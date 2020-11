Melania Trump și Donald Trump par să se confrunte cu probleme serioase în căsnicie, mai ales după ce omul de afaceri a pierdut alegerile prezidențiale. Melania Trump ar putea primi până la 50 de milioane de dolari în cazul în care va divorța de fostul președinte al Americii.

Melania Trump și Donald Trump au fost căsătoriți timp de 15 ani și au un copil pe nume Barron Trump, în vârstă de 14 ani. Cu toate acestea, se zvoneşte că documentele de divorț erau deja semnate de celebrul cuplu, numai că aceștia au anulat totul în anul 2016, când Donald Trump a fost ales președinte.

În prezent, se susține faptul că Melania va reuși să divorțeze de Donald Trump după ce mandatul său de președinte se sfârșește. În plus, se speculează că fostul fotomodel are un amant de mult timp, iar președintele american știe despre relația soției sale.

Ce avere uriașă ar primi Melania Trump dacă va divorța de Donald Trump: “Melania numără minutele până când…”

În ultimul timp, se pare că Melania Trump și Donald Trump au probleme serioase în căsnicia lor. Mai mult, există anumite zvonuri cum că soția fostului președinte american este nerăbdătoare să divorțeze de acesta.

”Melania numără minutele până când lui i se termină mandatul și ea poate divorța”, a mărturisit fosta asistentă de la Casa Albă, Omarosa Manigault.

În cazul în care cei doi vor divorța, Melania Trump ar putea primi 50 de milioane de dolari, conform spuselor unui expert legal. În căsniciile anteriore ale omului de afaceri, înțelegerile de la divorț s-au realizat în funcție de acordul prenupțial semnat de Trump cu viitoarele sale soții.

Prima soție, Ivana Trump, a primit 14 milioane de dolari, o vilă în Connecticut, un apartament în New York și acces la Mar-a-Lago, iar Marla Maples a primit 2 milioane de dolari.

Conform autoarei cărții ”The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump”, Mary Jordan, Melania Trump s-a asigurat că fiul ei va primi aceeași moștenire ca toți ceilalți copii ai lui Trump.

”A dorit acord scris că, atunci când vine vorba de moștenire și oportunități financiare, Barron să fie tratat mai bine decât cei trei copii mai mari ai lui Trump”, a afirmat scriitoarea.

Melania Trump are amant, iar președintele știe cine este acesta

De asemenea, Melania Trump ar avea un amant, pe nume Hank Simers, iar președintele Donald Trump se pare că l-ar cunoaște pe bărbat. Hank Simers este șeful securității magazinului Tiffany, situat în clădirea Trump Tower, din New York, potrivit presei din SUA.

O scriitoare americană, Monica Byrne, declară chiar că acesta este motivul pentru care Melania a refuzat să se mute imediat la Casa Albă în 2016. Noel Casler, fost angajat al emisiunii ”The Apprentice”, a mărturisit și el că știe despre presupusul amant al Primei Doamne.

,,Melania nu locuia cu Trump nici în Trump Tower, ea stătea cu iubitul ei. Am fost nevoiți să rezervăm o metodă de transport pentru ca ea să ajungă la finalurile emisiunii, iar locul de preluare nu era 5th Avenue”, a scris Noel Casler pe Twitter.

Mai mult, presa de peste Ocean susține că Donald Trump este conștient de relația extraconjugală a soției sale și, potrivit jurnaliștilor americani, mariajul va continua până când mandatul de președinte al omului de afaceri se va încheia.