel care a forțat situația pentru a semna cu Borussia Dortmund în 2016. În mijlocul crizei plecării lui Neymar, Barcelona a cheltuit 105 milioane de euro în anul următor pentru a-l achiziționa pe jucător, care a dus o nouă luptă, de data asta pentru eliberarea de la echipa germană.

A avut, astfel, și o perioadă de evoluție pe Camp Nou, umbrită de firea sa indolentă, nereușind să captiveze fanii și, abia în fazele finale, cu Xavi Fernandez pe bancă, a devenit indispensabil antrenorului, fix în momentul în care a decis să facă saltul la PSG. După plecarea lui Mbappe, lumina reflectoarelor a fost îndreptată asupra lui, forțat să preia conducerea de noul antrenor, Luis Enrique.