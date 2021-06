Ce avere au de împărțit Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Impresara s-a lăudat că ar putea trăi 20 de vieți din agoniseală

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu mai formează un cuplu. Cel care a inițiat divorțul a fost antrenorul de fotbal.

Acesta s-a mutat din vila de la Snagov unde locuia cu soția lui și s-a mutat într-un apartament din Capitală.

Separarea a venit într-un mod cu totul neașteptat, ca o adevărată bombă, mai ales că recent cei doi și-au reînnoit jurămintele, aniversând 13 ani de căsătorie.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au de împărțit o avere de 100 de milioane de euro

Se pare că aniversarea de 13 ani a fot una cu ghinion. Ca la orice divorț, urmează ca fostul cuplu să își împartă acum averea pe care au construit-o împreună.

Cifrele exacte nu sunt cunoscute de nimeni, însă Anamaria Prodan a vorbit la un moment dat despre averea ei. Cei doi ar avea de împărțit aproximativ 100 de milioane de euro.

Invitată în emisiunea Xtra Night Show în urmă cu ceva timp, impresara a declarat că din banii pe care îi are în conturi, case, terenuri sau mașini ar putea trăi liniștită 20 de vieți.

„Am evoluat! E normal să am mai multe brățări în fiecare an, că muncesc. Eu și când eram mică, aveam lanț de aur, când lumea nu știe ce e aia. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu își doresc să apară.

Eu am bani, am avere. Îți dai seama că știu câți bani am, că îi socotesc. Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți. Suntem acolo, undeva între 50 și 100 de milioane”, a mărturisit Anamaria Prodan la

Dacă sumele precizate de ea sunt reale, iar dacă împărțirea se va face în mod egal, impresara ar rămâne cu maximum 50 de milioane de euro.

Au devenit vedete de televiziune, expunându-și viața într-un reality-show

Acestea detalii depind însă de suma exactă pe care au strâns-o împreună, dar și de doleanțele celor doi. În orice se pot ajunge la anumite acorduri la un moment dat, fiecare rămănând cu ceva în urma partajului.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghcampf au devenit soț și soție în iunie 2008. Cei doi au făcut un copil pe nume Laurențiu Junior și au avut grijă împreună de copiii lor proveniți din relațiile anterioare.

Anamaria și Laurențiu s-au transformat într-unul din cele mai mediatizare cupluri din lumea mondenă de la noi. Foștii soți și-au expus viața publică în cadrul unui reality-show difuzat de Antena Stars, unde le prezentau telespectatorilor viața de lux pe care aceștia o aveau în Dubai, Emiratele Arabe Unite.