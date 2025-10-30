Ce avere avea românca Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe Lună, astronautul Buzz Aldrin

ADVERTISEMENT

Cât de bogată este, de fapt, Anca Faur, românca ce i-a cucerit inima legendarului astronaut Buzz Aldrin? Ce avere a reușit să strângă de-a lungul unei cariere strălucite în cercetare, industrie și business?

Cine este Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin?

Buzz Aldrin și Anca Faur au luat pe toată lumea prin surprindere în 2023, când s-au căsătorit. Celebrul astronaut, al doilea om care a pășit pe Lună, și-a unit destinul cu „dragostea vieții lui de mulți ani”, chiar de ziua sa de naștere. La 93 de ani, Edwin Eugene Aldrin Jr., cunoscut în întreaga lume ca Buzz Aldrin, a spus „da” într-o ceremonie privată, desfășurată în Los Angeles, departe de ochii curioșilor.

Momentul a fost cu atât mai special cu cât data de 20 ianuarie are o dublă semnificație pentru el, este ziua în care a venit pe lume, dar și ziua în care și-a oficializat relația cu Anca Faur. În plus, tot atunci a fost onorat cu un premiu important pentru contribuțiile sale remarcabile în domeniul aviației.

Ce averea impresionantă avea românca

Dr. Anca Faur a fost nu doar o profesionistă de top în domeniul științei și al tehnologiei, ci și o femeie de afaceri care a reușit să construiască, prin muncă și perseverență, o avere considerabilă. Estimările făcute de presa internațională și de platforme specializate arată că valoarea netă a averii sale se ridică la câteva milioane de dolari.

Potrivit , averea Ancăi Faur este estimată la între 1 și 5 milioane de dolari, o sumă care reflectă deceniile de muncă în industria chimică, implicarea în proiecte de cercetare și pozițiile de conducere pe care le-a deținut în companii de renume mondial.

Anca Faur a fost cunoscută pentru discreția sa personală, iar majoritatea informațiilor despre veniturile și investițiile sale provin din surse neoficiale sau evaluări bazate pe cariera sa profesională, menționează sursa mai sus citată.

Ce studii avea partenera celui de-al doilea om care a călcat pe Lună

Înainte de a pleca în Statele Unite, și asistent universitar de cercetare. A absolvit Universitatea Politehnica din Timișoara, unde a studiat tehnologia chimică organică, domeniu care avea să-i deschidă drumul spre o carieră internațională.

Potrivit profilului ei de Linkedin, și-a realizat teza despre „cristale lichide cu structură de ester” și a predat ca asistent universitar cursul „Tehnologia compușilor organici”.

În perioada 1992 – 1996, Anca Faur a urmat doctoratul la Universitatea din Pittsburgh, unde a fost și asistent de cercetare. A obținut titlul de doctor în inginerie chimică, cu o lucrare dedicată studiilor de aciditate și mecanismelor de reacție pe catalizatori acizi solizi și lichizi.

Din ce a făcut Anca Faur averea de milioane de dolari

Cariera Dr. Ancăi Faur a fost una impresionantă și complexă, întinsă pe mai multe decenii, iar funcțiile de răspundere pe care le-a ocupat au stat la baza averii considerabile pe care a reușit să o agonisească de-a lungul timpului. Cu o pregătire solidă în inginerie chimică și o pasiune evidentă pentru știință și inovație, soția lui Buzz Aldrin a reușit să se impună într-un domeniu dominat de excelență și competitivitate.

Conform presei străine, aceasta, de-a lungul anilor, a deținut poziții de conducere în companii și organizații de renume internațional, contribuind la proiecte de anvergură și acumulând o experiență profesională valoroasă.

Una dintre cele mai importante etape a fost colaborarea cu Johnson Matthey, o companie britanică de top, specializată în produse chimice și tehnologii sustenabile. Timp de aproape două decenii, Anca Faur a lucrat acolo ca cercetător principal, manager de dezvoltare de programe și manager comercial, poziții care i-au consolidat reputația și i-au asigurat venituri consistente.

