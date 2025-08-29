Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după despărțire

Informația că Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer a bulversat opinia publică din România. Cei doi erau căsătoriți din 2004.

Cum s-au cunoscut Andi Moisescu și Olivia Steer. Nuntă cu 200 de vedete

Andi Moisescu s-a despărțit de Olivia Steer, potrivit relatărilor din presă. Deși informația nu a fost confirmată oficial de niciunul dintre cei doi, informații referitoare la o separare a celor doi existau pe piață încă de toamna trecută. Se pare că divorțul ar fi fost încheiat printr-un acord în fața notarului.

Andi Moisescu și Olivia Steer , unde amândoi lucrau: Olivia ca prezentatoare de știri iar Andi ca producător și ulterior prezentator. Relația lor a început discret în 2002 și a devenit rapid serioasă. Moisescu povestea la acea vreme că Olivia i-a adus un echilibru și o liniște pe care nu o găsise niciodată până atunci.

S-au căsătorit pe 25 septembrie 2004, iar petrecerea s-a ținut la Casa Doina din București, în prezența a peste 200 de invitați din lumea televiziunii și a showbizului românesc. Cei doi au preferat o ceremonie elegantă dar nu extravagantă.

Căsnicia lor a fost una discretă. Au împreună doi băieți, David și Luca (16 și 18 ani). Nici Andi și nici Olivia nu s-au împăcat prea bine cu statutul de vedetă. Moisescu a mărturisit că își dorește ca fiii lui să aibă o copilărie cât se poate de normală și să nu fie presați de expunerea publică.

Divorț Andi Moisescu – Olivia Steer: motivul pentru care partenera realizatorului Apropo TV a renunțat la televiziune

Olivia Steer a devenit cunoscută ca prezentatoare a știrilor matinale de la Pro TV, alături de Mihai Dediu. În 2006, ea părea că a dat lovitura devenind colega lui Ștefan Bănică Jr. la emisiunea Dansez pentru tine. Nu s-a descurcat prea bine, așa că după doar un sezon s-a renunțat la colaborarea cu ea. Un an mai târziu, ea a produs și prezentat emisiunea Business Magazin, iar din 2011 a fost mutată pe Acasă TV, unde a prezentat show-ul ”Doamne de poveste”.

După 2011, Olivia Steer și-a redus considerabil aparițiile televizate, spre deosebire de soțul ei care a intrat în echipa de jurați de la Românii au talent, în paralel cu proiectul său de suflet, Apropo TV (emisiune difuzată de 20 de ani la Pro TV).s

Din ce a făcut bani Olivia Steer înainte de divorțul cu Andi Moisescu

De cealaltă parte, Olivia Steer s-a retras tot mai mult în zona de social-media, . Ea a devenit un exponent al promovării unor teorii alternative despre sănătate și s-a făcut remarcată prin pozițiile ei anti-vaccin. Moisescu a declarat că îi respectă opiniile și că fiecare are libertatea să gândească diferit.

Primele zvonuri despre divorț au apărut în a doua jumătate a anului 2024, atunci când în Pro TV se vorbea insistent că cei doi nu mai formează un cuplu. Niciun dintre ei nu a confirmat informația, așa cum s-a nici acum nu au făcut-o, preferând să rămână discreți.

Divorț Andi Moisescu – Olivia Steer: cât a costat apartamentul de pe malul lacului Tei

În 2016, Andi Moisescu și Olivia Steer s-au mutat împreună cu cei doi băieți într-un apartament de 184 mp, într-un complex rezidențial de lux de pe malul lacului tei. Potrivit informațiilor apărute în presă, la vremea respectivă, cei doi ar fi plătit în jur de 250.000 de euro pentru respectivul imobil cu patru camere și două balcoane.

