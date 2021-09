Ce avere are sora Lidiei Buble? Diana, salariu jalnic de la primăria Deva

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, iar succesul pe care îl are în lumea showbiz-ului este de necontestat. La fel ca și Lidia, Diana este cântăreață și este foarte activă în domeniul muzicii creștine, dar când vine vorba de avere lucrurile sunt complet diferite.

Cât câștiga Diana Buble la Primăria Deva?

Devenită Pup, după căsătoria de acum doi ani și jumătate, Diana, sora Lidiei Buble, a activat o perioadă bună de timp ca referent la Primăria Deva, dar, pare-se, nu a fost deloc mulțumită de ceea ce se întâmpla acolo.

ADVERTISEMENT

Astfel, conform declarațiilor de avere înregistrate conform legii și consultate de FANATIK, Diana Buble nu s-a prea bucurat de venituri prea mari din activitatea depusă la Primăria Deva.

Ba chiar, am putea spune, dimpotrivă! Declarația de avere depusă în anul 2018 nu are marcat, la capitolul venitului, un mare 0 (zero), iar anul 2019, conform actelor, i-a adus un salariu de 6.921 de lei.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, conform declarațiilor de avere, Diana, sora Lidiei Buble, nu are nicio proprietate imobiliară și nicio mașină, iar de bijuterii sau lucrări de artă nici nu poate fi vorba.

Lidia Buble a avut și ea un an greu, în pandemie

În ciuda faptului că se bucură de un succes uriaș când vine vorba de muzică și că fiecare piesă de-ale sale este un succes în topurile de specialitate de la noi, a avut, în 2020, un an dificil din punct de vedere financiar.

Oficial, conform datelor consultate de FANATIK, Lidia Buble, prin firma pe care o deține și care are ca obiect activități de spectacole, culturale și recreative, a fost afectată la modul serios de restricțiile impuse de pandemie.

ADVERTISEMENT

Astfel, în 2020, firma Lidiei Buble a avut o cifră de afaceri de 156.297 de lei, cu o treime mai puțin decât în anul anterior. Și, în ciuda faptului că a fost afectată de restricții, Lidia Buble a refuzat să apeleze la ajutorul oferit de stat în perioada stării de urgență și, remarcabil, nu are niciun fel de datorii la stat, având bilanțurile contabile depuse, toate, în termen.

Profitul Lidie Buble s-a “topit”

Dacă în anul 2019, Lidia Buble reușea, din activitatea firmei pe care o deține să obțină un profit de mai bine de 40.000 de euro, la o cifră de afaceri de circa 50.000 de euro, anul 2020 a fost un adevărat dezastru pentru artistă.

Conform actelor contabile depuse la ANAF și consultate de FANATIK, Lidia Buble a înregistrat o pierdere record de 104.725 de lei, acesta fiind, de altfel, și singurul an în care a avut pierderi după ce, în cei trei ani anterior, a avut profituri respectabile.

ADVERTISEMENT

Lidia Buble are o mulțime de frați și surori

, tatăl ei, pastor penticostal, dorindu-și cât mai mulți copii. Din acest motiv, Lidia Buble se poate lăuda cu 10 frați, ea fiind cea de-a patra născută.

„Sunt al patrulea copil al familiei Buble. Asta e ordinea: Lorena (11 ani), Diana (16 ani), Elisei (18 ani), eu, Estera (23 de ani), Daniel (27 de ani), Corneliu (29 de ani), Daniela (31de ani), Simion (33 de ani), Beniamin (35 de ani), Iosif (37 de ani). Suntem 11 cu toţii, plus 22 de nepoţi şi 354 de verişori. Mama mi-a spus că i-a fost greu cu primii trei copii, pentru că apoi ne-am crescut unul pe celălalt. Ea nu a lucrat, s-a ocupat de noi, iar tata este preot. Am locuit într-un apartament cu patru camere, din Deva, cu paturi suprapuse şi am avut cea mai frumoasă copilărie. De Crăciun şi de Paşte era ceva de vis. Ne costumam în Iosif şi Maria, în magi, ne aduceam cadouri, iar noi, fetele, făceam prăjituri cu mama”, spunea Lidia Buble pentru .