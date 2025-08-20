Ce avere primarul Cristian Radu, săltat de DNA pentru că ar fi luat șpagă 500.000 €. Edilul din Mangalia i-a certat recent pe români

Ce avere are primarul Cristian Radu, cercetat de procurorii DNA pentru că ar fi luat șpagă de 500.000 de euro? Edilul din Mangalia a fost ”vizitat” de oamenii legii atât la birou cât și la el acasă.

Miercuri, 20 august 2025, liniștea din Mangalia a fost spartă de pașii grăbiți ai procurorilor ținta fiind nici mai mult, nici mai puțin decât . Primarul aflat la al patrulea mandat este interogat de procurori în legătură cu anumite presupuse fapte de corupție. Cristian Radu ar fi primit, de-a lungul timpului, mai multe ”atenții” de peste jumătate de milion de euro. În schimbul banilor, edilul ar fi eliberat documente necesare pentru legalizarea unor construcții ridicate pe litoral. Banii nu ar fi rămas la vedere, ci plimbați cu grijă prin conturi și scheme financiare astfel încât să nu lase urme.

După percheziții, primarul a fost dus cu mandat la sediul pentru audieri. Nu este, însă, prima oară când politicianul are probleme cu legea. Încă din 2023, el a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu.

Până în 2024, familia politicianului liberal avea o avere impresionantă

Dacă privim declarația de avere completată de edil, rezultă că liberalul trăiește destul de modest. În ultima declarație depusă, până la 15 iunie 2024, Cristian Radu notează că nu are niciun bun imobiliar, dar se laudă cu ceasuri și bijuterii în valoare de 53.000 de euro. De asemenea, într-un cont deschis la Banca Transilvania, deține 102.000 lei.

Venitul anual al acestuia se ridică undeva la 151.000 de lei, practic vorbim despre indemnizația de primar. Nu are nicio vilă pe malul mării, niciun apartament de lux ori terenuri. Dacă ne întoarcem în urmă cu câțiva ani, tabloul arată complet diferit. În 2022, familia primarului figura cu o avere impresionantă: terenuri agricole și intravilane în Tuzla, Albești, Limanu, Mangalia și 23 August. În acte mai apăreau o casă de vacanță, o casă de locuit, spații comerciale și mai multe conturi bancare consistente. Între timp, așadar, averea s-a cam subțiat, aproape că s-a evaporat.

Înainte să ajungă primar, Cristian Radu a fost șef al Gărzii Financiare Constanța, loc de unde mulți și-au croit drum spre politică. Imediat după ce a ajuns pe funcție, a câștigat patru mandate consecutive, reușind să se mențină în fruntea orașului Mangalia în ciuda controverselor și scandalurilor care nu i-au ocolit numele.

Cristian Radu i-a certat pe români că nu își fac vacanțele pe litoralul Mării Negre

Primarul acuzat că ar fi luat șpagă s-a remarcat, de curând, pe TikTok, certându-i pe români. A ținut un adevărat discurs de profesor de economie, cu tentă suveranistă. S-a arătat deranjat că oamenii dau valma prin supermarketuri și contribuie la corporațiile străine, iar vacanțele și le fac la bulgari și greci în loc să bage bani în stațiunile de pe litoralul românesc.

„Luați salariul. Primul lucru, ce faceți? Vă duceți la supermarket. Companiile acestea, hipermarketurile, sunt companii din afara țării, deci trimiteți banii afară. După aceea mergeți la mall să vă îmbrăcați. 80-90% din magazinele care sunt în mall sunt din afara țării, da?

Și, o dată pe an, vreți să mergeți în concediu. Unde mergeți? Tot în afara țării. Deci, dacă toți banii îi ducem în afara țării, îi scoatem din țară, nu mai avem bani să refacem infrastructura, să ne gospodărim cum trebuie – nu numai în orașul sau municipiul Mangalia. Vorbim de toate localitățile din România”, spunea Cristian Radu, pe TikTok.

„Așa că vă așteptăm și puteți să alegeți orice destinație de pe litoralul românesc – de la Corbu până la Vama Veche – dar haideți să redescoperim împreună litoralul românesc pentru că este foarte frumos și împreună putem reconstrui, aș spune poate prea mult, țara, dar chiar trebuie să facem lucrul acesta”, a mai spus primarul din Mangalia.