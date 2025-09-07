Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc

Simona Halep este, fără îndoială, cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc. Aflată 64 de săptămâni pe primul loc în clasamentul WTA, câștigătoare a 24 de turnee, dintre care 2 de Mare Șlem (Roland Garros și Wimbledon), sportiva din Constanța lasă în spate un drum greu de egalat vreodată de o altă româncă. Ce avere a strâns Halep în carieră și ce afaceri derulează legenda tenisului autohton.

Ce avere a strâns Simona Halep din tenis

de la cea mai fragedă vârstă. Devenită o legendă în sportul românesc și internațional, sportiva din Constanța are în spate ani mulți de antrenamente, concursuri, disciplină, autocontrol, eșecuri și victorii. Încă de mică a început să lupte pentru visul său. Pe când avea 14 ani evolua deja în circuitul ITF. Apoi, înainte să împlinească vârsta majoratului juca primul său meci WTA, contra Varvarei Galanina, la Paris (6-2, 6-4).

Anul 2013 avea să fie cel al ”exploziei”. În luna mai, la turneul WTA de la Roma, deși plecase din calificări, Halep ajunge până în semifinale unde pierde în fața numărului 1 mondial, americanca Serena Williams. Ascensiunea ei în tenis se concretizează peste doar o lună, în iunie. Atunci se impune la Nurnberg și obține primul titlu din carieră.

Avea să fie doar un punct de plecare dintr-o carieră de excepție a unei sportive de excepție. În fața Simonei a fost deceniu cu performanțe uriașe: 24 de titluri WTA la simplu, printre care două de Grand Slam, la Roland Garros și Wimbledon. A mai jucat în alte 18 finale și a stat multe săptămâni pe locul 1 mondial.

Victoriile și titlurile sale din circuit au plasat-o pe Simona Halep într-o companie selectă la capitolul bani strânși din tenis. Până în iulie 2025, cu uriașa sumă de 40.236.618 de dolari, româncă era într-un top 3 all-time al averii adunate din tenis.

Primele două locuri ale acestei ierarhii au fost ocupate de legendarele surori Williams. Serena conduce detașat și acum cu suma de aproape 95 de milioane de dolari (94,843,816), urmată de sora ei mai mare, Venus, cu 42,684,052 de dolari.

Halep a căzut între timp pe locul 4 în această ierarhie. S-a întâmplat după victoria de la Wimbledon 2025 a polonezei Iga Swiatek. Banii de la Londra au ajutat-o pe aceasta să urce pe locul 3 în clasamentul all-time al câștigurilor din carieră în WTA. A ajuns la suma de 40.523.198 de dolari.

Ce loc ocupă Simona Halep în topul celor mai bogați români

Ajunsă la 33 de ani, Simona Halep nu a mai participat la turnee importante din luna august a anului 2022, perioadă în care a fost suspendată din cauza unui caz de dopaj. A mai avut doar unele tentative. Acestea s-au încheiat în februare 2025, după meciul pierdut cu Lucia Bronzetti, scor 1-6, 1-6, la Transylvania Open. Atunci, Simona Halep a decis să spună adio ”sportului alb”.

În ciuda faptului că nu a mai obținut venituri din turneele de tenis, care au reprezentat o sursă importantă de câștig în ultimii 10 ani, marea campioană a reușit să aibă o avere la aproximativ același nivel.

Datele de specialitate prezentate de arată că, în prezent, averea estimată a Simonei Halep se situează între 48 și 52 de milioane de euro. Fostul lider WTA se menține în topul celor mai bogați români. Potrivit clasamentului Top 300 Capital, Simona Halep ocupă poziția a 198-a.

Care sunt afacerile cu care a dat lovitura campioana de la Roland Garros și Wimbledon

Încă din 2019, pe când era în vârf de carieră, . Atunci, fostul lider mondial din circuitul feminin părea să prindă gustul afacerilor. Constănțeanca a cumpărat un hotel în Poiana Braşov, pe care l-a achiziţionat în schimbul a 2 milioane de euro. Ulterior, clădirea a fost subînchiriată.

Peste doar un an, investițiile sportivei în imobiliare au continuat. După ce în 2019 a dat în folosinţă un imobil ridicat în zona de nord a staţiunii Mamaia, acum a trecut la ridicarea unui nou imobil.

”Primul imobil s-a vândut imediat. Astfel de apartamente sunt foarte căutate, pentru că toată lumea vrea o casă de vacanţă la malul mării! Simona s-a orientat foarte bine către această zonă de afaceri”, a precizat la acea vreme un apropiat al familiei Halep pentru .

În mai 2025, Simona Halep a postat pe platformele de socializare o imagine spectaculoasă cu hotelul din stațiunea Poiana Brașov în care a băgat milioane de euro. Noul hotel al Simonei Halep a fost deschis la final de 2024. Are 4 stele, iar costurile cazării sunt pe măsura așteptărilor. Unitatea dispune de parcare gratuită, facilități de wellness, precum jacuzzi și saună. Mai are o sală de fitness de top.

În 2023, sportiva a început să investească și în domeniul medical. Ea a construit o clinică de kinetoterapie în orașul natal, Constanța. Aceasta se numește SIHA, o combinație dintre prenumele și numele campioanei.

Potrivit , Simona Halep a preluat în 2023 și controlul asupra unora dintre afacerile familiei sale. Aceasta a devenit asociat majoritar al unor companii de dezvoltare imobiliară din Constanța, dintre care una are autorizație pentru construcția unui hotel. Simona a primit acest statut după ce a preluat recent 80% din capitalul firmelor de la fratele său, Nicolae Halep.

Despre implicarea Simonei Halep în afaceri a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, și Gigi Becali. ”Nu m-a surprins că s-a retras, pentru că ea e fată deșteaptă și știe până unde merge. Are 30.000.0000 de euro acum. Eu așa știu, am aflat de la machidonii mei.

A făcut bani, pentru că a băgat în afaceri. Ba un hotel pe la Poiană, ba la mare, ba pe ‘colo, că taică-su e băiat deștept. Ce-i mai trebuie tenis? A atins maximul, a fost cea mai bună din lume, la revedere”, a spus Becali, în iunie 2024, la .