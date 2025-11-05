News

Ce avere secretă are partenera de viață a lui Cătălin Drulă. Raluca Păun a moștenit mai multe bunuri

Raluca Păun, iubita lui Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, deține bunuri imobile ce nu apar în declarația de avere a acestuia.
Andrei Comsa
05.11.2025 | 11:39
Ce avere secreta are partenera de viata a lui Catalin Drula Raluca Paun a mostenit mai multe bunuri
SPECIAL FANATIK
Raluca Păun, partenera de viață a lui Cătălin Drulă, a participat la lansarea candidaturii acestuia la alegerile pentru Primăria Capitalei. Colaj: FANATIK, Sursa foto: Facebook
ADVERTISEMENT

Ultimul sondaj de opinie pentru alegerile la Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025, comandat de PNL, arată că Ciprian Ciucu, candidatul partidului, ar fi primul în preferințele electoratului, cu 26,4% din intențiile de vot. Acesta este urmat de candidatul PSD, Daniel Băluță, cu 24,5%, și de cel al USR, Cătălin Drulă, cu 16,7%. Anca Alexandrescu, susținută de AUR, este cotată cu 15%.

Raluca Păun a absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare

Cătălin Drulă și-a lansat, duminică, candidatura la alegeri, eveniment la care a participat atât președintele Nicușor Dan, dar și partenera de viață a lui Drulă, Raluca Păun, însoțită de cei doi băieți ai cuplului. Pe lângă Dan și Drulă, au mai ținut discursuri  liderul USR București, Vlad Voiculescu, ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu și președintele USR, Dominic Fritz.

ADVERTISEMENT

Cătălin Drulă și Raluca Păun nu sunt însurați, astfel că aceasta nu apare în declarația de avere a politicianului. La rubrica bunurilor imobile, Drulă a notat că deține în procent de 100% un teren intravilan de 1.490 metri pătrați la Mogoșoaia (județul Ilfov), cumpărat în 2014. La venituri anuale, Drulă a completat doar câștigurile sale, nu și pe cele ale Ralucăi Păun.

Astfel, Drulă a încasat 141.999 lei ca indemnizație deputat, 1.917 lei ca dividende la bursă, 51.874 lei din dobânzi și 2.618 lei din transferuri de valoare la bursă. Conform informațiilor FANATIK, Raluca Păun a absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București.

ADVERTISEMENT
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Digi24.ro
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber

Raluca Păun este sora Alinei Gîrbea, care lucrează la Bruxelles, în cadrul Comisiei Europene. Anul trecut, Gîrbea a candidat la alegerile europarlamentare din partea USR, astfel că și-a depus declarația de avere, în aprilie 2024. În document apare numele Ralucăi Păun, care deține bunuri imobile ce nu sunt specificate în declarația de avere a lui Cătălin Drulă, deoarece nu îi este soție în acte.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump

Iubita lui Cătălin Drulă a moștenit două terenuri și o casă

Astfel, Raluca Păun a moștenit în 2022, alături de un frate de-al ei, mai multe bunuri în satul Verdea, comuna Sutești, din județul Vâlcea. Este vorba despre un teren intravilan de 3.044 metri pătrați, un teren extravilan de 1.944 metri pătrați și o casă de locuit de 152 metri pătrați. Iubita lui Drulă deține 1/2 din aceste bunuri.

La rândul ei, Gîrbea a moștenit o treime dintr-o casă din Hunedoara și a cumpărat, în 2015, alături de soțul ei, un apartament de 150 metri pătrați în Belgia, conform declarației de avere consultate de FANATIK. Numele Alinei Gîrbea, sora partenerei de viață a lui Cătălin Drulă, a apărut în septembrie 2024, când USR Timiș și-a desemnat candidații pentru alegerile parlamentare de la finalul acelui an.

ADVERTISEMENT

Dominic Fritz anunțase că la Camera Deputaților, pe locul întâi o să fie Cătălin Drulă, pe locul doi Paula Romocean, locul trei, Vlad Șendroiu, liderul de grup de la consiliul județean, locul patru, Raoul Trifan, și locul cinci, Răzvan Stana. La Senat, pe locul întâi era Sorin Șipoș și pe locul doi, Alina Gîrbea, care lucra la Comisia Europeană.

Ce a spus Cătălin Drulă despre iubita sa

Întrebat de presa locală cine este Alina Gîrbea și de când face parte din organizația USR Timiș, Fritz a declarat că „s-a transferat recent, a fost președinta filialei din diaspora și, din motive personale, are și familia aici, în Timișoara, își pregătește revenirea în țară demult”. Și Elena Lasconi, candidat USR la prezidențiale, s-a referit la Alina Gîrbea într-un interviu.

Contextul era reformarea USR, iar Lasconi i-a menționat pe Cătălin Drulă, Cristian Ghinea și pe „cumnata domnului Drulă, care s-a transferat la Timiș, deși trăiește în Belgia și acum este eligibilă pentru o poziție la Senat”. Sora Ralucăi Păun nu a prins un loc pentru Senat, ci lucrează în continuare în cadrul Comisiei Europene.

Raluca Păun a început să apără la evenimente alături de Cătălin Drulă abia după ce acesta și-a anunțat candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei. Drulă a menționat-o o singură dată, într-un interviu din 2024 pentru urban.ro. „Este o femeie curajoasă și îmi este alături și mă susține. Nu mi-a spus niciodată să mă retrag dintr-un proiect”, a spus Drulă despre partenera sa de viață.

Gigantul spaniol care vrea să cumpere Digi pentru 3,8 miliarde euro. Cine se...
Fanatik
Gigantul spaniol care vrea să cumpere Digi pentru 3,8 miliarde euro. Cine se află, de fapt, în spatele Telefónica
Șoferul-mercenar inculpat în dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra a chemat poliția...
Fanatik
Șoferul-mercenar inculpat în dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra a chemat poliția în instanță. Cum s-a încheiat totul
Criză la New York. Donald Trump amenință cu tăierea banilor pentru oraș dacă...
Fanatik
Criză la New York. Donald Trump amenință cu tăierea banilor pentru oraș dacă nu e ales primar candidatul său favorit
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andrei Comsa
Andrei Comșa este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat ca ziarist la Sportul românesc, apoi a lucrat la Pro Sport, Gazeta sporturilor, Evenimentul zilei și Jurnalul național.
Parteneri
L-a avut idol pe Cârțu, dar a rămas marcat pe viață de ce...
iamsport.ro
L-a avut idol pe Cârțu, dar a rămas marcat pe viață de ce i-a făcut în copilărie: 'Mi-a rupt sufletul, nu credeam că poate face așa ceva! M-a traumatizat, era feblețea mea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!