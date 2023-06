Averea uriașă pe care o au de împărțit, la divorț, Cătălin Bordea și Livia. Banii au fost ultima problemă a cuplului!

Cătălin Bordea și Livia Eftimie nu ar mai forma un cuplu, iar această veste a luat pe toată lumea prin surprindere!

Câți bani au făcut Cătălin Bordea și Livia Eftimie. Au strâns o avere frumușică pe care ar urma s-o împartă la divorț

Comediantul, câștigător al sezonului trecut America Express, ar fi încercat cu orice chip să își salveze căsnicia, însă se pare că orice efort a fost în zadar.

, Livia a părăsit cuibușorul de nebunii, iar Bordea a ajuns inclusiv la psiholog, fiind extrem de afectat de situația prin care trece. Niciunul dintre cei doi nu a confirmat despărțirea până în acest moment. Trebuie menționat, totuși, faptul că Livia și-a șters pagina de Instagram, rețea unde avea fotografii cu fostul ei soț.

, pusă într-o altă lumină, ne arată că banii nu reprezintă totul într-o relație. Spunem asta pentru că la acest capitol Cătălin Bordea și Livia nu aveau de ce să se plângă. Ba mai mult, în cazul în care se va ajunge, până la urmă, la divorț, aceștia ar putea să împartă niște sume frumușele, în funcție de înțelegerile la care vor ajunge.

Câștigătorul America Express, profit de peste 800.000 de lei cu una dintre firme

Amândoi au produs suficienți bani încât să nu ducă o viață lipsită de griji, însă au și muncit pe brânci pentru averea lor. Cătălin Bordea stă pe o căruță de bani cu firmele sale. Profiturile din ultimul an îl clasează printre cele mai pricepute vedete la capitolul antreprenoriat.

Una din companiile lui Cătălin Bordea, Funny Money SRL, înființată în anul 2019, a produs niște profituri consistente, conform informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK. Firma care gestionează spectacolele pe care le are actorul prin țară i-a umplut buzunarele!

Încă de la înființare, afacerea lui Bordea a fost în continuă creștere. Chiar și în anii stării de urgență produsă de pandemia de coronavirus, actorul era pe plus. Cifra de afaceri raportată oficial, pe anul 2022, era de 810.498. Firma a produs, tot pe anul trecut, un profit net de 677.651 de lei.

Comediantul, cifră de afaceri de 2.000.000 lei

Nu este, însă, singura sursă de venit a lui Cătălin Bordea! Acesta mai are un business, deschis în 2018, în domeniul serviciilor. „Jokers Comedy Production” i-a adus lui Cătălin Bordea, în ultima perioadă, un profit mai mic decât firma mai sus menționată, dar deloc de neglijat: 196.900 de lei. În cazul acestei companii, vorbim despre o cifră de afaceri de, atenție… 2.121.267 lei!

Livia, încă soția lui Cătălin Bordea, debut mai timid în afaceri, însă profitul nu e de neglijat

Cum stă, însă, soția lui Cătălin Bordea la capitolul financiar? Livia nu se ridică la nivelul bărbatului de care s-ar fi despărțit, însă se descurcă destul de bine.

Conform codului CAEN, firma Liviei se ocupă de „activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)”. În anul 2022, Livia a înregistrat un profit net de 96.569 de lei. Nevasta lui Bordea a pornit de la o cifră de afaceri de 103.585 cu „Love Out Loud SRL”.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla, pe viitor, cu acest cuplu, dacă vor divorța și care sunt bunurile pe care vor trebui să le împartă.

Nelu Cortea, reacție vehementă la vestea despărțirii prietenului său

Până la confirmarea oficială a separării, prietenul lui Bordea, , a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK legat de această informație. Colegul său de scenă a fost destul de surprins și ne-a mărturisit că ultima oară când a vorbit cu Bordea era foarte ok.

„N-am vorbit de o săptămână cu el. Chiar! Ia să-l sun și eu. Nu am ce să zic. Ultima oară când am vorbit cu el era ok. E devastat că ce? Nu știu. Chiar nu am am vorbit despre asta cu el. Trebuie să văd și eu despre ce e vorba”, ne-a zis Nelu Cortea.