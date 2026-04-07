Ce avere avea, de fapt, Mircea Lucescu. Suma colosală pe care a strâns-o din fotbal

ADVERTISEMENT

. Ultima experiență pe banca tehnică a antrenorului a fost chiar la naționala României. La scurt timp după ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial, starea de sănătate a tehnicianului s-a înrăutățit serios, iar în cele din urmă organismul său a cedat. Lucescu lasă în urmă o avere uriașă.

46 de ani pe bancă și zeci de milioane de euro câștigate!

Ani la rând, Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din toată Europa. A încasat zeci de milioane de euro în perioada în care a pregătit formația din Ucraina, Șahtior Donețk. Fostul selecționer al României a fost și extrem de inspirat, iar banii câștigați i-a investit în diverse afaceri.

ADVERTISEMENT

Cea mai mare parte a veniturilor a venit, evident, din antrenorat. Perioada de aur a carierei sale a fost la Șahtior Donețk, unde a petrecut peste un deceniu și a devenit simbolul clubului. În acei ani, salariul său a ajuns constant în zona 4-6 milioane de euro pe sezon, iar veniturile totale din Ucraina au depășit, potrivit estimărilor, 50 de milioane de euro. Și la Galatasaray a fost plătit regește!

Mircea Lucescu a fost ani la rând unul dintre cei mai scumpi antrenori din Europa

După plecarea de la Șahtior, contractele au rămas la un nivel ridicat. La Zenit a încasat milioane într-un singur sezon, în timp ce la naționala Turciei a avut un salariu anual de aproximativ 2,5 milioane de euro. La Dinamo Kiev, veniturile au variat între 1,2 și 3 milioane de euro pe an, în funcție de bonusuri, iar la finalul carierei, la naționala României, a acceptat un salariu mult mai mic.

ADVERTISEMENT

În realitate, salariul fix nu spune întreaga poveste. O bună parte din averea lui Lucescu a venit din bonusuri. Titlurile câștigate, calificările în Champions League și performanțele europene i-au adus sume considerabile. Au existat sezoane în care Lucescu își dubla salariul anual prin bonusurile de performanță.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu și-a clădit un imperiu! Ce afaceri a avut fostul mare antrenor

Pe lângă veniturile din fotbal, Lucescu a fost extrem de activ și în zona de business. Una dintre cele mai importante investiții este în domeniul imobiliar, unde deține participații importante în companii din România. Cea mai cunoscută este Lake Tower SRL, unde controlează un pachet majoritar și care a generat, de-a lungul anilor, profituri cel puțin impresionante.

ADVERTISEMENT

Spre deosebire de mulți fotbaliști și antrenori care cheltuiesc averi pe mașini, vacanțe și un stil de viață extravagant, Mircea Lucescu a ales să reinvestească banii câștigați din fotbal. Conform datelor publice, în ultimii 24 de ani a fost implicat în nu mai puțin de 11 firme înregistrate în România.

Cea mai importantă investiție a lui Mircea Lucescu a fost Lake Tower SRL. Este vorba despre o companie de dezvoltare imobiliară din București, înregistrată în 2013 de afaceristul Dimciu Tașu din Voluntari. În 2016, Lucescu a preluat 49,9% din firmă. Proiectul care a dat roade, Lake House, este un complex rezidențial construit pe malul Lacului Morii, în Sectorul 6, pe un teren de circa 4.200 de metri pătrați cumpărat la licitație de la Piraeus Bank.

ADVERTISEMENT

Finalizat în 2022, complexul cuprinde 230 de apartamente în mai multe corpuri de clădire, birouri și spații comerciale. Primul proiect imobiliar al lui Lucescu fusese Rahmaninov 38, în zona Floreasca, un bloc cu 8 etaje și 32 de apartamente de lux. Cel mai ieftin apartament din acel proiect pornea de la 250.000 de euro, iar un penthouse a fost vândut cu 1,2 milioane de euro.

Lake Tower SRL — Imperiul Imobiliar de pe Malul Lacului Morii

, cu aproape 60% din acțiuni. Ceilalți acționari sunt Dimciu Tașu, Steve Tașu și Matei Mircea Lucescu, nepotul antrenorului.

Cel mai ambițios proiect imobiliar al lui Lucescu, inițiat pe cont propriu prin Lakeside View SRL, urma să fie construit pe un teren de 11.716 metri pătrați cumpărat în 2017, pe strada Lacul Morii. Proiectul, cu un cost estimat la 17,5 milioane de euro. Prevede 349 de apartamente într-o clădire construită în trepte, cu regim de înălțime între 3 și 12 etaje, plus două subsoluri pentru 466 de locuri de parcare. Lucescu și-a mandatat , ca administrator al companiei pentru o perioadă de 50 de ani.

Mircea Lucescu a investit bani și la Purcari

La finalul anului 2024, Mircea Lucescu a anunțat o nouă direcție de investiții: a devenit acționar minoritar și ambasador al , producător de vinuri listat la Bursa de Valori București din 2018. Parteneriatul a fost anunțat oficial de CEO-ul Victor Bostan, care l-a descris pe Lucescu drept „un prieten vechi al companiei”.

Terenuri și proprietăți în toată România

Mircea Lucescu deținea și proprietăți în afara Bucureștiului. Cel mai cunoscut exemplu este un teren de șase hectare în Iași, într-una dintre cele mai exclusiviste zone ale orașului, în apropierea hotelului Pleiada. Fostul selecționer Florin Prunea a confirmat că terenul a fost dorit de numeroși investitori, însă Lucescu a refuzat constant ofertele. Motivul a fost unul sentimental, legat de soția sa, Neli.

”Nu multă lume știe. Nea Mircea este apropiat de Iași. Are bussiness-uri în Iași. Unul dintre cele mai scumpe terenuri din Iași îi aparține lui Mircea Lucescu. Acolo nu e pentru bani, e pentru livadă, de unde aduce fructele proaspete acasă. Nu are nimeni terenul ăla. Este în zona cea mai top din Iași”, declara Florin Prunea.

De-a lungul ultimilor 24 de ani, Mircea Lucescu a mai deținut acțiuni sau a fost administrator în mai multe firme, printre care Aramis Alba, Brixiaserv SRL, Romsped Trans SRL, Servoil SRL, Societatea Italo Română SIR, Mess 93 Impex, Pitti Inter Trading, Compania Română de Asigurări Croma SA și Neli Voyages SRL.

Ce spun estimările. Câți bani a lăsat în urmă Mircea Lucescu

Estimările averii lui Mircea Lucescu variază în funcție de surse. Conform Top 300 Capital din 2016, averea sa era evaluată la 25-28 de milioane de euro. Ulterior, în Top 300 Capital din 2024, valoarea a fost estimată la 22-25 de milioane de euro.

Alte surse, care includ toate activele, de la imobiliare la proiecte în desfășurare, estimează averea totală la 35-37 de milioane de euro. Dacă este inclus și proiectul imobiliar evaluat la 17,5 milioane de euro, suma totală a activelor depășea pragul de 50 de milioane de euro. La asta se adaugă și zecile de milioane luate din antrenorat.