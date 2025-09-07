Ce avere dețin jucătoarele de șah Andrea și Alexandra Botez. Una dintre ele i-a supărat pe părinți cu investițiile sale

Andrea Botez (23 de ani) şi sora sa mai mare, Alexandra (29 de ani) sunt jucătoare profesioniste de şah. La origini au părinți români, însă s-au născut peste hotare. Descoperă ce dețin, de fapt, tinerele. Una dintre ele i-a supărat pe părinți cu investițiile pe care le-a făcut.

Ce avere au jucătoarele de șah Andrea și Alexandra Botez

Sunt jucătoare profesioniste de șah în Statele Unite ale Americii, unde sunt cunoscute și în spațiul virtual. Andrea și Alexandra Botez sunt o prezență constantă pe rețelele de socializare, unde își transmit toate meciurile live.

Toate competițiile pot fi urmărite pe Twitch și le aduc tinerelor suma de 100.000 de dolari în fiecare an. În plus, cele două fac bani mulți din audiența de care se bucură și din postările pe care le fac în spațiul online.

De asemenea, au devenit un fel de ambasadori ai șahului, contribuind la creșterea accesibilității și atractivității acestuia pentru o nouă generație de jucători și entuziaști. Se pare că de-a lungul timpului au strâns o avere colosală.

Ele se mândresc cu veniturile pe care le-au strâns datorită carierei impresionante pe care au început-o de la vârste fragede. Averea celor două jucătoare de șah este imensă, conform articolelor din presa internațională.

Mai exact, variază între în jur de 1 milion de dolari și câteva milioane de dolari. Mai mult decât atât, o altă estimare susține că surorile Andrea și Alexandra Botez au împreună o avere de peste 2 milioane de dolari.

În ce a investit banii Alexandra Botez

Alexandra Botez a dezvăluit care sunt investițiile pe care le-a făcut. a mărturisit că este vorba de o „afacere” care nu este pe placul părinților săi, subliniind că mare parte din averea sa se află în criptomonede.

„Vă rog să nu întrebați asta, o să-i supere pe părinții mei. Ghiciți ce procent din averea mea netă dețin în criptomonede. E mai mult de 40, tată. Și nu o să mai răspund. E mai mult de 40.

Da, tata o să țipe la mine”, a spus Alexandra Botez, potrivit m. Acest lucru arată faptul că este vorba de o componentă substanțială, dar în același timp volatilă în ceea ce privește portofoliul financiar.

Cu această ocazie, a dat de înțeles că tatăl său se va enerva când va afla despre planurile personale în ceea ce privește averea sa. În schimb, o duce excelent la capitolul financiar pentru că face bani și din altă pasiune, poker.

Alexandra Botez joacă pe mize mari, motiv pentru care premiile sale depășesc valoarea de 150.000 de dolari, conform site-urilor de specialitate. Sora mai mare a jucătoarei Andrea Botez are toate motivele să fie mândră.

Cine sunt surorile Andrea și Alexandra Botez

Andrea și Alexandra Botez sunt celebre peste Ocean, acolo unde locuiesc încă de când au venit pe lume. Părinții celor două jucătoare de șah au emigrat în perioada regimului comunist, stabilindu-se inițial în Vancouver, Canada.

Cea mare dintre fete s-a născut în Dallas, Statele Unite ale Americii. Are dublă cetăţenie, americană şi canadiană, în timp ce sora mai mică, Andrea, a venit pe lume în Vancouver (Canada). Pasiunea pentru șah a început de la o vârstă fragedă.

Alexandra Botez a câştigat mai multe turnee de şah în Canada şi SUA încă de la vârsta de 8 ani. A obținut titlul de FIDE Woman FIDE Master (WFM). În plus, este celebră pentru că a reprezentat Canada în competiții internaționale de șah.

Ocupă locul 24.411 în clasamentul mondial, inclusiv 1977 la Clasic și 2040 la Blitz. Alexandra Botez este una dintre primele zece jucătoare din Canada, relatează .

Sora mai mică, Andrea Botez, este la rândul său streamer și jucătoare de șah. În plus, deține titlul de Woman FIDE Master (WFM), fiind extrem de activă pe Twitch și YouTube, unde încarcă conținut despre șah și alte jocuri.

În altă ordine de idei, în anul 2021 au lansat o emisiune intitulată Twitch Original de șah/călătorii. Mai târziu, în 2023 surorile Botez au apărut în lista Forbes „30 sub 30 de ani”. În același an au fost incluse în

topul „Cei mai influenți 20 de creatori” publicată de Rolling Stone.

Recent, au lansat un podcast dedicat pasiunii lor. Acesta poate fi ascultat pe mai multe platforme de streaming încă din luna august. În momentul de față, cele două surori, Andrea și Alexandra Botez, locuiesc în California.