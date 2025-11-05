Ce avere secretă are partenera de viață a lui Cătălin Drulă. Raluca Păun a moștenit mai multe bunuri

ADVERTISEMENT

Ultimul sondaj de opinie pentru alegerile la Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025, comandat de PNL, arată că Ciprian Ciucu, candidatul partidului, ar fi primul în preferințele electoratului, cu 26,4% din intențiile de vot. Acesta este urmat de candidatul PSD, Daniel Băluță, cu 24,5%, și de cel al USR, Cătălin Drulă, cu 16,7%. Anca Alexandrescu, susținută de AUR, este cotată cu 15%.

Raluca Păun a absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare

Cătălin Drulă și-a lansat, duminică, candidatura la alegeri, eveniment la care a participat atât președintele Nicușor Dan, dar și partenera de viață a lui Drulă, Raluca Păun, însoțită de cei doi băieți ai cuplului. Pe lângă Dan și Drulă, au mai ținut discursuri liderul USR București, Vlad Voiculescu, ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu și președintele USR, Dominic Fritz.

Cătălin Drulă și Raluca Păun nu sunt însurați, astfel că aceasta . La rubrica bunurilor imobile, Drulă a notat că deține în procent de 100% un teren intravilan de 1.490 metri pătrați la Mogoșoaia (județul Ilfov), cumpărat în 2014. La venituri anuale, Drulă a completat doar câștigurile sale, nu și pe cele ale Ralucăi Păun.

Astfel, Drulă a încasat 141.999 lei ca indemnizație deputat, 1.917 lei ca dividende la bursă, 51.874 lei din dobânzi și 2.618 lei din transferuri de valoare la bursă. Conform informațiilor FANATIK, Raluca Păun a absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București.

Raluca Păun este sora Alinei Gîrbea, care lucrează la Bruxelles, în cadrul Comisiei Europene. Anul trecut, Gîrbea a candidat la alegerile europarlamentare din partea USR, astfel că și-a depus declarația de avere, în aprilie 2024. În document apare numele Ralucăi Păun, care deține bunuri imobile ce nu sunt specificate în declarația de avere a lui Cătălin Drulă, deoarece nu îi este soție în acte.

Iubita lui Cătălin Drulă a moștenit două terenuri și o casă

Astfel, Raluca Păun a moștenit în 2022, alături de un frate de-al ei, mai multe bunuri în satul Verdea, comuna Sutești, din județul Vâlcea. Este vorba despre un teren intravilan de 3.044 metri pătrați, un teren extravilan de 1.944 metri pătrați și o casă de locuit de 152 metri pătrați. Iubita lui Drulă deține 1/2 din aceste bunuri.

La rândul ei, Gîrbea a moștenit o treime dintr-o casă din Hunedoara și a cumpărat, în 2015, alături de soțul ei, un apartament de 150 metri pătrați în Belgia, conform declarației de avere consultate de FANATIK. Numele Alinei Gîrbea, sora partenerei de viață a lui Cătălin Drulă, a apărut în septembrie 2024, când USR Timiș și-a desemnat candidații pentru alegerile parlamentare de la finalul acelui an.

Dominic Fritz anunțase că la Camera Deputaților, pe locul întâi o să fie Cătălin Drulă, pe locul doi Paula Romocean, locul trei, Vlad Șendroiu, liderul de grup de la consiliul județean, locul patru, Raoul Trifan, și locul cinci, Răzvan Stana. La Senat, pe locul întâi era Sorin Șipoș și pe locul doi, Alina Gîrbea, care lucra la Comisia Europeană.

Ce a spus Cătălin Drulă despre iubita sa

Întrebat de presa locală cine este Alina Gîrbea și de când face parte din organizația USR Timiș, Fritz a declarat că „s-a transferat recent, a fost președinta filialei din diaspora și, din motive personale, are și familia aici, în Timișoara, își pregătește revenirea în țară demult”. Și Elena Lasconi, candidat USR la prezidențiale, s-a referit la Alina Gîrbea într-un interviu.

Contextul era reformarea USR, , Cristian Ghinea și pe „cumnata domnului Drulă, care s-a transferat la Timiș, deși trăiește în Belgia și acum este eligibilă pentru o poziție la Senat”. Sora Ralucăi Păun nu a prins un loc pentru Senat, ci lucrează în continuare în cadrul Comisiei Europene.

Raluca Păun a început să apără la evenimente alături de Cătălin Drulă abia după ce acesta și-a anunțat candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei. Drulă a menționat-o o singură dată, într-un interviu din 2024 pentru urban.ro. „Este o femeie curajoasă și îmi este alături și mă susține. Nu mi-a spus niciodată să mă retrag dintr-un proiect”, a spus Drulă despre partenera sa de viață.