Olivia Steer a publicat trei cărți: Vreau să fiu sănătos. Tratamente naturiste (2007, Editura Humanitas), Frumoasele Românce (2008, Editura Humanitas) și Dulciuri de poveste (2010, editura Humanitas). După anul 2010, Steer nu a mai publicat cărți noi, concentrându-se pe activitatea de pe blogul personal și social media.

În 2023, soția lui Andi Moisescu și a anunțat retragerea din activitatea de influencer și jurnalist pe social media, menționând că în ultimii opt ani ”nu a monetizat nimic” și că ”n-a primit donații de la nimeni”. De asemenea, ea a dezvăluit că din cauza poziției sale exprimate public și-a pierdut locul de muncă și nu a mai fost angajată de nimeni.

Ce firme deține Andi Moisescu și cât de profitabile sunt

De cealaltă parte, despre Andi Moisescu s-a scris, în 2019, că încasează un salariu de aproximativ 10.000 de euro de la Pro TV. În realitate, lucrurile nu stau chiar așa. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, Andi Moisescu produce emisiunea Apropo TV prin propria firmă, Red Spike Film, pe care o deține împreună cu fratele său. Într-un interviu din 2022, Andi Moisescu spunea că ”profitabilitatea emisiunii Apropo TV nu este mare”, motiv pentru care contribuie uneori din propriul buzunar pentru a acoperi unele costuri de producție.

FANATIK a analizat datele firmei lui Andi Moisescu și a aflat că în 2024, Red Spike Film a avut cel mai bun an din istoria de 20 de ani cu o cifră de afaceri de 1,05 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 45% față de anul precedent. În termeni de profitabilitate, cifrele sunt în scădere cu 61% față de 2023, ceea ce sugerează că Moisescu nu a exagerat prea mult atunci când a vorbit despre afacerea sa. 90.394 de lei este profitul societății lui Andi Moisescu în 2024.

Andi Moisescu nu și-a băgat soția în afacerile lui

O altă firmă la care vedeta pro Tv este asociat se numește Art Communication și are ca principal obiect de activitate ”producția cinematografică, video și de programe de televiziune”. Firma a fost înființată în 1999 iar în 2024 a înregistrat venituri de peste jumătate de milion de lei, precum și un profit de 260.096 de lei. Andi Moisescu deține 90% din Art Communication, iar fratele său, Tudor Cristian, restul de 10%. Administrator al societății este Rodica Moisescu.

Frații Moisescu mai controlează și o a treia firmă. Space Media SRL, deschis în umră cu 19 ani. Firma nu a mai avut încasăsri din 2010, însă a fost păstrată în funcțiune până în ziua de azi.

Interesant este că Andi Moisescu nu a inclus-o pe soția lui (Olivia Veturia Moisescu) în niciuna dintre afacerile lui. De altfel, Olivia Steer nu apare la Registrul Comerțului cu vreo firmă în activitate.

Moisescu și-a cumpărat o mașină de lux în pandemie

În 2020, Andi Moisescu a realizat un pictorial pentru o revistă auto cu noua sa mașină de lux, un Mercedes-Bezn C-Klasse, cu un motor de 2,2 litri pe motorină. Modelul ar fi costat 43.000 de euro și reprezenta mașina la care Moisescu a visat încă din tinerețe.

”Totul a început cand aveam 19 sau 20 de ani și am urcat pentru prima oara într‑un Mercedes‑Benz. Eram proaspăt intrat la facultate și atunci mi‑am promis ca, dacă va veni un moment în care îmi voi permite sa dețin un Mercedes-Benz, o sa am unul“, spunea prezentatorul tv.

Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi optat pentru un divorț discret, așa cum au ales să-și păstreze și viața de familie, în cei 22 de ani de căsnicie. Cel mai probabil, cei doi au stabilit condițiile separării astfel încât să nu se ajungă la scandaluri care să le afecteze imaginea publică. Aceasta ar fi putut include și o înțelegere financiară, în condițiile în care cei doi s-au cunoscut foarte tineri și toate realizările din timpul timpul căsătoriei sunt considerate bunuri comune.