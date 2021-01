Ce avere are primarul Timişoarei, Dominic Fritz! Acţiuni la Samsung, Telekom şi Netflix

FANATIK îți spune ce avere are primarul Timişoarei, Dominic Fritz! Conform declarației pe care acesta a postat-o, edilul deține acţiuni la companii precum Netflix, Samsung, Siemens sau Telekom.

Nu se termină aici – acesta are și un apartament în Timişoara, dar şi împrumuturi contractate pentru campania electorală.

Vorbim despre un apartament de 63 de metri pătraţi cu un teren aferent de 50 de metri pătraţi. Ambele au fost achiziţionate în anul 2015.

Fritz are și mai multe conturi deschise la bănci din Germania, dar şi din România. Sumele trecute nu sunt unele colosale. Acesta a adunat aproximativ 19.000 de euro şi 1.000 de lei.

Dacă ne raportăm strict la valoarea acțiunilor pe care acesta le deține, pe lângă Netflix, Samsung, Siemens sau Telekom, fiind și alte 7 firme dar nu de aceeași notorietate, totalul ar fi de aproximativ 33.000 de euro.

Cu toate acestea, Dominic Fritz are şi datorii. În declaraţia de avere a precizat că are trei împrumuturi făcute în anul 2020 şi scadente chiar în acest an, toate luate pentru campania electorală, şi care însumează 87.000 de lei.

În 2019, între ianuarie şi septembrie, primarul Dominic Fritz a câştigat 41.705 euro, pe cand lucra în administraţia prezindenţială din Germania. De asemenea, acesta a obţinut aproape 9.000 de lei din închirierea apartamentului.

Vă readucem aminte că, în urmă cu doar câteva zile, Dominic Fritz, a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19, iar Direcţia de Sănătate Publică a realizat o anchetă epidemiologică. Atribuţiile primarului au fost exercitate în următoarele 14 zile de viceprimarul Ruben Laţcău.

Primarul anunţă că a simţit dureri musculare şi o stare subfebrilă. ”A treia oară n-am scăpat. Din păcate, azi am fost confirmat pozitiv pentru COVID 19. Aseară am simţit dureri musculare şi o stare subfebrilă aşa că am făcut un test azi dimineaţa la prima oră. Rezultatul a venit şi mă obligă la izolare totală timp de 14 zile.

Nu am fost contact direct pentru niciunul dintre angajaţii Primăriei Timişoara pentru că am purtat tot timpul mască. Nici nu pot să-mi imaginez cum şi de unde l-am luat, dar asta este natura perfidă a acestui virus”, a declarat, primarul Dominic Fritz.