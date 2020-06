Ce averea avea Costin Mărculescu. Cunoscut opiniei publice pentru desele sale apariții TV, dar și pentru cariera artistică, actorul nu traversa o perioadă bună din punct de vedere financiar.

Ce avere avea Costin Mărculescu. Actorul trecea prin mari dificultăți financiare înainte de moarte

Actorul Costin Mărculescu a fost găsit fără suflare, într-o avansată stare de putrefacție, miercuri noaptea, în locuința sa din Capitală. Pompierii au spart ușa și l-au găsit în cadă. Era decedat de câteva zile.

Anii premergători tragediei au fost extrem de dificili pentru Mărculescu. Se pare că acesta se confrunta cu mari probleme de ordin financiare.

În urmă cu un an au apărut în presă informații conform cărora firma lui Mărculescu, intitulată ”Compania Artistică Costin Mărculescu SRL”, înregistrase pierderi de aproximativ 20.000 de euro, scrie prosport.

”Din 1999, până în 2005, agenția mea a avut cam 25.000 de absolvenți. În mod normal trebuia să fiu miliardar. Numai că eu am dat întotdeauna cu zece mâini la cei de lângă mine.

Angajații mei erau în jur de 150. Deci am dat ani de zile pâinea la 150 de oameni și la un grup de zeci mari artiști cu care am colaborat. Foarte mulți, din ambele categorii, după ce cineva mi-a distrus agenția, nu mi-au mai dat niciun telefon. Ceea ce nici nu mă miră, de altfel.

În momentul în care mi-a fost distrusă agenția, eu în momentul acela am pierdut vila din Pipera, am pierdut mașinile, am pierdut pământurile, am pierdut banii, bijuteriile, mobila, aparatura. Toate erau în rate sau în leasing.

Peste toate astea am rămas și cu un frumos cadou de 100.000 datorii către terțe persoane sau către stat. De 8 ani de zile, deși am apărut în peste 2.500 de emisiuni, de la show-uri de divertisment până la emisiuni sociale, politice, de fotbal, mi-am dat seama acum că toată lumea s-a folosit de mine”, a spus Costin Marculescu, conform sursei citate.

Costin Mărculescu avea și probleme de sănătate

Problemele cu banii nu erau singurele care îl măcinau pe actor. Fosta iubită a acestuia a dezvăluit, miercuri seară, că afecțiunile cardiace i-au dat mari dureri de cap lui Costin Mărculescu în ultimii ani. Se pare că actorul chema deseori ambulanța.