Anterior, a activat și la Union Carbide, unde a fost manager de proiect, acumulând o bază solidă de cunoștințe și abilități în domeniul chimiei aplicate și al managementului industrial.

Cum a reușit să ajungă în poziții de top în companii internaționale?

Între 2014 și 2020, Anca Faur a ocupat funcția de trezorier al California Hydrogen Business Council, o organizație dedicată promovării energiei verzi. Această poziție i-a oferit oportunitatea de a se implica în inițiative inovatoare și de a-și extinde rețeaua profesională în Statele Unite.

Din 2019, Dr. Anca Faur a deținut o funcție de conducere la Aldrin Ventures, compania fondată de soțul său, celebrul astronaut Buzz Aldrin. În calitate de vicepreședinte executiv, ea gestionează proiecte importante, iar această colaborare i-a sporit considerabil veniturile și vizibilitatea în mediul de afaceri.

Cum au anunțat căsătoria Anca Faur și celebrul astronautul?

a avut un final fericit pe 20 ianuarie 2023. Evenimentul a fost unul restrâns, elegant și plin de emoție, iar vestea a fost împărtășită ulterior de Aldrin pe rețelele de socializare, alături de două fotografii de la nuntă.

„De ziua mea, la 93 de ani, și în ziua în care am fost onorat de Living Legends of Aviation, sunt fericit să anunț că m-am căsătorit cu iubirea mea de lungă durată, Dr. Anca Faur”, a scris Aldrin în postarea care a făcut înconjurul lumii.

Cu umorul său caracteristic, fostul astronaut a adăugat: „Mi-a luat mulți ani să o conving să-mi devină soție, e destul de încăpățânată. Dar vestea bună e că și eu sunt dur – așa că am câștigat”.

La rândul ei, Anca Faur a vorbit cu emoție despre relația lor și despre decizia de a se căsători: „Nu am avut niciodată îndoieli că această căsătorie este decizia potrivită. Logodna noastră a fost plină de romantism, poate tocmai de aceea nu am simțit nicio presiune să ne grăbim”.

De câte ori a fost căsătorit Buzz Aldrin?

Înainte ca faima sa să atingă cote uriașe după misiunea istorică pe Lună, Buzz Aldrin a avut o viață personală plină de evenimente. Prima sa soție a fost Joan Archer, cu care s-a căsătorit în 1954. Cei doi au avut împreună trei copii: James, Andrew și Janice și au format un cuplu timp de peste două decenii. Căsnicia lor s-a încheiat în 1974, iar Joan Archer a încetat din viață în 2015, la vârsta de 84 de ani.

După acest divorț, Aldrin s-a recăsătorit cu Beverly Van Zile în 1975, însă mariajul lor a durat doar trei ani, cei doi separându-se în 1978. Mai târziu, în 1987, astronautul și-a unit destinul cu Lois Driggs Cannon, alături de care a trăit timp de 24 de ani. Relația lor s-a încheiat în 2012, printr-un nou divorț.

De ce a murit Anca Faur și ce a spus astronautul după dispariția ei?

Dr. Anca Faur s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, pe 28 octombrie 2025, după ce a dus o luptă grea cu o formă rară și agresivă de cancer, potrivit publicației People. Sursa citată susține că Buzz Aldrin i-a fost alături până în ultimele clipe, iar relația lor a rămas una profundă și plină de devotament.

Cei doi formau un cuplu discret, dar extrem de unit, iar moartea Ancăi Faur a lăsat un gol uriaș în viața celebrului astronaut, care a declarat că a pierdut „lumina vieții sale”.

„Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, a trecut în neființă în noaptea trecută, avându-i alături pe soțul său și pe fiul său, Vlad Ghenciu.

Doamna Aldrin, inginer chimist cu un doctorat obținut la Universitatea din Pittsburgh, a ocupat funcția de trezorier al California Hydrogen Business Council și de vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC.

`Sunt atât de norocos că am găsit și am putut să mă căsătoresc cu dragostea vieții mele, a spus legendarul astronaut NASA, în vârstă de 95 de ani. A adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va lipsi enorm`.”, este mesajul transmis de Buzz Aldrin pe pagina personală de Facebook.