Ce avere are și câți bani câștigă lunar Marian Drăgulescu. A strâns o sumă mare din gimnastică

Celebrul sportiv a spus ce avere are și câți bani câștigă. Vedeta recunoaște că a strâns sume importante din activitatea pe care a desfășurat-o în urmă cu ani buni și datorită căreia a strâns foarte multe medalii și premii.

Marian Drăgulescu, despre bani și avere. Gimnastul o duce excelent din punct de vedere financiar

Marian Drăgulescu a vorbit deschis despre banii care îi intră în conturi în fiecare lună, dar și care este averea adunată într-o carieră de 30 de ani. a dezvăluit care sunt premiile încasate la concursuri.

„Din salariu, din primă și din competiții. Contractele sunt confidențiale, deci nu aș putea spune o sumă, pot spune doar premiile care se oferă la competiții. Spre exemplu, la cupe mondiale avem 1.000 de dolari pentru medalia de aur.

La campionatul european, cred că e undeva la 8.000 de euro la medalia de aur, iar la campionatul mondial e la 12.000-13.000 de euro. Cea mai mare competiție, la Jocurile Olimpice, medalia de aur e în valoare de 70.000 de euro.

Banii pe care-i primesc lunar, exceptând competițiile, sunt undeva spre 2.000 de euro. De-a lungul anilor, adunate toate medaliile, undeva la 500.000 – 600.000, poate chiar 700.000 de euro.

Am fost un sportiv norocos pentru că eu în fiecare an câștigam medalii, ba erau la Europene, ba erau la Mondiale. Este o sumă mare, dar dacă o întindem pe 20 de ani, nu e o sumă mare.

Nici nu am investit. Mi-am luat telefoane, mașini, pe care le-am schimbat de vreo trei ori, investiții proaste. Dar, una peste alta, sunt mulțumit. Am reușit să-mi fac o casă, am o mașină, sunt sănătos”, a spus Marian Drăgulescu, conform .

Marian Drăgulescu, pasionat de gimnastică de la 7 ani

Gimnastul a adunat în palmares 300 de medalii. are 3 premii la Olimpiade, 18 la Europene și 109 medalii la Mondiale. Marian Drăgulescu este multiplu medaliat, practicând încă de la vârsta de 7 ani acest sport.

S-a retras în urmă cu câțiva ani, mărturind că a venit momentul să ia o pauză de la activitatea pe care a desfășurat-o în ultimii 30 de ani.