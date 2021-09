Ce avere are socrul lui Ștefan Bănică? Tatăl Laviniei Pîrva e consilier pentru Dominic Friz, la Primăria Timișoara

Conform declarațiilor de avere depuse și consultate de FANATIK, tatăl Laviniei și socrul lui Ștefan Bănică, Florin Pîrva, nu a strâns o mare avere din salariul de consilier, în ciuda creșterilor salariale substanțiale din ultimii ani.

Ce avere are Florin Pîrva, tatăl Laviniei și socrul lui Ștefan Bănică

Consilier în cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Timișoara, Florin Pîrva, conform declarațiilor de avere pe care le-a depus în ultimii trei ani, nu are mari proprietăți imobiliare, apartamentul de 64 de mp, cumpărat în 1992, în care a crescut și frumoasa cântăreață, fiind singurul lucru trecut la rubrica respectivă.

Mai mult, Florin Pîrva sau soția lui, Stela, nu au în proprietate nici pământuri, nici mașini. De altfel, conform informațiilor FANATIK, tatăl Laviniei este un împătimit al mersului pe bicicletă, în zilele cu vreme bună el fiind văzut mergând pe două roți, la biroul său din cadrul Primăriei Timișoara.

Interesant este că, în declarațiile de avere depuse în ultimii trei ani, Florin Pîrva nu are trecut niciun cont de economii. E adevărat, conform actelor consultate de FANATIK, tatăl Laviniei Pîrva nu are nici credite luate de la vreo bancă.

Tatăl Laviniei Pîrva, creșteri constante de venit

Angajat ca și consilier în cadrul primăriei orașului de pe Bega, tatăl Laviniei Pîrva este plătit conform legislației în vigoare, iar creșterile de salariu pe care le-a avut în ultimii ani sunt sesizabile.

Astfel, dacă în 2018, conform declarației de avere, socrul lui Ștefan Bănică încasa, anual, 44.325 de lei, în 2019 salariul i-a crescut la 54.098 lei, iar în 2020, veniturile tatălui Laviniei Pîrva au crescut simțitor, suma declarată fiind de 59.287 lei.

Mama Laviniei Pîrva, Stela, pensionată deja de câțiva ani buni, a avut și ea parte de creșteri substanțiale, de la 13,200 lei în 2018, la 15.144 lei în 2019, și 20.338 lei în 2020.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică, căsătorie în secret, în Bulgaria

sunt unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz-ul românesc, în ciuda faptului că, deja, au patru ani de la căsătorie și un copil copil împreună.

Cei doi au ales să se căsătorească în Bulgaria, în cel mai mare secret, Lavinia Pîrva și având alături de ei un număr mic de persoane, dar, precizau ei la acea vreme, toți prieteni apropiați și rude.

Lavinia și Ștefan Bănică l-au făcut bunic pe Florin Pîrva, în anul 2019, în luna mai, artistul fiind cel care a anunțat numele micuțuluui: Alexandru.

”Am emoţii pentru că voi deveni tătic din nou. Nu am habar cum o să fiu ca tată pentru a treia oară. Nu are sens să trăieşti în viitor. La începutul verii va naşte Lavinia. Mă văd schimbând scutece, am mai schimbat scutece, dar să nu mă consideraţi scutecel şef. Sunt un om obişnuit. Sunt un om împlinit”, spunea Ştefan Bănică Jr., la Antena Stars, în perioada în care anunțase că soția lui este însărcinată.

”Mi-aș dori să aibă talentul, perseverența, să fie perfecționist ca tatăl lui. Dar vreau să facă el ce îi place să facă”, spunea Lavinia Pîrva, despre fiul ei, pentru sursa citată.