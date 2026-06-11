Ce avere impresionantă are iubitul Simonei Halep. Afacerile de succes în care este implicat Dorin Mateiu

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Simona Halep, cea mai mare jucătoare de tenis din istoria României, nu ar mai fi singură. Fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon a fost surprinsă în imagini alături de presupusul ei nou iubit. E vorba de un milionar din Transilvania. Ce avere impresionantă ar avea și care sunt afacerile pe care le derulează Dorin Mateiu.

Ce avere uriașă are iubitul Simonei Halep

Odinioară numărul 1 în tenisul mondial feminin, Simona Halep a decis, în 2025, să pună capăt unei cariere de excepție. Sportiva originară din Constanța s-a retras oficial din tenisul profesionist la începutul anului trecut. Viața fostei jucătoare de tenis, după ce a pus punct activității competiționale, pare a fi una perfectă: vacanțe, turnee demonstrative și evenimente speciale.

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Se pare că și pe plan personal Simona Halep o duce foarte bine. Fosta mare campioană a României la tenis apare, într-o serie de imagini, alături de cel despre care se spune că ar fi noul iubit. Ei sunt într-o locație de lux din Grecia. Mai exact, .

Partenerul Simonei Halep nu este oricine. Deși nu apare foarte des în lumina reflectoarelor, Dorin-Mirel Mateiu (58 de ani), originar din județul Alba, este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri români. Iscusința și activitatea sa în zona de business l-au propulsat în topul bogaților. și topurile de profil indică faptul că Mateiu ar avea o avere situată în zona a 60-70 de milioane de euro.

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Afacerile de succes în care este implicat Dorin Mateiu

mai este cunoscut și ca ”Regele Mezelurilor”. Explicația acestei etichete e simplă. Originar din Alba Iulia, Mateiu a raportat un succes uriaș în industria cărnii. El a fondat cunoscutele companii din sectorul alimentar Elit și Vericom. Într-o mișcare strategică, acesta a vândut ulterior afacerile către gigantul american Smithfield Foods, consolidându-și și mai mult averea, potrivit .

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Mateiu nu a rămas cantonat pe zona afacerilor alimentare. În ultimii ani, acesta s-a reorientat și a băgat bani în sectorul imobiliar. A ajuns să dețină o participație importantă în cadrul One United Properties. Vorbim de unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din țara noastră. Numele său mai apare în proiecte rezidențiale premium, precum One Rahmaninov, dar și în unele afaceri cu investiții în terenuri și clădiri de birouri din București.

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În zona sa natală, portofoliul său include și alte proiecte imobiliare importante. Amintim aici de dezvoltarea centrului comercial Alba Mall. Sursa citată mai notează că omul de afaceri deține proprietăți de lux în Dubai și este implicat în mai multe investiții din domeniul tehnologiei și al dezvoltării imobiliare.

Ce câștiguri are Simona Halep din tenis

Nici Simona Halep nu stă rău la capitolul avere, ba dimpotrivă. În ultimii ani, publicațiile de specialitate au estimat averea marii noastre campioane la valori de 45 – 50 de milioane de euro. E cert faptul că fostul lider WTA se menține în topul celor mai bogați români.

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Numai din tenis, până în iulie 2025, Halep era în top 3 all-time bani adunați, cu uriașa sumă de 40.236.618 de dolari. Atunci, primele două locuri ale ierarhiei erau ocupate de legendarele surori Williams. Serena, 44 de ani, conducea detașat cu suma de aproape 95 de milioane de dolari (94,843,816), urmată de sora ei mai mare, Venus (45 de ani) cu 42,684,052 de dolari.