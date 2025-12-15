Ce avere deținea Rodica Stănoiu. Miza uriașă a banilor și proprietăților fostului ministru al Justiției

ADVERTISEMENT

Rodica Stănoiu s-a stins din viață la data de 3 decembrie 2025, la 86 de ani, în condiții considerate suspecte. Autoritățile nu au comunicat o cauză oficială a decesului, însă Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă/ucidere din culpă și a dispus deshumarea pentru o autopsie la INML. Cu câteva zile înaintea morții, partenerul cu 30 de ani mai tânăr ar fi externat-o ”pe semnătură” pe Rodica Stănoiu, după ce aceasta ar fi ajuns la spital cu urme de violență.

Rodica Stănoiu, proprietăți de milioane de euro

Rodica Stănoiu a fost o femeie bogată, iar averea ei va deveni, cel mai probabil, obiectul unui război în familia ei. Fostul ministru al Justiției nu a avut copii, însă ar fi avut doi nepoți. În același timp, au apărut informații potrivit cărora Marius, tânărul jurist care i-a fost alături în ultimii ani, ar fi fost căsătorit ”cu acte” cu Stănoiu.

ADVERTISEMENT

Presa a scris, de-a lungul timpului, despre mai multe proprietăți scumpe pe care Rodica Stănoiu le-ar fi deținut. Este vorba despre o vilă spațioasă din Pipera, una în Mamaia Sat, precum și o casă moștenită în centrul Capitalei, pe care ar fi înstrăinat-o la începutul anilor 2000.

Tot în acea perioadă, Rodica Stănoiu ar mai fi deținut o casă și un teren de 2.500 mp, pe care le-ar fi vândut companiei Petrom pentru 100.000 de dolari. Tranzacția a stârnit atunci discuții publice despre valoarea reală a proprietății. De asemenea, presa a mai scris recent despre o proprietate în Nisa, Franța, care ar fi fost trecută pe numele fostului ministru.

ADVERTISEMENT

Ce pensie avea Rodica Stănoiu

Rodica Stănoiu și-a conservat averea prin încasarea unei pensii importante. Potrivit surselor FANATIK, Stănoiu încasa atât pensie specială de magistrat cât și de fost senator. Prima i-ar fi adus lunar peste 25.000 de lei, iar cea de-a doua aproximativ 10.000 de lei ( a avut trei mandate de senator).

ADVERTISEMENT

De altfel, Rodica Stănoiu a fost subiectul unui scandal uriaș, la mijlocul anilor 2000, atunci când s-a aflat că încasa pensie de magistrat fără să fi îndeplinit vreodată această funcție. Mai exact, ea a fost acuzată că , cu toate că nu întrunea criteriile necesare pentru această încadrare. Stănoiu nu avea 25 de ani de experiență în magistratură, ea fiind cadru universitar și cercetător, însă niciodată magistrat.

În 2005, Ministerul Justiției a dat-o în judecată pe Rodica Stănoiu pentru dobândirea ilegală a decretului de pensionar, cerând anularea deciziei precum și a avizului în baza căruia l-a obținut. Evenimentul Zilei scria la acea vreme că Rodica Stănoiu avea un venit cumulat de 1,1 miliarde de lei vechi pe an (aproximativ 30.000 de euro), cea mai mare parte venind din pensia de magistrat. Suma reprezenta echivalentul a 350.000-450.000 de lei, raportat la puterea de cumpărare din ziua de azi. Ea își rotunjea veniturile din activități precum cea de , șef de catedră la trei universități private sau indemnizație de senator.

ADVERTISEMENT

Rodica Stănoiu a fost măritată cu un judecător CCR

Rodica Stănoiu a fost căsătorită cu magistratul Șerban Viorel Stănoiu, fost judecător la CCR. În 2006, România Liberă scria că veniturile cumulate ale familiei Stănoiu depășeau 2,4 miliarde lei vechi, adică peste 60.000 de euro, la cursul de atunci.

În 2006, Rodica Stănoiu a câștigat definitiv procesul cu Ministerul Justiției. Curtea de Apel București a decis că fostul ministru nu trebuie să returneze pensia de magistrat, pe care a încasat-o începând cu 1 martie 2001.